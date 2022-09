Myös muissa maissa on osoitettu mieltä sunnuntaina tukena Iranille.

Mielenosoitukset jatkuivat Iranissa sunnuntaina jo kymmenettä päivää siitä huolimatta, että Iranin oikeuslaitosta johtava Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i oli aikaisemmin uhannut, että mielenilmaukset tullaan kukistamaan ”ilman armoa”.

Iranilaisen ihmisoikeusjärjestön välittämässä materiaalissa näkyy pimeän laskeuduttua maan pääkaupungin Teheranin kaduille kerääntyneitä mielenosoittajia.

Tietojen saaminen mielenosoituksista on vaikeaa, sillä viranomaiset ovat monin paikoin estäneet esimerkiksi pääsyn internetiin.

Mielenosoitukset saivat alkunsa 22-vuotiaan Mahsa Aminin kuoltua sen jälkeen kun Iranin siveyspoliisi oli pidättänyt tämän väärin puetun hijabin takia. Protestoijien mukaan kuolema johtui poliisin pahoinpitelystä.

Viranomaisten mukaan ainakin 41 ihmistä on kuollut mielenosoituksissa. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan todellinen luku on paljon korkeampi. Esimerkiksi Norjassa päämajaansa pitävä Iran Human Rights -järjestö on arvioinut kuolleiden lukumääräksi vähintään 57, mutta sekin varoittaa todellisen lukeman olevan korkeampi.

Iranin korkeimman hengellisen johtajan, ajatollah Ali Khamenein mukaan mielenosoitukset ovat ulkovaltojen masinoimia.

Tukimielenosoituksia on nähty uutistoimisto AFP:n mukaan sunnuntaina aikana myös muissa maissa. Esimerkiksi Ranskan Pariisissa poliisi hajotti mielenosoittajajoukon käyttämällä muun muassa kyynelkaasua. Mielenosoittajat olivat pyrkineet kohti Iranin Ranskan-suurlähetystöä.

Pariisin poliisin tiedotteen mukaan mielenosoittajia oli noin 4 000. Yksi ihminen pidätettiin ja yksi poliisi loukkaantui lievästi.

Lontoossa puolestaan poliisi pidätti useita mielenosoittajia, jotka myös pyrkivät Iranin suurlähetystölle.