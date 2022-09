Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Venäjän hyökkäys

Venäjältä luultavasti paennut kymmeniä­tuhansia palvelus­ikäisiä miehiä – ”Huomenna olen Kazakstanissa”

Viime päivinä Venäjällä on raportoitu ulkomaanlentojen huikeasta hintapiikistä, ja moniin kohteisiin lennot on myyty loppuun. Maarajojen osalta ruuhkista on raportoitu Mongoliaa myöten.

Autojono Georgian Venäjän-vastaisella rajalla keskiviikkoiltana.