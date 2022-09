HS kokoaa yhteen, mitä Nord Stream -kaasuputkijärjestelmän kolmesta vuodosta tällä hetkellä tiedetään. Ulkoministeri Haaviston mukaan tilanne on ”erittäin huolestuttava”.

KOLME Nord Stream -kaasuputki­­järjestelmän linjaa vaurioitui yhden päivän aikana, järjestelmää operoiva Nord Stream AG -yhtiö kertoi tiistaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Tanskan puolustusvoimien mukaan kahdesta linjasta koostuvassa Nord Stream 1 -kaasuputkessa on kaksi vuotoa, jotka sijaitsevat Tanskaan kuuluvan Bornholmin saaren koillispuolella. Nord Stream 2 -putki puolestaan vuotaa saaren eteläpuolella.

Mistä vuodot johtuvat?

Seismografit mittasivat alueella kaksi järistystä maanantaina, kertoi Saksan geologinen tutkimuskeskus GFZ. Ruotsin kansallinen seismologinen verkosto mittasi järistykset ja kuvaili niitä räjähdyksiksi, kertoo SVT.

Uppsalan yliopiston seismologi sanoi tiistaina, että järistykset olivat hyvin todennäköisesti räjähdyksiä eivätkä esimerkiksi maanjäristyksiä.

Poliisi tutkii vuotoja tällä hetkellä törkeänä sabotaasina ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

Yhdysvaltain keskustiedustelu­palvelu CIA varoitti Saksaa kaasuputkiin kohdistuvista mahdollisista iskuista jo useita viikkoja sitten, kertoi uutistoimisto Reuters. Saksan hallitus sai tiedon mahdollisista iskuista jo kesällä.

Tiistaina julkaistu satelliittikuva Nord Stream -kaasuputken vuotokohdasta Bornholmin saaren lähistöllä Tanskassa.

Ketä vuodoista epäillään?

Toistaiseksi ei ole tietoa, mikä taho putkirikot aiheutti. Euroopan komissio totesi tiistaina, että on ennenaikaista spekuloida vuotojen alkuperää.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen sanoi HS:lle epäilevänsä vuotojen aiheuttajaksi Venäjää.

”On selvää, ettei se voi olla mikään onnettomuus, kun vuotoja tapahtuu kummassakin putkessa. Kaikille on selvää, että kyse on Venäjästä”, hän toteaa.

Tynkkysen mukaan Venäjän motiivi saattaa olla ennen kaikkea psykologinen sodankäynti: Venäjä pyrkii osoittamaan valtansa ja ”näyttämään, että pystyy tekemään pahaa Euroopalle.”

Myös Suomen ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Matti Pesu arvioi Twitterissä, että Venäjällä voisi olla ”halu ja kyky toteuttaa räjähdykset”. Jos syylliseksi paljastuisi Venäjä, kyseessä saattaisi Pesun mukaan olla mahdollisesti ensimmäinen selvä alueellinen heijastevaikutus hyökkäyssodasta Ukrainassa.

Miten vuotoihin reagoitiin?

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sanoi tiedotustilaisuudessa, että kaasuputkissa havaitut vuodot johtuvat selvästi tahallisista toimista.

”Viranomaiset arvioivat nyt, että kyseessä ovat selkeästi tahalliset toimet. Kyseessä ei ollut onnettomuus”, Frederiksen sanoi toimittajille.

Myös Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson epäilee, että kyseessä oli tahallinen teko. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puhui Twitterissä ”kaasuputkiin kohdistetusta sabotaasista”.

”Toiminnassa olevan eurooppalaisen energiainfrastruktuurin tahallista häirintää ei voida hyväksyä, ja se johtaa voimakkaimpiin mahdollisiin reaktioihin”, von der Leyen varoitti.

Myös Yhdysvallat on reagoinut Nord Stream -vuotoihin. Maa ilmoitti olevansa valmis auttamaan eurooppalaisia liittolaisiaan energiavarmuuden saralla ja sanoi arvioivansa, oliko kyse hyökkäyksestä tai jonkinlaisesta sabotaasista.

Saksalaislehti Der Tagesspiegelin haastatteleman nimettömän lähteen mukaan tapahtunutta pidetään Saksan hallinnossa ja hallituksessa sabotaasina.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kertoi puhuneensa tapahtumista Ruotsin ulkoministerin kanssa. Haaviston mukaan tilanne on ”erittäin huolestuttava”.

”Tapahtumat tulee tutkia perinpohjaisesti. Sabotaasin mahdollisuutta ei ole poissuljettu”, Haavisto kirjoitti Twitterissä.

Myös Kreml ilmoitti, ettei se sulje sabotaasin mahdollisuutta pois. Kreml sanoo olevansa tilanteesta huolestunut ja vaativansa vuotojen nopeaa tutkintaa.

Mitkä ovat vaikutukset Suomeen?

Kaasuputket kulkevat myös Suomen talousalueella. Suomenlahden merivartiostossa ei olla erityisen huolissaan siitä, että Nord Stream 1 - ja 2 -kaasuputkissa olisi vuotoja myös Suomen rannikon lähistöllä, mutta kaasuvuoden mahdollisuutta ei myöskään voida toistaiseksi sulkea pois.

Merivartioston valvontalentokoneet eivät päässeet maanantaina tai tiistaina normaaleille valvontalennoilleen teknisen vian vuoksi, Merivartioston kenttäjohtaja Santeri Laitanen kertoi HS:lle.

Suomen hallitus keskustelee Nord Strean -vuodoista keskiviikkona iltakoulun yhteydessä, kertoi ulkoministeri Twitterissä.

”Suomi seuraa tiiviisti tilannetta Itämeren kaasuputkiräjähdysten osalta. Olemme läheisessä yhteydessä Tanskan ja Ruotsin viranomaisiin asian selvittämiseksi”, ulkoministeriö kertoi.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) tai Puolustusvoimat eivät kommentoineet kaasuputkivuotoja HS:lle tiistain aikana.

Mitkä ovat vuotojen ympäristövaikutukset?

Kaasuputkivuotojen aiheuttama ympäristöhaitta kohdistuu lähinnä ilmastoon, Suomen ympäristö­keskuksen (Syke) tutkimuspäällikkö Samuli Korpinen arvioi HS:lle.

Maakaasu sisältää metaania, joka on ilmastoa voimakkaasti lämmittävä kaasu. Itämeren pohjaan ja veteen vaikutukset ovat luultavasti vähäisiä ja hyvin paikallisia. Korpisen mukaan alue ei Itämeren mittakaavassa ole niin laaja, että vaikutukset olisivat pitkäaikaisia.

Tanskan puolustusvoimien mukaan suurimman vuotokohdan halkaisija on runsaasti yli kilometri.

Tanskan energiaviraston johtaja sanoi Reutersille, että vaurioituneen Nord Stream 2 -putken vuoto jatkuu useita päiviä tai ehkä jopa viikon. Hänen mukaansa alue, jossa kaasuvuoto nostaa pintaan kuplia, on halkaisijaltaan yli sata metriä.

Ruotsin merenkulkulaitos on kehottanut kauppa-aluksia kiertämään vahingoittuneet linjat vähintään viiden merimailin eli noin kymmenen kilometrin päästä. Lennoille on kilometrin turvakorkeus.

Mikä on Nord Stream?

Itämeren pohjaan asennettu Nord Stream -maakaasuputkisto kulkee Venäjältä Saksaan.

Nord Stream 1 koostuu kahdesta linjasta, joiden kummankin nimelliskapasiteetti on 27,5 miljardia kuutiometriä kaasua vuodessa. Kaikkiaan Nord Streamin kapasiteetti on 55 miljardia kuutiometriä kaasua vuodessa. Kaasua ryhdyttiin toimittamaan Venäjältä Saksaan vuonna 2011.

Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom omistaa enemmistön kaasuputket omistavasta Nord Stream AG -yhtiöstä.

Venäjä on kiristänyt Eurooppaa rajoittamalla kaasua vastatoimena pakotteille, jotka Eurooppa on asettanut Venäjälle Ukrainan sodan vuoksi. Venäjä ilmoitti syyskuun alussa, ettei huoltokatkolla ollut kaasuputki aukea, koska sen kompressoriaseman ainoassa turbiinissa oli havaittu öljyvuotoja. Putkessa oli kaasua siitä huolimatta, että Venäjä ei tällä hetkellä jatka kaasutoimituksiaan.

Nord Stream 2 -järjestelmä kulkee lähes samassa linjassa ykkösputken kanssa. Se saatiin käytännössä valmiiksi vuosi sitten, mutta Saksa keskeytti hankkeen vain päiviä ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Putki ehdittiin kuitenkin täyttää 300 miljoonalla kuutiometrillä kaasua ennen keskeyttämistä.

Nord Stream 2:n oli tarkoitus nostaa kaasuviennin määrä 110 miljardiin kuutiometriin vuodessa.

Kaasuputkien vuoto on todella harvinaista, ja korjaus on iso urakka, arvioi kaasumarkkinoiden suomalais­asiantuntija Nord Stream AG arvioi itse verkkosivuillaan, että kaasuputken vian tai vuodon todennäköisyys on kerran sadassatuhannessa vuodessa.