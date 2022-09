Tämä hetken tietojen mukaan Nord Stream 1 - ja Nord Stream 2 -putkissa on havaittu yhteensä kolme vuotoa. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, mistä vuodot johtuvat.

Ruotsin merenkulkulaitos on antanut varoituksen kahdesta vuodosta Nord Stream 1 -kaasuputkessa, kertoo uutistoimisto Reuters. Itämeren pohjaan asennettu maakaasuputki kulkee Venäjältä Saksaan.

”Nord Stream 1 -putkessa on kaksi vuotoa – yksi Ruotsin talousalueella ja toinen Tanskan talousalueella. Vuodot ovat hyvin lähellä toisiaan”, Ruotsin merenkulkulaitoksen tiedottaja kertoi Reutersille.

Vuodot sijaitsevat tiedottajan mukaan tanskalaisen Bornholmin saaren koillispuolella. Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, mistä vuodot Nord Stream -putkissa johtuvat.

”Viranomaiset ja hallitus seuraavat tilannetta herkeämättä”, Tanskan ilmasto-, energia- ja infrastruktuuriministeri Dan Jørgensen sanoo tanskalaislehti Jyllands-Postenin mukaan.

Nord Stream 1- ja Nord Stream 2 -putkissa on raportoitu tiistaihin mennessä yhteensä kolmesta vuodosta. Ruotsin energiaviraston entinen johtaja, professori Tomas Kåberger sanoo uutistoimisto TT:lle pitävänsä epätodennäköisenä, että molemmat linjat vaurioituisivat yhtä aikaa sattumalta.

Myös saksalaislehti Der Tagesspiegelin mukaan Saksan hallituksen ja viranomaisten toimintaa tunteva lähde epäilee, ettei kyse voi olla sattumasta vaan kaasuputkea on vaurioitettu tahallisesti.

”Emme voi kuvitella tilannetta, jossa tämä ei olisi tarkoituksellinen hyökkäys. Kaikki puhuu sattumaa vastaan”, lähde sanoo Der Tagesspiegelille.

Jørgensenin mukaan Tanskan energiaviranomainen on pyytänyt maan kantaverkkoyhtiötä Energinetiä nostamaan valmiustilaansa tapausten vuoksi.

Ensin maanantaina kerrottiin, että Nord Stream 2 -kaasuputken epäillään vuotavan Itämereen. Tanskan merenkulku­­viranomainen kertoi maanantaina venäläisen uutistoimiston Interfaxin mukaan, että putkessa on vuoto lähellä Bornholmin saarta.

Kaasuputken operaattorin mukaan paine Nord Stream 2 -putkessa laski yön aikana 105 baarista seitsemään baariin.

Lue lisää: Nord Stream 2 -kaasu­putken epäillään vuotavan mereen

Myöhemmin maanantaina Nord Stream 1 -putken operaattori kertoi tiedotteessaan, että paineen laskua on havaittu putken kummassakin linjassa.

Venäjä on kiristänyt Eurooppaa rajoittamalla Nord Stream 1 -putken kautta kulkevaa maakaasua vastatoimena pakotteille, jotka Eurooppa on asettanut Venäjälle Ukrainan sodan vuoksi. Venäjä ilmoitti syyskuun alussa, ettei huoltokatkolla ollut kaasuputki aukea, koska sen kompressoriaseman ainoassa turbiinissa oli havaittu öljyvuotoja.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi The Financial Timesin mukaan, ettei Venäjä voi jatkaa kaasutoimituksia ennen kuin länsimaat poistavat pakotteensa. Kaasutoimitusten vähentyminen iskee erityisesti Saksaan, jossa venäläistä kaasua on käytetty laajasti sekä lämmitykseen että teollisuuden raaka-aineena.

Itämeren pohjassa lähellä ykkösputkea kulkeva Nord Stream 2 -kaasuputki puolestaan saatiin käytännössä valmiiksi vuosi sitten, mutta Saksa keskeytti hankkeen etenemisen juuri ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta.

Nord Stream 2 ei ole ollut ikinä käytössä, mutta se ehdittiin täyttää 300 miljoonalla kuutiometrillä kaasua juuri ennen kuin Saksa keskeytti hankkeen.