Kyseessä on suurin ilmi tullut koronatukien huijaus Yhdysvalloissa. Yksi apurahoja saanut syytetty väitti ruokkivansa 5 000 lasta päivittäin, mutta ”avustusjärjestö” olikin vain kerrostaloasunto.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut syytteet 47 hengen koplaa vastaan poikkeuksellisen räikeässä koronatukien petosjutussa, oikeusministeriö tiedotti tiistaina.

Minnesotassa toimineen koplan syytetään hankkineen petoksella noin 250 miljoonaa dollaria liittovaltion koronatukia, jotka oli väitetysti määrä ohjata köyhien lasten ruoka-apuun.

Yhdysvaltain oikeusministerin Merrick Garlandin mukaan kyseessä on suurin viranomaisten tietoon tullut koronatukien huijaus Yhdysvalloissa. Oikeusministeriön mukaan tukiaiset menivät huijareiden omiin taskuihin ja hulppeaan elämään: luksusautoihin, taloihin, jalokiviin ja merenrantahuviloihin.

Huijaukseen syntyi oikeusministeriön mukaan tilaisuus, kun pandemian oloissa Yhdysvallat löysäsi kriteerejä, joilla köyhille lapsille suunnattua tukirahaa saattoi anoa. Rahat tulivat liittovaltion ylläpitämästä lasten ravinto-ohjelmasta ja kanavoituivat kymmenille peiteyrityksille.

Sen lisäksi että rahaa puhallettiin todellisista ruoka-apuohjelmista, kopla laati valheellista dokumentaatiota avustetuista lapsista, joita ei ollut olemassakaan.

Lasten nimiä poimittiin oikeusministeriön mukaan esimerkiksi listofrandomnames.com-verkkosivulta, jolle oli nimensä mukaisesti listattu sattumanvaraisia ihmisten nimiä. Koplan jäsenet laativat ”avunsaajista” kertovia Excel-taulukoita, joihin loihdittiin ”lapsille” sattumanvaraisia ”ikiä” haarukassa 7–17 vuotta.

Koplan päähenkilöksi on nimetty nainen nimeltä Aimee Bock, joka on Feeding Our Future -avustusjärjestön perustaja ja johtaja. Järjestö sai ennen pandemiaa vuonna 2019 yhteensä 3,4 miljoonan dollarin tuet valtiolta, mutta vuoden 2021 aikana summa nousi lähes 200 miljoonaan, oikeusministeriö tiedotti.

Yksi syytetyistä oli esimerkiksi perustanut ”järjestön” nimeltä Advance Youth Athletic Development, joka väitti jakavansa 5 000 ruoka-annosta joka päivä.

The New York Times -lehti kävi viime keväänä tutustumassa kyseiseen väitettyyn avustusjärjestöön. Kävi ilmi, että sitä ”pyöritettiin” kerrostalon toisen kerroksen huoneistossa.

”Ei, ei, ei. En ole ikinä nähnyt yhdenkään lapsen menevän sinne”, asunnon naapuri oli kertonut lehdelle.

Koronapandemian aikana Yhdysvalloissa on jaettu rahaa löysästi ja usein ilman minkäänlaista valvontaa. Yhdysvaltain työministeriö esimerkiksi kertoo saaneensa 144 000 valitusta, joissa on esitetty epäily työttömyyskorvausten huijaamisesta. Tutkinta on käynnistetty 39 000 tapauksessa. Ennen pandemiaa vastaavia tapauksia oli noin 120 vuosittain, ministeriö kertoo verkkosivullaan.

The New York Timesin mukaan pienyrityksiä tukeva liittovaltion Small Business Administration -virasto käy puolestaan läpi noin kahta miljoonaa lainahakemusta, joissa epäillään petosta.

Koronapandemian aiheuttama yhteiskunnan sulkeminen aiheutti suuria vaikeuksia läpi Yhdysvaltain yhteiskunnan. Julkista tukirahaa on jaettu kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille noin viiden biljoonan dollarin eli noin 5 000 miljardin euron edestä.

Noin 1,05 miljoonaa amerikkalaista on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan Covid-19-tautiin. Kuolemia kirjataan yhä noin 400–500 päivittäin.