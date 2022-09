HS seurasi Ukrainan Mykolajivissa lähellä rintamalinjaa, miten sadat ihmiset jonottivat avustusjärjestöltä ruokaa. Rintamalinjan takana Hersonissa on parhaillaan käynnissä Venäjän järjestämä niin kutsuttu kansanäänestys.

Mykolajiv

Nälkäisten ihmisten jono liikahtaa. Päivittäinen ruokajakelu Mykolajivin kaupungin pääkadulla on alkanut maanantaina kahdelta iltapäivällä. Ihmiset kulkevat parijonossa avustusjärjestön pressukatoksen alle, jossa kukin saa valmiiksi lounasrasiaan annostellun kana-riisi-vihannes-aterian.

Rasian saatuaan moni lähtee puolijuoksua takaisin jonon päähän saadakseen vielä toisen annoksen, jos niitä sattuisi riittämään.

”Tulin nyt ensi kertaa. Menetin työni, enkä enää voi ostaa niin paljon ruokaa. Elämä on mennyt vaikeammaksi”, sanoo Mariana Petrova saatuaan oman annoksensa.

Mariana Petrova.

Nälkä vaivaa, ja vihollinen on lähellä.

Mykolajiv sijaitsee Etelä-Ukrainassa. Sodan rintamalinja kulkee vain noin 30 kilometrin päässä, ja joka yö kaupunkiin iskeytyy Venäjän ampumia ohjuksia tai raketteja. Rintamalinjan takana lähin kaupunki on venäläisten miehittämä Herson.

Jaettu ruoka-annos kaalia, perunaa ja vihanneksia on maukas.

Hersonin alueella on parhaillaan menossa venäläismiehittäjien järjestämä niin sanottu kansanäänestys. Sama näytelmä käydään myös Zaporižžjan, Donetskin ja Luhanskin lääneissä Venäjän miehittämillä alueilla. Äänestys päättyy tiistaina. Myöhemmin tällä viikolla Venäjän presidentti Vladimir Putinin odotetaan julistavan alueiden kuuluvan Venäjään.

Ruokateltalla Petrova tuhahtaa kansanäänestykselle.

”Se on laiton. Kukaan ei näe sillä mitään totuusarvoa. Se ei muuta mitään”, hän sanoo.

EU-maat, Yhdysvallat ja joukko muita maita on jo ilmoittanut, että ne eivät tunnusta kansanäänestystä eivätkä hyväksy Ukrainan alueiden ryöväämistä. ETYJ-järjestön mukaan äänestykset ovat vastoin Ukrainan lakia. Miehitysoloissa ihmiset eivät voi ilmaista vapaasti tahtoaan, eikä tulos ole edustava, koska suuri osa miehitettyjen alueiden asukkaista on paennut muualle.

Avustusjärjestön ruokajono Mykolajivissa.

Venäjä on valtiontelevision ykköskanavallaan esittänyt uutisia, joissa ukrainalaiset miehitysalueilla iloitsevat mahdollisuudesta liittyä Venäjään. Ukrainalaisten asukkaiden välittämissä videoissa viestipalvelu Telegramissa taas näkyy, kuinka ihmiset joutuvat äänestämään avoimesti kahden aseistetun sotilaan valvoessa. ”Ystävät, kansanäänestyksestä, jättäkää se paska huomioimatta”, kirjoittaa eräs Hersonin asukas Telegramissa.

Mykolajivin kaduilla on päivisinkin hiljaista. Noin puolesta miljoonasta asukkaasta arviolta puolet on muuttanut pois. Autoja liikkuu harvakseltaan, vielä vihertävien puiden reunustamilla kaduilla. Moni kauppa on kiinni. Talojen ikkunoihin on naulattu lastulevyjä räjähdysten paineaalloilta suojaamaan.

Ruokajonossa näkyy lähinnä vanhuksia ja naisia. Monet nuorista miehistä ovat rintamalla.

Ukrainalaisten puheessa Venäjän hallitsemia alueita kutsutaan ”väliaikaisesti miehitetyiksi”.

”Uskomme edelleen, että lopulta kaikki Ukrainan alueet tullaan vapauttamaan”, sanoo jonossa seisonut Tatjana Ostapenko.

”Tulee rauha, ja elämämme jatkuu.”

Juuri nyt se hetki on kaukana.

Ostapenkon ja muiden Mykolajivin asukkaiden elämässä on joka päiväinen rutiini: veden haku. Vettä voi hakea kanistereilla pisteistä eri puolilta kaupunkia.

Mykolajivilaiset hakivat juomavettä pulloihinsa.

Vesikriisi alkoi jo huhtikuussa, kun kaupunkiin vettä Dneprjoesta tuovat putket vaurioituivat. Putkirikko on venäläisten hallitsemalla alueella, joten sitä ei ole voitu korjata.

”Hanasta tuleva vesi on ruskeaa ja haisevaa. Sitä ei voi käyttää edes peseytymiseen”, Ostapenko sanoo.

Noin kuukausi sitten Ukraina aloitti vastahyökkäyksen, jossa se sai vallattuja alueitaan takaisin koillisessa Harkovan lähistöllä.

Täällä etelärintamalla eteneminen junnaa. Mykolajivista etelään Ukraina on edennyt muutamiin kyliin, mutta läpimurtoa ei ole näkyvissä. Venäläisten tykkituli ei kanna Mykolajiviin, mutta ohjuksia tulee.

”Joka yö. Ikkunat tärisevät, vaikka ei tulisi lähelle”, sanoo Andrei Beznitski.

”Kaikki ovat nyt hyvin hermostuneita. Aamulla ei voi tietää, mitä päivältä voi odottaa.”

Andrei Beznitski.

Beznitskille Venäjän pian julistamilla aluevaltauksilla voi olla käytännön merkitystä. Hänen isänsä asuu edelleen lähellä Nova Kahovkaa kotikylässä, joka on nyt venäläissotilaiden hallussa. Isä on vaarassa jäädä alueelle, jonka Venäjä pian väittää kuuluvan itselleen.

Toisaalta tilanne on jo nyt sellainen, ettei Beznitskille voi käydä isänsä luona. Eikä edes soittaa, sillä venäläisten saavuttua viestiyhteydet alueelta katkesivat.

”En ole neljään kuukauteen kuullut isästä mitään. Olen hyvin huolissani.”

Beznitski on entinen sotilas, mutta on ollut jo 12 vuotta sairauseläkkeellä. Hän pitää Venäjän häthätää pystyyn pistämiä kansanäänestyksiä vain temppuina, joilla yritetään painostaa ukrainalaisina entisestään.

”Venäläiset miehittäjät yrittävät murtaa meidät. Ensin henkisesti, sitten fyysisesti. Eivät tule onnistumaan.”

Uuu-uu-ua! Uuu-uu-ua!

Ilmahälytys alkaa ulvoa Mykolajivissa. Kukaan ei kiinnitä siihen huomiota. Vanhat naiset jatkavat rauhallista tallustamistaan pääkadun laidalla.

”Kaikki ovat niin tottuneita hälytyksiin, ettei kukaan lähde pommisuojaan”, sanoo Tatjana Strelkova, joka työskentelee vapaaehtoisena apujakelupisteellä.

Tatjana Strelkova.

Strelkova sanoo, ettei mikään tule muuttumaan, vaikka Venäjä uhoaa kansanäänestyksillä.

”Ne ovat laittomia, eikä maailma niitä tunnusta.”

Sota kuitenkin jatkuu, ja joka päivä on selvittävä.

Iltaseitsemään mennessä Mykolajivin kadut tyhjenevät ja ihmiset vetäytyvät koteihinsa odottamaan, mitä yö tuo tullessaan.