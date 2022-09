Presidentti Niinistö CNN:lle: Putin on turhautunut Ukrainan takia

”Vaikuttaa, että hän on kovin yksin suurissa saleissaan”, presidentti Niinistö totesi CNN:n sunnuntaina lähettämässä haastattelussa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on turhautunut Ukrainan suhteen, tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi yhdysvaltalais­kanava CNN:n haastattelussa sunnuntaina.

Niinistö toisti haastattelussa, että Suomen osalta tilanne on rauhallinen eikä ole merkkejä siitä, että Putin pystyisi tekemään suuria liikkeitä Eurooppaa tai Suomea vastaan nyt tai lähitulevaisuudessa.

Korona-ajan eristys on voinut Niinistön mukaan muuttaa Putinin käytöstä.

”Vaikuttaa, että hän on kovin yksin suurissa saleissaan. Hänen ympärillään olevia ihmisiä on vähän, enkä tiedä, keitä he ovat”, Niinistö sanoi.

Tulevaa talvea ja energiakriisiä Niinistö kommentoi sanomalla, että hintojen ja korkojen nousu aiheuttavat vaikeuksia kotitalouksille. Mistään ylitsepääsemättömästä tilanteesta ei kuitenkaan hänen mukaansa ole kysymys.

”Meidän hankaluutemme ovat pieniä verrattuna ukrainalaisten kohtaamiin hankaluuksiin. Eurooppalaiset uskoakseni kyllä kestävät tämän [talven].”

Parhaillaan käynnissä olevat Italian vaalit eivät Niinistön mukaan synnytä ongelmia, vaikka ennakkosuosikkina pidetty äärioikeistolaisen Italian veljet -puolueen Giorgia Meloni voittaisikin.

”Toinen asia on, ettei Italian ole oikein hyvässä kunnossa, ja tämä voi nostaa keskusteluun kysymyksen taloudellisesta solidaarisuudesta. Tämä voi olla se suurempi ja todellisempi ongelma.”

”Eli Italia tarvitsee rahaa EU:lta?” toimittaja Fareed Zakaria kysyi.

”En sanoisi näin suoraan, mutta Italian talous ei ole hyvässä kunnossa”, Niinistö vastasi.

Tällä hetkellä presidentti Niinistö ei näe rauhan mahdollisuutta Ukrainassa. Hän sanoi olevansa valmis keskustelemaan Putinin kanssa, jos keskustelun avulla saataisiin aikaan jotain positiivista.

Näin voidaan toisaalta tehdä Niinistön mukaan vain, jos Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on myötämielinen keskusteluille.