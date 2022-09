Ranskan vihreiden ja Lannistumattoman Ranskan miespoliitikot ovat jääneet kiinni parisuhdeväkivallasta.

Kaksi ranskalaista vasemmistopuoluetta on joutunut myllerryksen kouriin, kun kummankin riveistä on paljastanut tapaus, jossa miespoliitikko on syyllistynyt parisuhdeväkivaltaan.

Kyse on Lannistumaton Ranska -puolueesta ja EELV:stä eli Ranskan vihreistä. Puolueet kuuluvat vasemmistoliittouma Nupesiin, ja kumpikin on profiloitunut tasa-arvon vankkana kannattajana.

”Tämä on kova isku [vihreälle] puolueelle, joka pitää feminismin arvoja tärkeinä”, kirjoitti Le Monde -lehti keskiviikkona.

Syytösten kohteina ovat vihreiden kansanedustaja Julien Bayou, 42, ja Lannistumattoman Ranskan kansanedustaja Adrien Quatennens, 32.

Sekä Bayou että Quatennens ovat olleet merkittävissä asemissa puolueessaan.

Bayoun syytetään harjoittaneen henkistä väkivaltaa vaimoaan kohtaan. Pariskunta on sittemmin jo eronnut.

Entisen puolison varjelemiseksi syytösten tarkempaa sisältöä ei ole puitu julkisuudessa. Ranskan vihreät pitää kuitenkin tapausta ilmeisen selvänä, koska tiistai-iltana Bayou sai lähtöpassit puoluetehtävistään. Hän oli muun muassa parlamenttiryhmän johtaja.

”Me olemme feministinen puolue, joten asetumme tukemaan naisten esittämiä todistajanlausuntoja”, totesi vihreiden johtoon kuuluva Sandra Regol uutistoimisto AFP:n mukaan.

Adrien Quatennens on puolestaan näkyvimpiä hahmoja Lannistumattoman Ranskan riveissä. Puolue vertautuisi suomalaisittain lähinnä vasemmistoliittoon.

Sunnuntaina Quatennens tunnusti "läimäyttäneensä” vaimoaan vuosi sitten ”tilanteessa, joka oli äärimmäisen kireä ja molemminpuolisen aggressiivinen”.

Myös Quatennens oli puolueensa parlamenttiryhmän johtotehtävissä, joista hänet pantiin syrjään.

Ranskassa on kuitenkin närkästyttänyt selkärangattomuus, jota Lannistumaton Ranska osoitti ensi reaktioissaan.

Karismaattisena pidetty puoluejohtaja ja moninkertainen presidenttiehdokas Jean-Luc Mélenchon syöksyi ensi alkuun tukemaan Quatennensia, jota hän ylisti ”arvokkaaksi” ja ”rohkeaksi”.

Sen sijaan Mélenchon löysi sunnuntaina selityksen ”poliisin pahantahtoisuudesta, median tirkistelynhalusta ja sosiaalisista verkostoista”.

Vastalauseryöpyn jälkeen Mélenchon löysi ymmärryksen sanoja myös suojattinsa puolisolle.

Ranskan pääministeri Élisabeth Borne totesi AFP:n mukaan tiistaina, että ”on äärimmäisen järkyttävää, että joku vähättelee perheväkivaltaa”.

Borne kuuluu macronilaiseen keskustaliberaaliin Renessanssi-puolueeseen. Hän viittasi juuri Mélenchoniin.

Laitaoikeistolaista Kansallista liittoumaa johtava Jordan Bardella puolestaan puhui ”vasemmiston moraalisesta haaksirikosta”, kertoi Le Figaro.

Yksi järeimpiä reaktioita on toistaiseksi tullut vasemmiston omasta piiristä.

Noin 550 feministiaktivistia julkaisi keskiviikkona vasemmistolehti La Libérationissa avoimen kirjeen, jossa vaadittiin Quatennensin eroa kansanedustajan tehtävistä.

”Kun poliittinen ryhmä kannattaa feminististä ohjelmaa, meillä on oikeus odottaa, että se lakkaa suojelemasta väkivallantekijöitä”, julistuksessa luki. ”Yksityiselämä on poliittista.”