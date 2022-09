Suurin osa valloitettujen alueiden asukkaista ei äänestä, koska he ovat paenneet kotoaan.

Venäjä aloitti perjantaina viisipäiväisen niin sanotun kansanäänestyksen valloittamillaan alueilla Itä- ja Etelä-Ukrainassa. Äänestyksessä on määrä päättää, liittyvätkö nämä Ukrainan alueet Venäjään. Donbasin alueella äänestys on nimellisesti ”kansantasavaltojen” järjestämä.

Äänioikeutettujen määrästä ei ole mitään tietoa sen paremmin kuin alueiden tämänhetkisestä väkiluvustakaan. Perjantaina äänestyspaikkoja valmisteltiin myös Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” edustustoissa Moskovassa.

Kansanäänestys järjestetään Venäjän mukaan neljällä Ukrainan alueella eli Luhanskin, Donetskin, Zaporižžjan ja Hersonin lääneissä. Näistä vain Luhanskin alue on kokonaan Venäjän hallussa, mutta sielläkin Ukrainan joukot pyrkivät etenemään Harkovan alueelta Luhanskin puolelle.

Suuri osa eteläisestä Hersonin alueesta pääkaupunki Herson mukaan lukien on Venäjän hallussa, mutta Ukrainan vastahyökkäys on edennyt alueen luoteislaidalla jo viikkojen ajan. Donetskin alueesta yli puolet on Venäjän miehittämää.

Ukrainan hallussa on Zaporižžjan alueen pohjoisosa sekä pääkaupunki Zaporižžja. Venäjä on miehittänyt Berdjanskin ja Melitopolin kaupungit aluepiireineen läänin eteläosassa.

Miehitetty alue kattaa noin 15 prosenttia Ukrainan pinta-alasta.

Alueen yhteenlaskettu väkiluku ennen helmikuun hyökkäystä oli arviolta seitsemän tai kahdeksan miljoonaa asukasta. Kuusi miljoonaa asui Luhanskin ja Donetskin alueilla, näistä alle puolet Venäjän masinoimien separatistien vuonna 2014 valtaamilla alueilla.

Separatistialueilta pakeni vuonna 2014 noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Myöhemmin jotkut palasivat takaisin. Venäjä aloitti evakuoinnit separatistialueilta ennen helmikuista hyökkäystään Ukrainaan.

Hersonin alueen asukasluku oli miljoona, Berjadnskin ja Melitopolin aluepiirin yhteenlaskettu väkiluku vajaat 400 000.

Ukrainasta on paennut Venäjän hyökkäyksen aikana YK:n pakolaisviraston UNHCR:n torstaisen tiedon mukaan 7,4 miljoonaa ihmistä, kotinsa jättäneitä sisäisiä pakolaisia on hieman alle seitsemän miljoonaa. Suuri osa tästä väestöstä on kotoisin miehitetyiltä alueilta.

Esimerkiksi sadantuhannen asukkaan kaupungit Severodonetsk ja Lysytšansk on pommitettu lähes elinkelvottomiksi. Mariupolin satamakaupungin 440 000 asukkaasta jäljellä on tiettävästi korkeintaan 150 000. Venäjä on evakuoinut Mariupolin asukkaita Venäjälle, osin pakolla.

Ukrainalaismielinen vastarintaliike on tehnyt pommi-iskuja ainakin Melitopolin ympäristössä. Ukrainan viranomaiset kertoivat tällä viikolla pitävänsä osallistumista ”kansanäänestyksen” järjestämiseen miehitetyllä alueella maanpetturuutena, pelkkä äänestäminen taas sitä ei heidän mukaansa ole.

Miehitettyjen alueiden pääkieli on venäjä, ja joitakin miehittäjien kanssa yhteistyöhön vapaaehtoisesti ryhtyneitäkin todennäköisesti löytyy.

Vuoden 2019 parlamenttivaaleissa suurin Venäjän-mielinen liittouma eli Oppositioliitto Elämän Puolesta sai suurimman kannatuksensa Luhanskin alueen ukrainalaisissa vaalipiireissä, joissa sen ääniosuus nousi yli 50 prosentin. Donetskin alueen vaalipiireissä kannatus oli hieman vähäisempää.

Melitopolin seudulla vaaliliitto sai 20–30 prosenttia äänistä ja Hersonin seudulla 10–20 prosenttia. Koko maassa vaaliliittoa kannatti 13 prosenttia äänestäjistä ja toista Venäjän-mielistä puoluetta eli Oppositioblokkia kolme prosenttia.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainan Venäjän-mieliset puolueet on kielletty. Äänestys­käyttäytymisellä tai poliittisella kannalla tuskin on suurta tekemistä sodan, miehityksen tai rajojen siirtelyn hyväksymisen kanssa.