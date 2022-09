Dmitri Peskovin poika Nikolai Peskov kertoi olettamalleen kutsuntaviranomaiselle, että hän on ”herra Peskov”, eikä todellakaan olisi sopivaa, että hän saapuisi paikalle.

Kremlin lehdistösihteeri Dmitri Peskovin mukaan hänen poikansa kieltäytyminen värväystoimistolle menemisestä selittyy sillä, että Navalnyin tiimi on leikannut puhelunauhasta pois ”merkityksellisen osan”.

Keskiviikkona oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tiimi julkaisi videon, jolla se esiintyi liikekannallepanon johdosta soittavana sotilaskomissariaatin edustajana.

Youtubessa julkaistulla videolla ”Populjarnaja politika” -kanavan juontaja Dmitri Nizovtsev soitteli suorassa lähetyksessä venäläisten kansanedustajien, virkamiesten ja liikemiesten lapsille kysellen heiltä, ovatko he valmiita ilmoittautumaan sotilaskomissariaattiin ja liittymään reserviin.

Mediahuomion keskelle joutui kaksi nuorta miestä, joista molemmat vastasivat valekutsuntaviranomaisen tiedusteluun kieltävästi. Ensimmäinen vetosi nimekkääseen isäänsä, toinen opintoihinsa.

Ensimmäisen nuoren miehen isä on Putinin äänitorvena tunnettu Dmitri Peskov, Kremlin lehdistösihteeri. Nuori mies on hänen poikansa Nikolai Peskov. Toinen nuori mies on nimeltään Aleksei Mišustin – Venäjän pääministerin Mihail Mišustinin poika.

Asiasta uutisoivat useat ulkomailla toimivat venäläiset oppositiomediat, kuten Meduza ja Mediazona sekä myös sellaiset Venäjällä toimivat mediat kuin talouslehti Kommersant ja verkkojulkaisu Lenta.ru.

Nizovtsev tiedusteli Nikolai Peskovilta, miksei tämä ollut vastannut saamaansa pyyntöön ilmoittautua sotilaskomissariaattiin ja pyysi tätä saapumaan terveystarkastukseen heti seuraavana aamuna kello kymmenen.

Nuori Peskov, 32, kertoi olettamalleen kutsuntaviranomaiselle, että hän on ”herra Peskov”, eikä todellakaan olisi sopivaa, että hän saapuisi paikalle.

Peskov totesi ”ratkaisevansa asian toisella tasolla”.

”Puhun poliittisista nyansseista”, hän sanoi. Peskov kertoi vastaavansa kutsuun, jos ”Vladimir Vladimirovitš” itse henkilökohtaisesti esittää sen.

Alla olevassa Twitter-videossa löytyy puhelun alkuosa englanniksi tekstitettynä.

Isä-Peskov vahvisti videon tultua julkisuuteen, että puheluun todellakin vastasi hänen oma poikansa. Hän kuitenkin väitti, että puhelusta olisi leikattu pois ”merkityksellinen osa”. Peskov myös kumosi tiedon poikansa kieltäytymisestä ja sanoi, ettei hänellä ole ”epäilystäkään poikansa oikeasta valinnasta”.

Nikolai on Dmitri Peskovin poika ensimmäisestä avioliitosta. Hän työskenteli armeijapalveluksensa jälkeen jonkin aikaa Russia Today -kanavalla, joka on Venäjän valtion propagandaa ulkomailla levittävä kanava.

Vuonna 2017 Aleksei Navalnyi julkaisi Peskovin poikaa koskevan korruptiotutkintavideon Youtube-kanavallaan.

Pääministeri Mišustinin poika Aleksei, 23, puolestaan vastasi, ettei hänessä ollut vielä ”herännyt halua taistella” eikä hänen kesken olevien yliopisto-opintojensa vuoksi vielä tarvinnut ilmoittautua vapaaehtoiseksi.

Soittojen motivaattorina lienee pelkän pilailun sijaan ollut poliitikkojen kaksinaamaisuuden ja korruptoituneen järjestelmän tuominen päivänvaloon jälleen kerran; liikekannallepanoilmoituksen jälkeen sosiaalisessa mediassa epäiltiin laajalti, etteivät Kremlin päättäjät ja muut korkeat virkamiehet taida olla lähettämässä sotaan omia poikiaan.

Puhelut osoittivat, että epäilyille on katetta.

Suurimmalla osalla venäläisistä ei ole nimekkäitä vanhempia, joiden avulla liikekannallepanolta pystyisi välttymään.

Putinin keskiviikkoinen ilmoitus osittaisesta liikekannallepanosta räjäytti lähtöliikkeen Venäjältä. Ilmoituksen jälkeen useiden suorien Venäjältä pois lähtevien lentojen raportoitiin myydyn loppuun seuraavien päivien osalta. Venäjältä pois vievien lentojen hinnat kallistuivat myös rajusti.

Keskiviikkoiltana Venäjällä osoitettiin laajasti mieltä liikekannallepanoa vastaan. Useita ihmisiä otettiin kiinni Venäjällä mielenosoitusten takia eilen ja yön aikana. Kiinniotettuja oli riippumattoman venäläisen ihmisoikeusprojektin OVD-infon mukaan yli 1 400.

OVD-infon mukaan osalle mielenosoituksissa pidätetyistä jaettiin värväyskutsuja.

Keskiviikkona poliisi kohteli kovakouraisesti niitä, jotka osoittivat mieltään liikekannallepanoa vastaan Moskovassa. Poliisi otti Venäjällä kiinni yhteensä yli 1400 mielenosoittajaa.

Vankilassa istuvan oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin joukot kutsuivat liikekannallepanosta ilmoittamisen jälkeen ihmisiä mielenosoituksiin kaduille ja jopa värväystoimistojen polttamiseen. Mielenosoituksiin ihmisiä kutsui myös Vesna-järjestö.