Köyhä Dagestan on uhrannut sotilaitaan enemmän kuin mikään muu Venäjän alue – nyt paikalliset vastustavat liike­kannalle­panoa: ”Miksi viette lapsemme?”

Pelkästään Dagestanin tasavallan pääkaupungin Mahatškalan mielenosoituksissa on otettu kiinni yli sata ihmistä.

Venäjän liikekannallepanoa on vastustettu mielenosoituksissa ympäri maata. Kuva Pietarista 24. syyskuuta.

Venäjällä viime viikolla julistettu ”osittainen” liikekannallepano on aiheuttanut heti ensimmäisinä päivinä mielenosoituksia useissa kaupungeissa Venäjällä.

BBC:n mukaan yhteensä yli 2 000 henkilöä on pidätetty viime keskiviikosta lähtien liikekannallepanoa vastustavissa mielenosoituksissa.

Erityisen rajuja mielenosoitukset ovat olleet Venäjään kuuluvassa Dagestanin tasavallassa, joka sijaitsee lähellä Azerbaidžanin ja Georgian rajaa. Mielenosoittajat ovat ottaneet väkivaltaisesti yhteen viranomaisten kanssa Dagestanin pääkaupungissa Mahatškalassa.

Noin kolmen miljoonan asukkaan Dagestanista on jo ennen liikekannallepanoa värväytynyt vakaiden tulojen toivossa paljon sopimussotilaita Venäjän armeijaan. Yksi todennäköinen syy runsaaseen värväytyneiden määrään on se, että Dagestan kuuluu Venäjän köyhimpiin alueisiin.

Dagestanin asukkaita on kuollut Ukrainan sodassa enemmän kuin yhdenkään toisen Venäjän alueen asukkaita, uutistoimisto AFP kertoo.

BBC:n mukaan Venäjän ilmoittamien lukujen valossa dagestanilaisia on kuollut sodassa ainakin 301 henkilöä, mikä olisi kymmenkertainen luku määrä verrattuna Moskovasta lähteneisiin sotilaisiin. Oikeat luvut ovat mitä todennäköisemmin paljon suurempia.

Muslimienemmistöinen Dagestan on malliesimerkki alueesta, johon arvostelijat uskovat Venäjän keskittävän liikekannallepanoaan. Monet epäilevät, että Venäjä yrittää saada haalittua kasaan joukkoja nimenomaan köyhimmiltä ja syrjäisimmiltä alueiltaan.

Viikonlopun aikana Dagestanista on julkaistu sosiaalisessa mediassa useita videoita, joissa paikalliset asukkaat ottavat yhteen poliisien kanssa. Yhdellä videolla poliisi ampuu ilmaan hajaannuttaakseen valtatietä tukkivan joukon lähellä Endirein kylää.

Toisella videolla dagestanilaiset naiset puolestaan huutavat poliiseille Mahatškalassa sotaa vastustavia lauseita ja kysyvät näiltä, ”miksi viette lapsemme”.

Venäjän ihmisoikeustilannetta seuraavan OVD-Infon mukaan mielenosoittajia on hakattu pampuilla ja heidän taltuttamisekseen käytetään tainnutusaseita. Pelkästään Mahatškalan mielenosoituksissa on ODV-Infon mukaan otettu kiinni yli sata ihmistä.

Paikalliset päättäjät ovat yrittäneet rauhoittaa mielenosoituksia. Dagestanin kuvernööri Sergei Melikov ilmoitti sunnuntaina Telegramissa, että liikekannallepanossa on ”tehty virheitä”.

”Osittaisen liikekannallepanon pitää tapahtua presidentin ilmoittamien kriteerien mukaisesti”, Melikov kirjoitti.

Venäjän viranomaisten mukaan liikekannallepano koskee pääasiassa armeijassa hiljattain palvelleita ja niitä, joilla on taistelukokemusta. Ensimmäisessä vaiheessa on tiettävästi tarkoitus aloittaa nuoremmasta väestönosasta. Kuitenkin hyvin pian liikekannallepanon jälkeen on saatu todisteita, ettei tämä väite pidä paikkaansa.

Dagestanin sotilaskomissaari Daitbeg Mustafajev yritti vakuuttaa viikonloppuna, että liikekannallepano koskisi tässä vaiheessa vain heitä, joilla on erityisiä sotilastaitoja.

Mahatškalan pormestari Salman Dadajev kommentoi tilannetta sunnuntaina Venäjän valtiolliselle uutistoimistolle Ria Novostille. Dadajev sanoi, ettei asukkaiden pitäisi ryhtyä valtion vastaiseen toimintaan ja varoitti, että laittomuuksiin sortuvia rangaistaisiin.

Dagestanissa erityistä huolta aiheuttaa myös se, että Venäjän uskotaan haalivan joukkoja erityisesti muslimien kaltaisista vähemmistöryhmistä, Venäjään keskittyvän Riddle-verkkomedian perustaja Anton Barbashin kommentoi CNN:lle.

”Liikekannallepanon alkamisesta lähtien on ollut nähtävissä entistä suurempi saada lisää joukkoja etnisten vähemmistöjen tasavalloista”, Barbashin sanoi.