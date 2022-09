Melonista voi tulla maansa ensimmäinen naispuolinen pääministeri. Vaaleissa monelle italialaiselle tärkeintä on taloustilanne.

Italialaiset äänestävät tänään sunnuntaina järjestettävissä ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa. Äänestys alkoi aamukahdeksalta Suomen aikaa ja jatkuu puolille öin.

Kyselytutkimusten perusteella Italia voi saada historiansa ensimmäisen naispuolisen pääministerin. Giorgia Melonin johtama äärioikeistolainen Italian veljet -puolue on johtanut pitkään kyselyissä.

Melonin puolue on vaaliliitossa Matteo Salvinin johtaman oikeistopopulistisen Legan ja Silvio Berlusconin luotsaamaan keskustaoikeistolaisen populistipuolueen Forza Italian kanssa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Italian mutkikas vaalijärjestelmä voi aiheuttaa sen, että puolueiden paikkamäärät parlamenttiin selviävät vasta tuntien päästä äänestyksen päätyttyä.

Italian veljet -puolueen johtaja Giorgia Meloni vilkutti kannattajilleen Napolissa perjantaina.

Jännitystä lisää se, että mielipidekyselyitä ei ole saanut julkaista kahteen viikkoon ennen vaalipäivää. Joidenkin arvelujen mukaan populistinen Viiden tähden liike olisi lisännyt kannatustaan sitten viimeksi julkaistujen kyselyjen. Se saattaa hankaloittaa oikeiston mahdollisuuksia saada parlamentin ylähuoneeseen eli senaattiin enemmistöä, Reuters kertoo.

200-jäsenisen senaatin lisäksi italialaiset valitsevat kansanedustajat 400-jäseniseen alahuoneeseen eli edustajainhuoneeseen.

Uutistoimisto AFP:n haastattelema konsulttiyritys Teneon asiantuntija Wolfango Piccoli totesi, että italialaiset ovat nyt tarjoamassa hallitusvastuuta Melonille, koska hän on ”ainoa johtaja, jota italialaiset eivät ole vielä kokeilleet”.

Italiassa on pitkät perinteet lyhyille hallituksille. Toisen maailmansodan jälkeen niitä on nähty kaikkiaan 67.

Monelle italialaiselle vaaleissa on ensisijaisesti kyse maan taloustilanteesta ja omasta pärjäämisestä nousevien hintojen ja energiakriisin vuoksi.

”Tilanne on katastrofaalinen. Minun on valittava sen väliltä, että pistänkö ruokaa pöytään vai maksanko laskuja”, totesi Al Jazeera -kanavan haastattelema roomalaislähiössä asuva lastentarhanopettaja Loredana Longo perjantaina julkaistussa jutussa.

Inflaatiovauhti kiihtyi Italiassa 9 prosenttiin elokuussa, kun heinäkuussa vastaava lukema oli 8,4. Erityisesti hintatasoa on kohottanut energian hinnannousu.

Nunna antoi äänensä Roomassa sunnuntaina.

Italia ajautui ennenaikaisiin vaaleihin, kun pääministeri Mario Draghin hallitus kaatui heinäkuussa hallituspuolueiden talouspäätöksiin liittyvien erimielisyyksien vuoksi. Alun perin vaalit oli määrä järjestää vasta ensi vuonna.

Vaalien voittajaksi povattu 45-vuotias Giorgia Meloni on ristiriitainen hahmo, sillä hänen Italian veljet -puolueellaan on juuret Italian fasismissa. Meloni on nuoruusaikana kehunut fasistijohtajaa Benito Mussolinia (1883–1945) parhaaksi poliitikoksi, mitä Italialla on ollut puoleen vuosisataan.

Meloni on pyrkinyt ottamaan etäisyyttä fasismin perintöön vaihtelevalla menestyksellä. Häntä pidetään maahanmuuton vastaisensa, islamofobisena ja perinteisiä perhearvoja korostavana poliitikkona, joka vastustaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksien parantamista.

”Jumala, isänmaa ja perhe”, on Melonin vaaleissa käyttämä motto.

Italiaan mahdollisesti syntyvä äärioikeiston ja oikeistopopulistien yhteishallitus on aiheuttanut huolta monissa Euroopan unionin maissa, koska Italian oikeisto on perinteisesti ollut Venäjä-myönteinen.

Erityisesti Venäjän suhteen Meloni on kuitenkin halunnut tehdä selväksi, että hän ei aio tehdä mitään myönnytyksiä Venäjälle, vaikka hän onnittelikin Vladimir Putinia vaalivoitosta, kun Putin nousi vuonna 2018 neljännen kerran Venäjän presidentiksi.

