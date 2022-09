Moskovan Šeremetjevon kansainvälisellä lentokentällä ei ollut lauantaina poikkeuksellista ruuhkaa tai paniikkia, mutta matkustajien joukosta löytyi helposti liikekannallepanoa ja kotimaan poliittista tilannetta pakenevia miehiä.

Moskova

Moskovan Šeremetjevon kansainvälisellä lentokentällä matkusti lauantaina niin Ukrainan sodasta palaavia, sinne lähteviä kuin rintamalle joutumisen uhkaa pakenevia miehiä.

Päälle päin kentällä oli aivan tavanomainen matkalle lähdön tunnelma, mutta paljon matkustavan HS:n paikallisen kuvaajan mukaan liikkeellä oli selvästi tavanomaista enemmän nuoria.

Osa miehistä, joita HS yritti saada haastatteluun puristi vain suunsa suppuun ja kiiruhti mitään sanomatta eteenpäin.

Mitään paniikkia tai poikkeuksellista ruuhkaa lentokentällä ei ollut havaittavissa niiden noin neljän tunnin aikana, jotka HS kentällä vietti. Matkustajien joukossa näkyi tosin useita sotilaspukuihin pukeutuneita miehiä. Kentällä näytti partioivan aiempaa enemmän poliiseja.

Moskovassa Šeremetjevon kansainvälisellä lentokentällä oli lauantaina tavanomainen lähdön tunnelma, mutta liikkeellä vaikutti olevan tavallista enemmän nuoria.

Kolmen nuoren seurue – Aleksandr, 26, hänen miespuolinen ystävänsä, 25, ja tämän puoliso, 24 – oli matkalla Kazanista Moskovan kautta Kazakstaniin pakoon liikekannallepanoa ja uhkaa joutua sotimaan rintamalle.

It-alalla työskentelevät miehet olivat ostaneet yhdensuuntaiset lentoliput keskiviikkona, jolloin Venäjälle oli aamulla julistettu osittainen liikekannallepano.

Nuoret eivät halunneet tulla kuvatuksi tai kertoa tarkemmin nimiään, koska matka oli kesken. Vaihtoyhteyttä Moskovassa oli odoteltava useampi tunti.

”Minulla ei ole halua tehdä kenellekään pahaa tai joutua itse tulituksen kohteeksi. Olen tavallinen ihminen”, Komin tasavallasta kotoisin oleva Aleksandr sanoi.

Hän kertoi kahden komilaisen, armeijan suorittaneen entisen luokkakaverinsa saaneen värväyskirjeen perjantaina. Hänelle tai hänen ystävälleen kirjettä ei ollut vielä tullut. Sitä he eivät halunneet jäädä odottamaan, sillä miesten tietojen mukaan joitain kirjeen saaneita ei ole päästetty enää maasta.

Keskiviikkona julistettu osittainen liikekannallepano on vauhdittanut maastamuuttoa Venäjältä.

Aleksandr olisi alun perin halunnut matkustaa Turkkiin, missä asuu Venäjältä jo aiemmin paennut ystävä, mutta lennot oli ehditty keskiviikkona myydä loppuun. Ystävä oli jo ehtinyt luvata, että hänen luonaan saisi majoittua niin pitkään kuin on tarve. Kazakstanissakin odotti Venäjältä lähteneitä ystäviä.

Tilanteeseen sisältyy miesten mukaan hyvin paljon riskejä. Ei voi tietää, mitä huomenna tapahtuu.

Miehet kertoivat työskentelevänsä yrityksessä, jolla on toimisto myös Yhdysvalloissa. Kuluneen puolen vuoden aikana he olivat huomanneet sodan vaikutukset etenkin taloudessa. Työnantajayrityksellä on ollut ongelmia taloutensa ja kansainvälisten maksujen kanssa.

”[Vladimir] Putin teki ehkä valtion kannalta oikean päätöksen, mutta ei kansan näkökulmasta”, sanoi toinen miehistä.

Šeremetjevon lentokentällä Moskovassa oli myynnissä presidentti Vladimir Putinin kuvalla varustettuja t-paitoja ja mukeja.

Miehet sanoivat voivansa jatkaa työskentelyä etänä ulkomailta. Kazakstanista on tarkoitus muuttaa myöhemmin johonkin muuhun maahan.

Aleksandrin mukaan lähtö Venäjältä oli ollut mielessä jo pidemmän aikaa, mutta vasta liikekannallepano sai hänet toimimaan. Hän ei olisi uskonut, että asiat ajautuvat tähän pisteeseen.

”Toivomme, että [sota] päättyisi nopeasti, mutta sitä on kestänyt jo puoli vuotta.”

Kolmikko kuvaili tunteitaan surullisiksi. Aleksandr veti perässään lentolaukkua, ystävällä oli kädessään kissaprintein kuvioitu kangaskassi.

Moskovalaisella lentokentällä ei ollut aistittavissa paniikkia tai poikkeuksellista ruuhkaa, vaikka kansainvälisten lentojen lipuille on ollut kuluneella viikolla kovasti kysyntää.

Rintamalta oli palaamassa 28-vuotias sotilas siviilivaatteissaan. Hän sanoi lentävänsä kotiin Kamtšatkaan hoitamaan sodassa saamiaan vammoja. Hän ei kuullut kunnolla, sillä kuulo oli vahingoittunut rintamalla. Lisäksi hän oli saanut kasvoihinsa ruhjeen.

Mies kertoi palvelleensa Ukrainassa jo seitsemän kuukautta, pääasiassa Donetskin ja Luhanskin alueilla. Hän sanoi olevansa palaamassa takaisin levättyään, vaikka vanhemmat ovat kuulemma huolissaan.

”Ei ole häpeä taistella ihmisten ja lasten puolesta. He eivät sääli lapsia, eläkeläisiä – eivät ketään”, mies sanoi viitaten vastustajaan. ”Jos emme pysäytä heitä sinne, tulevat he tänne.”

Millaisia muistoja sodasta on jäänyt?

”On niin paljon asioita, joita en halua muistaa.”

Kolmen sotilaspukuisen miehen seurue puolestaan sanoi olevansa matkalla takaisin rintamalle Ukrainaan. Enempää he eivät halunneet kommentoida. Miehet näyttivät reippaasti yli nelikymppisiltä. Kasvot olivat kovin kuluneet ja väsyneet.

Matkustajia nousemassa liukuportaita Šeremetjevon lentokentällä lauantaina.

Šeremetjevolta lähti lauantaina kansainvälisiä lentoja ainakin Istanbuliin ja Antalyaan Turkkiin, Jerevaniin Armeijaan sekä Astanaan ja Almatyyn Kazakstaniin.

It-alan yrityksessä työskentelevä Aleksandr, 35, oli ostanut kuukausi sitten liput lomamatkalle Almatyyn. Hän sanoi, että Venäjän viime päivien tapahtumien vuoksi ei aio käyttää paluulippua.

”Maan tilanne sekä hallinnon päätösten ennalta-arvaamattomuus ärsyttävät ja hermostuttavat. Liikekannallepanoa en pelkää, koska en usko sen työni vuoksi koskevan minua.”

”Paluuni Venäjälle riippuu siitä, mitä poliittisessa tilanteessa tapahtuu poissaoloni aikana.”