Osittaisen liikekannallepanon myötä sota ulottuu tavallisiin venäläiskoteihin, sanoo Garri Kasparov HS:n haastattelussa. ”Putin ei voi enää piilotella erikoisoperaation takana.”

Šakkimestari ja Putin-kriitikko Garri Kasparov esiintyi keskiviikkona yllätysvieraana Helsingissä järjestetyssä Nordic Business Forumissa.

Kasparov tunnetaan pitkäaikaisena Putinin hallinnon kriitikkona, jonka puheet Venäjän luisusta kohti autoritääristä roistovaltiota noteerattiin vuosia lähinnä liioiteltuna pessimisminä.

Venäjän oikeusministeriö luokitteli Kasparovin viime toukokuussa ”ulkomaalaisiksi agentiksi”. Leiman saa tyypillisesti Kremliä vastustava toimija, jota syytetään ulkomaiden rahoittamasta poliittisesta toiminnasta. Kasparov asuu nykyisin Yhdysvalloissa.

Messukeskuksessa Kasparovin oli määrä puhua Ukrainan sodasta.

Ajoituksesta tuli sattumalta poikkeuksellinen. Samana aamuna Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti Venäjälle asevoimien reserviläisten osittaisen liikekannallepanon.

Sodan tuoreinta, merkittävää käännettä käsiteltiin jo päivällä, kun Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kysyi Kasparovilta, mitä liikekannallepano tarkoittaisi Euroopan kannalta.

”Uskon, että sen uhka Suomelle tai Ruotsille on minimaalinen. Putin on nyt jumissa Ukrainassa”, Kasparov vastasi.

Myöhemmin iltapäivällä HS:lle antamassaan haastattelussa Kasparov arvioi Putinin päätöstä ”epätoivoiseksi siirroksi”.

”Putin vältteli kuukausia liikekannallepanoon turvautumista. Nyt ensimmäistä kertaa hänen valtakaudellaan päätöksille altistuvat tavalliset venäläiset,” Kasparov sanoo.

Ukrainassa taistelleet venäläisjoukot ovat koostuneet ammattisotilaiden ohella maaseudun köyhästä väestöstä ja federaation tasavalloista tulleista joukoista, hän sanoo. Siten kaupunkilaiset ovat pääosin säästyneet sodan seurauksilta.

”Nyt sota ulottuu keskivertoon kotitalouteen, ja se on hyvin erilainen tilanne”, Kasparov sanoo.

”Nyt se on sotaa. Putin ei voi piilotella ’erikoisoperaation’ takana. Kyse on sodasta, jossa Venäjä on tappiolla.”

Putinin ilmoitus kiihdytti lähtöliikettä Venäjältä, ja venäläismedioiden mukaan esimerkiksi kaikki suorat lennot Venäjältä Istanbuliin Turkkiin ja Jerevaniin Armeniaan olisi keskiviikkona myyty loppuun.

Venäläismedioiden mukaan osittaista liikekannallepanoa vastustavia kymmenten tai satojen ihmisten mielenosoituksia alkoi eri puolilla Venäjää iltapäivällä Suomen aikaa.

Suomen ulkoministeriön mukaan asevelvollisuusikäisiä miehiä pyrkii nyt pois Venäjältä kasvavissa määrin. Viisumihakemusten määrä on kasvanut merkittävästi.

Keskiviikkoisessa puheessaan Putin totesi, että jos sen alueellista koskemattomuuttamme uhataan, Venäjä käyttää kaikkia mahdollisia resurssejaan, viitaten siis käytännössä ydinaseisiin.

”Tämä ei ole bluffia”, Putin sanoi.

Se on bluffia, Kasparov sanoo.

Hänen mukaansa uhkaus on seurausta parempien vaihtoehtojen puutteesta. Muut kortit on katsottu. Salamasodan epäonnistuttua Venäjä keskittyi itään ja suotuisiin rauhanneuvotteluihin.

Sittemmin Putin luotti kuristusotteeseensa Euroopan kaasuhanoista. Toistaiseksi vaikuttaa Kasparovin mielestä siltä, että Eurooppa on valmis sietämään taloussodasta seuranneen energiakriisin.

Nyt Putin pelaa viimeisen korttinsa, joka on ydinaseilla uhkailu.

”Olemme saavuttamassa pisteen, jossa monet Putinin hallinnon rakenteet alkavat hajoilla. Venäjä on jo tappiolla, ja hänen lähipiirillään tuskin on kiinnostusta kuolla ydinsodassa.”

”Tämä ei ole sellainen hyödykäs työsopimus, osana mafiaperhettä, jonka he aikanaan allekirjoittivat.”

Kasparov on puoltanut johdonmukaisesti sodan sytyttyä niin sanottua lentokieltoaluetta, joka tarkoittaisi käytännössä länsimaiden sotilaallista väliintuloa Ukrainan ilmatilan turvaamiseksi.

Se olisi äärimmäinen siirto, jota länsi on karttanut välttääkseen sodan laajentumisen.

”Se olisi auttanut Venäjän etenemisen pysäyttämisessä, ja säästänyt ukrainalaishenkiä. Nyt tilanne on muuttunut.”

Kasparov on yhä voimakkaan aseellisen tuen kannalla, vaikka kysymys ilmatilasta ei ole yhtä relevantti kuin keväällä, koska Venäjän ilmavoimat ei saavuttanut Ukrainassa täyttä ilmaherruutta. Kasparovin mielestä Ukrainaa tulisi tukea esimerkiksi panssaroidulla kalustolla ja pitkän kantomatkan ohjuskalustolla.

Helsingin Sanomat haastatteli Kasparovia viimeksi vuonna 2017. Kasparov arvioi silloin Putinin vallan romahtavan lopulta äkillisesti ”esimerkiksi geopoliittisen epäonnistumisen seurauksena”.

”Diktatuurit romahtavat suuren tappion tuloksena. -- -- Kun diktaattori näyttää heikolta, hän on tuomittu. Sillä tavalla Putin kaadetaan: hänet pitää saada näyttämään heikolta”, Kasparov sanoi tuolloin.

”En keksinyt sitä päästäni, olin yksinkertaisesti lukenut muutaman historiankirjan”, Kasparov sanoo nyt.

Suurvaltojen romahdukset ovat historiassa usein olleet seurausta geopoliittisista tappioista. Kasparovin mukaan samat ainesosat ovat kasassa ainakin toistaiseksi, kun sodan kulku on syyskuun kuluessa kääntynyt. Nyt Venäjän tavoite on pysäyttää Ukrainan eteneminen Donbasista Luhanskiin.

”Jos Venäjä menettää miehittämänsä alueet, seurauksena on pakolaisia, ja maahan palaava lyöty, tyytymätön, vihainen armeija. Se on ympäristö, joka on otollinen räjähdykselle.”