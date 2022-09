Uhreilta oli esimerkiksi sidottu kädet selän taakse ja viilletty kurkku auki.

YK:n tutkijoiden mukaan Ukrainassa on tehty sotarikoksia. YK listaa tällaisiksi rikoksiksi muun muassa venäläisten tekemät siviilikohteiden pommitukset, lukuisat teloitukset, kidutukset sekä "kauhistuttavan" seksuaalisen väkivallan.

"Komission keräämien todisteiden mukaan Ukrainassa on tehty sotarikoksia", sotarikoksia tutkiva komissio raportoi YK:n ihmisoikeus­neuvostolle uutistoimistojen mukaan.

Tutkijat raportoivat perjantaina löydöksistään. YK:n tutkijat selvittivät tapahtumia muun muassa Kiovassa, Tšernihivissä, Harkovassa ja Sumyssa.

”Komissio on vieraillut 27 kaupungissa ja paikkakunnalla sekä haastatellut yli 150:tä uhria ja todistajaa. Olemme tarkastaneet tuhottuja kohteita, hautoja, pidätys- ja kidutuspaikkoja sekä aseiden jäännöksiä ja tutustuneet suureen määrään asiakirjoja ja raportteja”, tutkimusryhmää johtava Erik Møse selosti perjantaina YK:n tiedotus­tilaisuudessa.

Jatkossa tutkimusaluetta on tarkoitus laajentaa.

Møse kertoi ryhmänsä olleen erityisen järkyttynyt lukuisten teloitusten määrästä ja toistuvista kidutuksen merkeistä alueilla, joilla tutkijat vierailivat. Uhreilta oli sidottu kädet selän taakse ja viilletty kurkku auki.

”Komissio tutkii parhaillaan tällaisia kuolemantapauksia 16 kaupungissa ja asuinalueella. Rikoksien yhteydessä uhrit ovat usein olleet vangittuina ja heidän ruumiissaan on näkynyt teloituksen merkkejä, kuten käsien sitomista selän taakse, ampumahaavoja ja kurkun viiltämistä auki”, Møse kertoi.

Siviilien ruumiita makasi kadulla Butšassa 3. huhtikuuta. Butša sijaitsee Kiovan alueella.

Monien todisteiden mukaan ihmisiä on myös otettu laittomasti kiinni ja joissain tapauksissa siirretty Ukrainasta Venäjälle, joskus useiden viikkojen ajaksi. Pidätyskeskuksissa ihmisiä on hakattu, heille oli annettu sähköiskuja tai pakotettu riisuutumaan, Møse kuvaili useita kertomuksia.

Tutkijoiden mukaan Venäjä on myös käyttänyt asutuilla alueilla laajalle vaikuttavia aseita, kuten rypäleammuksia, ilman pyrkimystä erotella siviili- tai sotilaskohteita.

Møsen mukaan tutkittavana on venäläisten tekemiä raiskauksia, joissa uhrien ikähaarukka on neljästä 82 ikävuoteen. Joissain tapauksissa sukulaiset on pakotettu katsomaan rikoksia.

Komissio on kerännyt todisteita myös lapsiin kohdistuneista rikoksista. Lapsia on muun muassa raiskattu, kidutettu ja eristetty laittomasti. Sotarikosten uhreiksi on ylipäänsä joutunut paljon myös lapsia, Møse kertoi.

Komissio kertoi tutkivansa myös kahta tapausta, joissa ukrainalaisjoukot olisivat kohdelleet kaltoin venäläissotilaita.

”Vaikka tällaisten tapausten määrä on pieni, ne pysyvät huomiomme kohteena”, Møse sanoi.