”Osittainen liikekannallepano” on yksi Putinin epäsuosituimmista päätöksistä. Sotilasasiantuntijan mukaan tottelevaisuus istuu venäläisissä silti tiukassa, kirjoittaa HS:n Moskovan kirjeenvaihtaja Jenni Jeskanen.

Moskova

Venäläisessä mediassa on vilahdellut otsikoita suurista palkoista, joita Ukrainaan sotimaan lähteville miehille maksetaan.

”Mobilisoidut saavat vähintään 135 000 ruplaa”, otsikoi valtiollinen uutistoimisto Ria Novosti maanantaina.

Jutussa siteerattiin Moskovan alueen sotilaskomissaaria Aleksei Astahovia, joka sanoi liikekannallepanon kautta asepalvelukseen kutsuttavien sotamiesten ansaitsevan kuukaudessa vähintään 135 000 ruplaa eli noin 2 180 euroa.

”Aliluutnanteille ja upseereille maksetaan 150 000–200 000 ruplaa (noin 2 400–3 200 euroa). Lisäkorvauksia tarjotaan hyökkäystoimiin osallistumisesta ja bonuksia tuhotuista vihollisen laitteista”, Astahov sanoi Ria Novostin mukaan.

Kyse on venäläisittäin suurista summista, sillä esimerkiksi Moskovan alueella sijaitsevassa Himkin kaupungissa asukkaiden keskipalkka on 85 800 ruplaa (vajaa 1 400 euroa).

Seurasin liikekannallepanon toteutusta Himkin kutsuntatoimistolla viime maanantaina, mutta kukaan haastattelemistani, mobilisoiduista miehistä ei maininnut tulevaa palkkaansa tai sanonut rahan motivoineen vastaamaan kutsuntaan.

Monille rintamalle lähtö vaikutti olevan jonkinlainen velvollisuudenkaltainen pakko. Yksi hehkutti patrioottista tunnetta ja rakkautta kotimaahansa. Toinen toivoi välttävänsä koko armeijan. Suurin osa ei halunnut sanoa yhtään mitään.

”Osittaisen liikekannallepanon” julistaminen on yksi presidentti Vladimir Putinin epäsuosituimmista päätöksistä. Sitä on toteutettu runsas viikko, minkä aikana arviolta yli 260 000 venäläistä miestä on paennut rintamalle joutumisen uhkaa ulkomaille.

Georgian raja on pahasti ruuhkautunut, Kazakstanin ja Turkin lennot myytiin lähipäiviltä nopeasti loppuun ja Suomeenkin on saapunut yli 40 000 venäläistä. Ympäri Venäjää on järjestetty mielenosoituksia, joissa on vastustettu liikekannallepanoa.

Venäjän lain mukaan kutsuntakirjeen saanutta miestä voi uhata tapauksesta riippuen sakko tai jopa vankeusrangaistus, jos hän ei käy ilmoittautumassa sotilaskomissariaatin toimistolla.

Valtaosa venäläisistä miehistä ei ole paennut kotimaastaan mihinkään. Pienten kaupunkien ja kylien asukkaat, vähän koulutetut tai kouluttamattomat miehet ovat jääneet odottamaan, mitä tuleman pitää.

Kutsuntatoimistoilta ympäri Venäjää on lähetetty täysiä linja-autollisia miehiä kohti luvattua lisäkoulutusta tai rintamaa. Suomessakin on hämmästelty, miksi niin moni venäläinen mies vastaa kutsuntaan ja lähtee sotaan.

Venäjällä liikkuu ristiriitaisia tietoja siitä, keitä ”osittainen liikekannallepano” koskee, kuinka paljon mobilisoidaan ja mitä asevoimien palvelukseen kutsutuille maksetaan. Liikekannallepanon toteuttajia eri alueilla on jo moitittu virheistä.

Venäläisessä Rossijskaja Gazeta -sanomalehdessä julkaistaan päivittäin ”Sankareiden katu” -nimistä palstaa, jolla kerrotaan Venäjän asevoimien sotilaiden saavutuksista ”erikoisoperaatiossa”. Sotilaiden on kerrottu saavan lisäpalkkioita taisteluihin osallistumisesta ja esimerkiksi vastustajan kaluston tuhoamisesta.

Venäjän asevoimien verkkosivujen mukaan sopimussotilaalle maksetaan sotilasarvosta ja tehtävästä riippuen kuukausipalkkaa vähintään noin 30 000–65 000 ruplaa eli vajaasta viidestäsadasta tuhanteen euroa.

Nyt palvelukseen määrätyt reserviläiset saavat saman palkan ja sosiaaliset edut kuin Venäjän asevoimien sopimussotilaat. Lisäksi on säädetty erilaisia etuja kannustimiksi.

Venäjän rautatieyhtiö RŽD tiedotti torstaina uutistoimisto Tassin mukaan, että se maksaa mobilisoiduille työntekijöilleen 200 000 ruplan eli yli 3 200 euron kertakorvauksen.

Duuma hyväksyi keskiviikkona lain lainojen lyhennysvapaan myöntämisestä sotaan lähteville miehille ja heidän perheilleen. Lain mukaan perhe vapautuu velasta kokonaan, jos mies kaatuu tai vammautuu vaikeasti taisteluissa.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin on määrännyt, että Moskovasta mobilisoiduille maksetaan palkan päälle ylimääräiset 50 000 ruplaa (yli 800 euroa) kuukaudessa.

Venäläinen vapaa sotilasasiantuntija Juri Fjodorov kommentoi mobilisoitavien palkkoja HS:lle Prahasta. Hän on työskennellyt aiemmin professorina Moskovan valtiollisen kansainvälisten suhteiden instituutissa MGIMO:ssa.

Fjodorovin mukaan korkeimmat julkisuudessa esitetyt palkkasummat koskevat vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten sotilaiden yksiköissä palkat liikkuvat 130 000– 250 000 ruplan (noin 2 000–4 000 euroa) välillä, Fjodorov arvioi. Korvauksen määrään vaikuttaa muun muassa sotilaan asuinalueen taloudellinen tilanne.

Vapaaehtoisiakin enemmän, Fjodorovin mukaan jopa kaksinkertaisesti, ansaitsevat yksityisten joukkojen palkkasotilaat, kuten Wagner-joukoissa taistelevat.

”Mutta mobilisoidut, joita nyt pyydystetään kadulta ja tyrkätään bussiin, saavat yhtä paljon kuin sopimussotilaat eli 30 000–60 000.”

Uutissivusto Meduzan tuoreessa jutussa anonyymi palkkasotilas tosin valitti, että ei ole saanut luvattuja palkkoja.

”Todellinen ongelma ei nyt ole liikekannallepano, vaan se, että ammattilaisille ei makseta.”

Venäjällä keskipalkka oli viime vuonna noin 56 500 ruplaa, mutta vaihtelee paljon alueittain Moskovan yli 110 000 ruplasta (noin 1 800 euroa) köyhän Dagestanin 32 000 ruplaan (runsas 500 euroa).

Raha toimii houkuttimena vain kaikkein köyhimmillä alueilla, joiden nuorille miehille armeija tarjoaa toimeentuloa ja ulospääsyn kotiseudun näköalattomuudesta.

Liikekannallepanon mainoskampanjassa korostetaan patrioottisia arvoja. Fjodorov arvioi, että isänmaallisin motiivein synnyinmaataan puolustamaan rintamalle lähtee lopulta vain muutama prosentti.

Mikä saa miehet lähtemään sotaan?

”On vain yksi päämotiivi: apaattinen alistuneisuus, joka on valitettavasti ominaista suurimmalle osalle Venäjän kansan syvissä riveissä.”

”Toivottomuus, haluttomuus vastustaa. Joillain nuorista seikkailunhalu.”