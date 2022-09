”Terrorisminvastaisessa operaatiossa” palvellut entinen ammattisotilas ja nykyinen mediatyöntekijä kuuluu kokemuksensa perusteella niihin, joita osittainen liikekannallepano koskee. Hän elättelee toivoa, että jäisi ilman kutsukirjettä Ukrainaan.

Moskova

Moskovan laitamilla sijaitsevan viihtyisän kahvilan nurkkapöydässä istuu hermostunut 36-vuotias mediatyöntekijä juomassa cappuccinoa.

On keskiviikkoilta. Kahvilan jokaiseen pöytään on asetettu leikkokukkakimppu. Hillityllä äänenvoimakkuudella soiva elektroninen musiikki peittää harvojen asiakkaiden puheensorinan.

Seinälle on ripustettu neonvalotaulu: ”Something more will happen today”. Tänään tapahtuu vielä jotain.

Keskiviikkoaamuna julistettu asevoimien reserviläisten osittainen liikekannallepano on tuonut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan lähemmäksi moskovalaisia kuin koskaan aiemmin seitsemän kuukautta kestäneen sodan aikana.

Liikekannallepano käynnistettiin Venäjällä vauhdilla. Monet ovat jo saaneet kutsukirjeen. Moskovassa ainakin yhdessä kaupunginosassa kutsukirje toimitettiin reserviläiselle käteen oveen koputtamalla.

Uutissivusto Meduzan mukaan Burjatiassa ensimmäiset värvätyt venäläiset on jo viety lisäkoulutukseen ennen rintamalle lähettämistä.

Mediatyöntekijä kuuli liikekannallepanosta treenatessaan keskiviikkoaamuna kuntosalilla. Hän ei halua esiintyä tässä jutussa nimellään ja kuvallaan turvallisuussyistä.

”Tänään on ollut kiireinen päivä. Olen hermostunut näistä tapahtumista”, mies sanoo.

Venäjällä käynnistettiin keskiviikkona nopeasti osittaiseen liikekannallepanoon liittyvät toimet ja ensimmäiset värvätyt on jo lähetetty lisäkoulutukseen.

Mediatyöntekijä on entinen Venäjän armeijan sopimussotilas. Hän suoritti asepalveluksen valmistuttuaan korkeakoulusta. Puolen vuoden palveluksen jälkeen hän allekirjoitti kolmivuotisen sopimuksen ja ryhtyi ammattisotilaaksi.

Reservin vänrikki kertoo palvelleensa sopimussotilaana terrorisminvastaisessa operaatiossa Pohjois-Kaukasiassa. Hänen joukkonsa tehtäviin kuului muun muassa liikennepoliisin työn turvaaminen.

”Aiemmin minulla oli hyvin voimakas patrioottinen mieliala. Pidin palveluksesta, armeijan univormuista ja vastaavasta.”

Sotilassopimuksen päättymisen jälkeen mies päätti keskittyä kehittämään siviilielämäänsä. Nykyään hänellä on hyvän toimeentulon tuova työ sekä perhe ja muistoja monilta matkoilta Euroopassa. Hiljattain hän on ostanut uuden asunnon lähiöstä.

Venäläisiä sotilaita seisoi armeijan liikkuvan värväyskeskuksen edessä Rostovissa Venäjällä viime viikonloppuna.

Venäjällä on edelleen epätietoisuutta, keitä liikekannallepano käytännössä koskee. Julkisuuteen on kerrottu, että värvättäviltä vaaditaan sotilaallista erikoisosaamista ja kokemusta asevoimissa palvelemisesta. Tarkempia kriteerejä määritellään tiettävästi edelleen puolustusministeriössä.

Mediatyöntekijä uskoo kokemuksensa ja ikänsä perusteella kuuluvansa juuri heihin, joita osittainen liikekannallepano koskee ensi sijassa.

”Kun kuulin liikekannallepanosta, ymmärsin erinomaisesti, mitkä sen kriteerit ovat. Minulla ne täyttyvät.”

Kutsukirjettä ei ole vielä tullut ja mies toivoo, ettei tulisikaan. Moskovasta hän ei ole muuttamassa mihinkään, vaikka se olisi taloudellisesti mahdollista.

Olisiko hän valmis vaihtamaan nykyisen elämäntyylinsä rintamaolosuhteisiin Ukrainassa?

”Piiloutuminen ei kuulu tyyliini. Kutsukirjeen saamisen jälkeen pakeneminen tai piiloutuminen merkitsee lain rikkomista. Päätän sitten, mitä teen, jos kirje tulee. Vielä minulla ei ole vastausta.”

Reservissä olemista hän vertaa jalkapallojoukkueen vaihtopenkillä istumiseen. Vaihtopenkiltä saatetaan kutsua pelaamaan hetkenä minä hyvänsä.

”Kyse on laista. En voi sanoa valmentajalle, että en enää pelaa. Jos en pelaa, laki voi pakottaa minut siihen tai voin saada jopa rikosoikeudellisen rangaistuksen.”

Mies kuitenkin uskoo, että hänellä olisi mahdollisuus valita, lähteäkö Ukrainaan vai ei, vaikka kutsukirje tulisikin. Venäjän asevoimilla ”vaihtopelaajia” on lähes 25 miljoonaa. Puolustusministeri Sergei Šoigu sanoi keskiviikkona, että osittaisen liikekannallepanon avulla Ukrainaan värvätään noin 300 000 sotilasta.

”Valitsin itse cappuccinon, enkä americanoa tai lattea. Valinnan mahdollisuus on, mutta se ei tarkoita, että voin tehdä mitä haluan. Minulla on tiettyjä oikeuksia, mutta on myös velvollisuuksia. Täyttä vapautta ei ole. Valinnan mahdollisuus on, mutta se saattaa päättyä johonkin tai joku vaikuttaa valintaani”, mies pyörittelee.

”Toivon, että terve järki voittaisi ja ihmiset ymmärtäisivät, että ei ole välttämätöntä tehdä sitä, minkä he nyt aikovat tehdä.”

Venäjän ”erikoisoperaatioon” hän sanoo suhtautuvansa siinä mielessä ”neutraalisti”, että ei ole erityisesti kenenkään puolella.

”Minun kantani on, että kun kaksi osapuolta tappelee, syytä on molemmissa. Ei ole tarvetta selvittää, kuka on enemmän ja kuka vähemmän syyllinen, koska molemmat haluavat tätä konfliktia ja ovat konfliktissa. Toivon rauhaa. Kaikki asiat tulisi ratkaista keskustelemalla.”