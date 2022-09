J.R.R. Tolkienin fantasialla on ollut yllättävä vaikutus Italian äärioikeistoon.

Italian vaalivoittaja, Italian veljet -puolueen puheenjohtaja Giorgia Meloni on innokas fantasiafani, joka on harrastanut pukeutumista hobittihahmoiksi.

Hän pitää J. R. R. Tolkienin luomaa Taru sormusten herrasta -kirjasarjaa myös poliittisena ohjenuoranaan.

”Uskon, että Tolkien osasi sanoa paremmin, mihin me konservatiivit uskomme”, Meloni on sanonut. ”En pidä Tarua sormusten herrasta fantasiana.”

meloni ei ole hobittiharrastuksessaan yksin. Italiassa Tolkienin luomalla fantasiamaailmalla on yllättävä yhteys äärioikeistoon. Asiasta kertoo artikkelissaan sanomalehti The New York Times.

Tolkienin teoksia voi luonnollisesti tulkita monella tavalla, eikä niissä ole mitään erityisen äärioikeistolaista.

Ennen nykyistä maailmanmainetta Tolkienin teokset olivat kulttiklassikkoja.

Italiassa äärioikeisto löysi teoksista omanlaisensa tulkintalinjan, kun filosofi Elémire Zolla kirjoitti Tarun sormusten herrasta italialaiseen käännökseen vuonna 1973 esipuheen, josta itsessään tuli kiistelty.

Zollan mukaan Tolkien ”puhui kaikesta siitä, mitä vastaan taistelemme päivittäin”. Tällä hän viittasi moderniuteen.

Italialaiset äärioikeistolaiset ja uusfasistit näkivät taruissa konservatiivisen agraariyhteiskunnan sekä selkeästi hyvään ja pahaan jakautuneen maailmaan, jossa Keski-Maan ulkopuolella hallitsivat epäinhimillisten örkkien joukot.

Melonin johtaman Italian veljet -puolueen juuret ulottuvat alkuperäisiin fasisteihin Italian sosiaalinen liike -puolueen kautta. Sen perustivat toisen maailmansodan jälkeen diktaattori Benito Mussolinin kannattajat. Puoluetta pidetään uusfasistisena, ja se toimi vuoteen 1994 asti.

Italian sosiaalisen liikkeen nuorisojärjestö alkoi vuonna 1977 järjestää ”hobittileirejä”.

Hobitit ovat Tolkienin luomassa fantasiassa ”puolituisia” eli ihmisen kaltaisia mutta puolta pienempiä hahmoja. Perinteiseen äärioikeiston teemoihin – voimaan tai sankaruuteen – tämän voisi kuvitella sopivan huonosti.

Nuorisosiiven ajatus oli kuitenkin juuri hyödyntää puolueen altavastaajan asemaa.

”Ajatus nimittää sitä hobittileiriksi oli strateginen valinta”, sanoi Italian sosiaalisen liikkeen entinen jäsen ja leirin perustaja Umberto Croppi The New York Timesille.

”Sankari ei ollut soturi Aragorn vaan pikkuinen hobitti – halusimme päästä eroon militaristisesta, sankarillisesta ideasta”, Croppi sanoo.

Hobittileireillä myös syntyi folkyhtye Compania de’ll Anello (Sormuksen ritarit). Se esitti lauluja eurooppalaisuudesta ja soitti myös äärioikeistopiirien kansainväliseksi hitiksi noussutta Tomorrow Belongs To Me.

Meloni kävi hobittileirillä ensi kertaa 16-vuotiaana vuonna 1993 ja osallistui leirien keskusteluihin ja musiikkiesityksiin.

Hobittileirit tulivat tiensä päähän, kun Italian sosiaalinen liike hajosi 1994 osallistuttuaan Silvio Berlusconin ensimmäiseen hallitukseen.

Melonista tuli sen seuraajan Kansallisen liiton nuorisojärjestön puheenjohtaja. Hän perusti vuonna 1998 oman fantasialeirinsä, jolle hän antoi nimen Atreju. Se on lainattu Michael Enden nuortenromaanista Tarina vailla loppua ja siihen perustuvasta elokuvasta.

Giorgia Meloni on kertonut näkevänsä Tarussa sormusten herrasta varoituksen vallan väärinkäytöstä.

”Minusta valta on hyvin vaarallista. Pidän sitä vihollisena enkä ystävänä.”