Seismologian instituutin tutkimusjohtaja Timo Tiira kertoo, että Suomessa räjähdyksistä ei ole vielä omia havaintoja.

Mittausasemat Ruotsissa ja Tanskassa rekisteröivät maanantaina voimakkaita vedenalaisia räjähdyksiä lähellä Bornholmin saarta, jossa Nord Stream -putkien kaasuvuodot maanantaina saivat alkunsa.

Asiasta kertoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT tiistaina iltapäivällä.

SVT kertoo, että Ruotsin kansallinen seismologinen verkosto mittasi järistykset ja kuvailee niitä räjähdyksiksi ”epäilyksettä”.

Helsingin yliopiston Seismologian instituutin tutkimusjohtaja Timo Tiira kertoi, ettei instituutilla ole toistaiseksi omia havaintoja asiasta, sillä tapahtuma-alue menee maantieteellisesti sen oman automaattisen analyysin ulkopuolelle.

Tiiran mukaan asiaa päästään tarkemmin tutkimaan keskiviikkona.

”Saattaa olla, että nähdään se myös täällä meidän asemilla, saattaa olla, että ei nähdä. Se koko ja etäisyys on jo vähän sitä luokkaa, että se on epävarmaa. Mutta totta kai tuo on todella mielenkiintoinen asia”, Tiira kertoo HS:lle.

”Varmaan sitten kerätään dataa muiden maiden vähän lähempänä olevilta asemilta ja katsotaan, että miltä se näyttää.”

Tiira kertoo, että hänelle tieto räjähdyksistä oli uusi.

”Koska senhän näkee kyllä yleensä signaaleista: minkä muotoisia ne ovat ja mitä taajuuksia niissä esiintyy.”

Hän piti kuitenkin pohjoismaisten kollegoidensa arviota luotettavana.

”Jos seismologi Ruotsista ja tai Tanskasta on näin sanonut, niin kyllä minä luotan siihen.”

Kolme Nord Stream -kaasuputki­järjestelmän linjaa vaurioitui ”ennenkuulumattomasti” yhden päivän aikana, järjestelmää operoiva Nord Stream AG -yhtiö kertoi tiistaina uutistoimisto Reutersin mukaan. Itämeren pohjaan asennettu maakaasuputkisto kulkee Venäjältä Saksaan.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen kertoi aiemmin HS:lle uskovansa vuotojen takana olevan Venäjä.

”On selvää, ettei se voi olla mikään onnettomuus, kun vuotoja tapahtuu kummassakin putkessa. Kaikille on selvää, että kyse on Venäjästä”, Tynkkynen totesi.