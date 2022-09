Syyrian veneturman jäljiltä on löydetty jo 90 hukkuneen ruumiit

YK:n pakolaisjärjestön pääsihteeri kuvaili onnettomuutta ”sydäntä särkeväksi tragediaksi”.

Syyrian edustalla uponneen veneen jäljiltä on löytynyt jo 90 ruumista, kertoi Syyrian valtiollinen televisio lauantaina. Kyse on yhdestä tuhoisimmista siirtolaisia kuljettaneiden laivojen haaksirikoista itäisellä Välimerellä.

Siirtolaisia kuljettanut vene lähti Libanonista. Se upposi syyrialaisen satamakaupungin Tartusin edustalla torstaina. Pienessä veneessä oli 150 ihmistä, jotka YK:n mukaan olivat enimmäkseen libanonilaisia, syyrialaisia ja palestiinalaisia.

YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) pääsihteeri Filippo Grandi kuvasi tapahtumaa ”sydäntä särkeväksi tragediaksi”.

Parikymmentä ihmistä on löydetty elossa onnettomuuden jälkeen. Heistä 14 on edelleen sairaalahoidossa, kun taas kuusi on päässyt pois sairaalasta.

Libanonin armeija kertoi, että pidätettynä on Libanonin kansalainen, joka ”on myöntänyt organisoineensa äskeisen [ihmisten] salakuljetus­operaation Libanonista meritse Italiaan”.