Venäjän median mukaan äänestysaktiivisuus miehitettyjen alueiden liittämisestä Venäjään on huiman korkea ja ulkomaiset tarkkailijat ylistävät järjestelyjä. Ukrainan media kertoo tyhjistä äänestyspisteistä, joiden vuoksi aseistetut sotilaat kiertävät äänestyslippujen kanssa ovelta ovelle.

Venäjä järjestää neljä päivää kestävän ”kansanäänestyksen neljän Ukrainalta miehittämänsä alueen liittämisestä Venäjään. Paikallinen asukas on jättämässä ääntään Mariupolissa lauantaina, kolmantena äänestyspäivänä.

Ukrainassa Venäjä toteuttaa miehittämillään alueilla niin kutsuttuja ”kansanäänestyksiä”. Niiden tarkoituksena on liittää Luhanskin, Donetskin Hersonin ja Zaporižžjan alueet Venäjään. Samaan aikaan taistelut alueilla jatkuvat.

HS:n saamien tietojen mukaan asuintalot ovat Hersonissa suurimmaksi osaksi tyhjillään, ja kaupunkiin on jäänyt enimmäkseen vanhoja ihmisiä. Joillekin on tarjottu äänestämisestä rahaa, joka on taloudellisesti vaikeassa tilanteessa oleville ihmisille tervetullutta. HS:n haastateltava ei kuitenkaan tuntenut ketään, joka olisi käynyt itse äänestämässä.

”Jos tullaan aseen kanssa kotiovelle, niin sitten äänestetään”, haastateltava oli kertonut tuttaviensa sanoneen.

HS sai tiedot sunnuntaina puhelimitse ulkomailla oleskelevalta ukrainalaiselta, joka oli ollut yhteydessä tuttaviinsa Hersonissa. HS ei onnistunut tavoittamaan paikallisia suoraan. Monille paikallisille on annettu venäläinen sim-kortti ja ihmiset pelkäävät, että heidän puhelujaan kuunnellaan.

Haastateltavan tai paikallisten ihmisten nimiä ei kerrota tässä jutussa turvallisuussyistä.

Myös ukrainalainen uutistoimisto Unian kertoo äänestyspisteiden ammottavan tyhjyyttään ja paikallisten välttelevän äänestämään joutumista. Asiasta kertovat lisäksi esimerkiksi venäläinen oppositiomedia Meduza ja yhdysvaltalainen The New York Times.

Unian kertoo, että Krimiltä tuodaan ihmisiä joukoittain äänestämään Hersonin alueelle.

Äänestyspaikkojen tyhjyydestä kertoo myös Ukrainan sotavoimat Facebookissa. Vähäisen äänestäjämäärän vuoksi pisteiden työntekijät ja aseistetut Venäjän sotilaat keräävät paikallisten allekirjoituksia suoraan näiden kotiovilta.

Mediatietojen mukaan äänestyksestä kieltäytyviä on Melitopolissa uhkailtu karkotuksella. Luhanskin ukrainalainen kuvernööri ja sotilashallinnon johtaja Serhi Haidai kertoo Telegram-kanavallaan Unianin mukaan, että aseistetut sotilaat kulkevat ovelta ovelle ja uhkaavat murtaa ovet, jos niitä ei avata.

Melitopolin kaupungin johtaja Ivan Fedorovin mukaan ovilla kiertävät joukot painostavat äänestämän Venäjään liittymisen puolesta. Asukkaat eivät kuitenkaan avaa oviaan, ja monet ovat piiloutuneet lähialueiden kyliin välttääkseen äänestämään joutumisen, Fedorov kertoo.

Unianin mukaan Venäjän joukot ovat kuitenkin estäneet suurinta osaa asukkaista poistumasta alueelta.

Hersonin alueneuvoston varajohtaja Juri Sobolevski kertoo, että jotkut ovat joutuneet äänestämään jo kahdesti. Hän kertoo, että ihmisiä olisi laitettu myös äänestämään koko perheensä puolesta. Mariupolissa ihmisiä painostetaan äänestämään töistä erottamisen uhalla, kertoo Ukrainska Pravda -lehti.

Hersonin ukrainalaisen sotilashallinnon johtaja Jaroslav Januševitš ohjeistaa Telegramissa asukkaita olemaan avaamatta ovea ja vetoamaan sairastumiseen, esimerkiksi koronavirukseen tai tuberkuloosiin.

Fedorov kertoo, että osa Melitopolin asukkaista on protestina öljynnyt ovensa tahratakseen ovilla kiertävien venäläisjoukkojen kädet.

The News York Timesin tietojen mukaan myös posti- ja sähköinen äänestäminen ovat näennäisesti käytössä, vaikka monilla alueilla ei edes ole sähköä tai postinkulkua.

”Niin kutsuttu kansanäänestys on enemmänkin konekiväärien kanssa toteutettu mielipidetiedustelu”, Luhanskin alueen kuvernööri Haidai kirjoitti Telegramissa lauantaina.

Vaalikomission jäsenet ovat lauantaina tulleet 90-vuotiaan Valentinan kotiin Mariupolissa.

Vaalikomission jäsenet odottavat sotilaan kanssa ulkona tuhoutuneen asuinrakennuksen edessä Mariupolissa.

Venäjän valtionmedian välittämä kuva tilanteesta on varsin erilainen. Lauantai-iltana venäläisen uutistoimisto Tassin etusivu oli täynnä uutisia, joissa kehuttiin miehitettyjen alueiden äänestysjärjestelyitä, äänestyksen läpinäkyvyyttä sekä korkeaa äänestysaktiivisuutta.

Tassin mukaan yhdessäkään äänestyspisteessä ei lauantaina kirjattu rikkeitä ja ulkomaiset vaalitarkkailijat muun muassa Yhdysvalloista, Italiasta ja Saksasta kehuivat kilpaa äänestyksen ”korkealaatuisia järjestelyitä”. Ulkomaisina tarkkailijoina paikalle oli kutsuttu esimerkiksi Yhdysvaltalainen Wyatt Reed, joka on Venäjän valtion uutistoimisto Sputnikin toimittaja.

Äänestysprosentista odotetaan korkeaa, ainakin virallisesti. Luhanskin alueen äänestysaktiivisuus oli lauantai-iltana kello kahdeksalta jo 45,86 prosenttia, kertoo Tass. Tällöin äänestys oli jatkunut kaksi päivää ja äänensä oli Tassin mukaan jättänyt 624 000 asukasta.

Äänestyksen julkista valvontaa Venäjän kansalaiskamarin koordinointineuvostossa hoitavan Aleksandr Malkevitšin mukaan korkea äänestysaktiivisuus on tullut lännelle ”järkytyksenä”. Malkevitšin mukaan länsi ”ei kiistele enää [äänestyksen] tuloksista vaan niiden laillisista perusteista”.

Miehitettyjen alueiden liittämisestä Venäjään äänestetään itse alueiden lisäksi myös Venäjällä.

Interfaxin mukaan Venäjän keskusvaalilautakunta on organisoinut äänestyspisteitä myös Venäjälle. Venäjän ihmisoikeusvaltuutettu Tatjana Moskovalkovan mukaan on loogista, että ”Donbasista evakuoiduille” pakolaisille järjestetään äänestysmahdollisuuksia Venäjälle.

Duuman ilmoituksen mukaan Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavaltojen” Moskovan-edustustoissa voivat äänestää myös Hersonin ja Zaporižžjan asukkaat.

Tass puolestaan kertoo, että Pietarissa on neljä äänestyspistettä, joilla äänestäminen on ollut vilkasta. Myös niillä on Tassin mukaan vieraillut ”syvästi vaikuttuneita” ulkomaisia vaalitarkkailijoita eri puolilta maailmaa.

Hienosti sujuvia äänestyksiä varjostavat vain ”Kiovan sotilaalliset provokaatiot” ja valeuutiset. Donetskin keskusvaalikomitea ilmoitti Tassin mukaan, että ”Kiovan tulitus legitimisoi kansanäänestyksen”.

Vaalikomission jäsen kantaa mukanaan äänilaatikkoa kulkiessaan Mariupolissa ovelta ovelle.

Äänestyksen tulos vaikutti olevan hyvin selvillä. Tass ilmoitti nimettömään duuman lähteeseen perustuen, että lakiesitys alueiden liittämisestä Venäjään vietäisiin duumaan ensi viikon keskiviikkona.

Duuman kansanedustajan Mihail Šeremetin mukaan kokemus vuonna 2014 laittomasti vallatun Krimin niemimaan liittämisestä tulee auttamaan uusien alueiden liittämisessä. Šeremetin mielestä integraatio Venäjään sujuu Krimistä saadun kokemuksen ansiosta nopeammin.

”Krimin edustajana koen deja-vu’n; näen, kuinka vuoden 2014 tapahtumat toistuvat. Näen innostuksen ihmisissä, jotka kahdeksan pitkää vuotta ovat haaveilleet siitä, että tämä päivä koittaisi”, Šeremet sanoi Tassin mukaan.

Šeremet mukaan Krim on nyt ”yksi Venäjän kukoistavimmista alueista, joka on kahdeksassa vuodessa muuttunut perustavanlaatuisesti”.

Venäjän järjestämät ”kansanäänestykset” alkoivat perjantaina 23. syyskuuta aamulla kello kahdeksalta Moskovan aikaa. Ne jatkuvat tiistaihin 27. syyskuuta asti.

Alueet saatetaan liittää Venäjään jo 30. syyskuuta. Asiasta ilmoitti lauantaina Tass viitaten lähteeseensä valtion duumassa.

Lauantaina äänestykset olivat vasta käynnissä eikä virallisista tuloksista ollut tietoa. Sunnuntaina Tass kertoi, että Zaporižžjan alueella 93 prosenttia äänesti ensimmäisenä päivänä Venäjään liittymisen puolesta.

Tassin lähteen mukaan lakiesitys liittämisestä vietäisiin duumaan 28. syyskuuta ja se käsiteltäisiin ja hyväksyttäisiin seuraavana päivänä.

Länsimaat ovat laajalti tuominneet ”kansanäänestykset” täysin valheellisiksi.