Osittainen liikekannallepano on hidas keino ratkaista Venäjän ongelmia. Se saattaa kuitenkin auttaa Venäjää vapauttamaan sopimussotilaita hanttihommista rintamalle.

Ensimmäiset venäläissotilaat suuntasivat kohti täydennyskoulutusta ja sitä kautta Ukrainan rintamaa jo torstaina.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti keskiviikkona, että Venäjä aloittaa osittaisen liikekannallepanon eli sotilaiden värväämisen taistelemaan Ukrainaan. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa ja on kärsinyt hyökkäyssodassaan tuntuvia tappioita.

Puolustusministeri Sergei Šoigu ilmoitti, että liikekannallepano voi koskea 300 000 sotilasta.

Liikekannallepano on osittainen. Se koskee vain reserviläisiä eli niitä, jotka ovat jo suorittaneet asepalveluksensa. Tosin tarkkoja ehtoja sorvataan edelleen puolustusministeriössä eikä vielä ole täysin selvää, keitä palvelukseen tullaan kutsumaan.

Ilma oli keskiviikkona sakeanaan huhuja niin Venäjällä kuin maailmalla. Myös Suomessa levitettiin esimerkiksi virheellistä tietoa, jonka mukaan Suomen raja-asemilla olisi valtavia autojonoja, joissa venäläismiehet pakenisivat liikekannallepanoa. Rajavartiolaitoksen mukaan väitteet eivät pitäneet paikkaansa, ja päivä oli varsin tavanomainen.

Keskiviikkona kerrottiin laajalti, että palvelukseenastumismääräyksestä kieltäytyjiä uhkaisi jopa kymmenen vuoden vankeusrangaistus. Meduza-lehden haastatteleman juristin mukaan tämä ei pidä paikkaansa, vaan kymmenen vuoden vankeuden uhka koskee vain kantahenkilökuntaa.

Venäjän hyökkäyksen etenemiselle ei ole paljonkaan hyötyä, että rintamalle raahattaisiin väkipakolla suuria joukkoja huonosti motivoituja sotilaita. Vaikutus yleiseen mielialaan voisi levitä nopeasti.

Liikekannallepano vaikuttaa dramaattisesti niihin sotilaisiin, jotka jo ovat Ukrainan rintamalla. Heidän sopimuksensa nimittäin jatkuu liikekannallepanon myötä automaattisesti – teoriassa jopa pelkillä päivärahoilla. Ilmeisesti heille kuitenkin jatketaan palkanmaksua.

Moni sopimus on alunperin solmittu kuudeksi kuukaudeksi tai vuodeksi. Suuri osa sopimuksista on siis katkolla nyt syksyllä. Liikekannallepano tarkoittaa, että kotiutukseen valmistuvat sotilaat joutuvat nyt jatkamaan sotimista vailla tietoa poispääsystä.

Tällä on tietenkin suuri vaikutus joukkojen taistelutahtoon, joka on jo valmiiksi kehno. Joukot ovat väsyneitä, eikä mahdollisuuksia joukkojen kierrätykseen ole ollut.

Riippumaton sotilasasiantuntija Chris Owen kirjoitti Twitterissä, että sotilaiden sopimuksia ei kuitenkaan ole kunnioitettu ja rintamalla on sotilaita, joiden sopimukset ovat päättyneet jo toukokuussa. Joissain yksiköissä arviolta 20–40 prosenttia sotilaista on Owenin mukaan lopettanut.

Poliisi pidätti keskiviikkona Pietarissa mielenosoittajia, jotka vastustivat Venäjän julistamaa osittaista liikekannallepanoa.

venäjän asevoimat nojaa paljolti syrjäseutujen miehiä ja etnisiin vähemmistöihin. Ukrainassa rintamalla on esimerkiksi burjaatteja paljon väestöosuuttaan enemmän. Burjaatit ovat Itä-Siperiassa Mongolian ja Baikaljärven välisellä alueella asuva buddhalainen ja luonnonuskontoihin uskova vähemmistökansa.

Moni taantuvien alueiden miehistä uskoi lupauksia lyhyestä ”erikoisoperaatiosta” toiveenaan lyhyt rahakas keikka. Nyt edessä onkin sotiminen hamaan tuntemattomaan.

liikekannallepanon ei uskota ratkaisevan Venäjän perusongelmia. Monien asiantuntijoiden mukaan sotilaiden koulutus ja siirtäminen rintamalle kestää useita kuukausia, eikä siitä siksi ole Venäjälle paljonkaan hyötyä.

Chris Owenin mukaan liikekannallepanon vaikutukset rintamalla saattavat näkyä nopeammin kuin on ennakoitu. Venäjä tarvitsee rintamalla valtavan määrän hanttimiehiä, ja sopimussotilaita joudutaan nyt käyttämään toisarvoisissa tehtävissä.

Venäjän Ukrainalta valtaama alue on valtava, suunnilleen Belgian tai Portugalin kokoinen. Suuri määrä sotilaita tarvitaan hoitamaan esimerkiksi tarkastuspisteiden vartiointia.

Ukraina onnistui elokuussa tekemään useita näyttäviä iskuja Venäjän ammusvarastoihin rintamalinjojen takana Venäjän valtaamalla Krimin niemimaalla. Se on pakottanut Venäjää sitomaan joukkoja tärkeiden kohteidensa vartiointiin.

Venäjän pahimpia ongelmia Ukrainassa on logistiikka. Täydennysten kuljettaminen rintamalle vaatii päättymätöntä rekkarallia etenkin nyt, kun Ukraina syyskuussa valtasi takaisin solmukohtana toimineita rautatiekeskuksia. Kuorma-autonkuljettajilla ei tarvitse olla kummoistakaan sotilaskoulutusta.

Kaikkia reservistä värvättyjä ei siis odota joutuminen ”tykinruuaksi” etulinjaan, vaan vapauttamaan sopimussotilaita etulinjaan.

Lisäksi puolustustaistelu on yleensä helpompaa kuin hyökkääminen. Aloite on syyskuussa ollut Ukrainalla, eli Venäjä on joutunut puolustautumaan Ukrainan vastahyökkäyksiltä, jottei sen hyökkäys luhistuisi lopullisesti.

Talvi on tulossa, ja rintamalinjojen odotetaan jäätyvän talven ajaksi, koska kelirikko vaikeuttaa raskaiden sotilasajoneuvojen liikkumista mutaisilla taistelukentillä. Liikekannallepano saattaa mahdollistaa joukkojen kierrätyksen niin, että sopimussotilaat pääsevät lepäämään hetkeksi. Pienelläkin kierrätyksellä Venäjä voisi ostaa aikaa selvitäkseen talven yli.