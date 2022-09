”Putin on typerys” – NYT:n aidoiksi vahvistamat venäläis­sotilaiden puhelut paljastavat sodan alussa Venäjän riveissä vallinneen kaaoksen

Venäläissotilaiden sodan alussa kotijoukkojensa kanssa käydyt keskustelut maalaavat karun kuvan Venäjän hyökkäyssodassa tekemistä virheistä jo sodan alkumetreillä.

"Putin on typerys. Hän haluaa valloittaa Kiovan. Mutta ei ole mitään keinoa, jolla voisimme sen tehdä.”

Venäläissotilaiden sodan alussa kotijoukkojensa kanssa käymät keskustelut maalaavat karun kuvan Venäjän hyökkäyssodassa tekemistä virheistä jo sodan alkumetreillä, The New York Times kertoo.

NYT sai yksinoikeudella tallenteita tuhansista Ukrainan lainvalvonta­viranomaisten sieppaamista puheluista, joita venäläissotilaat soittivat Ukrainassa maaliskuun aikana.

Puheluissaan ystäville ja sukulaisille sotilaat paljastivat raskauttavia asioita taisteluissa tapahtuneista epäonnistumisista ja siviilien teloituksista vain viikkoja Venäjän käynnistämän täysimittaisen sodan alkamisen jälkeen.

Puheluiden aikana venäläissotilaat kyseenalaistivat myös maansa johtajien, mukaan lukien presidentti Vladimir Putinin, päätöksentekoa.

Lehden toimittajat vahvistivat puheluiden aitouden vertaamalla venäläisiä puhelinnumeroita viestisovelluksiin ja sosiaalisen median profiileihin sotilaiden ja näiden perheenjäsenten tunnistamiseksi.

Venäläissotilas partioimassa Itä-Ukrainan Donetskin Volnovakhassa.

Kiovan piti kaatua päivissä. Toisin kävi. Ukrainan ankara vastarinta ja toisaalta Venäjän taktiset virheet pysäyttivät nopeasti hyökkääjän joukot pääkaupungin laitamille.

Kiovasta länteen sijaitsevan Butšan alueella turhautuneet venäläissotilaat rikkoivat saamiaan käskyjä ja soittivat asemistaan ja juoksuhaudoistaan luvattomia puheluita vaimoilleen, tyttöystävilleen, vanhemmilleen ja muille rakkailleen.

"Vittu. Teillä makaa ruumiita. Siviilejä vain makaa ympäriinsä. Tämä on hullua”, venäläinen Nikita kuvaili tilannetta puolisolleen.

Puhelinkeskustelujen sävy vaihtelee arkipäiväisistä asioista sotilaiden kuvauksiin todistamastaan kammottavasta väkivallasta. Puheluista monet sisältävät NYT:n mukaan suoraa kritiikkiä Putinia ja Venäjän sotilasjohtoa kohtaan – kommentteja, joista voisi saada Venäjällä lain mukaan rangaistuksen.

Puhelut antavat kuvan armeijasta, joka on sekasorron vallassa vain viikkoja hyökkäyksen alkamisen jälkeen. Sotilaat kertovat tappiomielialastaan ja varusteiden puutteesta sekä sanovat, että heille valehdeltiin Ukrainassa suoritettavista tehtävistä.

"Äiti, luulen, että tämä sota on tyhmin päätös, jonka hallituksemme on ikinä tehnyt”, Sergei totesi äidilleen.

Venäläissotilaat tunnustivat puheluissa vanginneensa ja tappaneensa siviilejä ja myönsivät avoimesti ukrainalaisten kotien ja yritysten ryöstelyn. Monet sanoivat haluavansa irtisanoa sotilassopimuksensa ja kiistivät venäläisen uutismedian sodan tilanteesta kansalleen kertoman version.

Kolme viikkoa hyökkäyksen alkamisen jälkeen venäläissotilaat alkoivat raportoida raskaista tappioista. Eräs kansalliskaartin 656. rykmentin sotilas kertoi kumppanilleen, että hänen ympärillään kuoli 90 miestä, kun he ajoivat ukrainalaisten väijytykseen.

Toinen kuvaili arkkuriviä, jossa oli noin 400:n nuoren laskuvarjosotilaan ruumiit, jotka odottivat kotiinpaluuta lentokentän hallissa.

Kotimaassa Venäjällä lisääntyvät kuolemantapaukset alkoivat näkyä sotilaskaupungeissa, joissa tiiviit yhteisöt ja perheet kertoivat toisilleen uutisia uhreista. Eräs nainen kertoi miehelleen, että sotilaallisia hautajaisia pidettiin päivittäin. Jotkut sanoivat alkaneensa käydä psykologilla kuoleman ollessa jatkuvasti läsnä.

Samaan aikaan Ukrainassa Venäjän joukkojen käsissä kuolleiden siviilien määrä kasvoi. Butšasta soitetuissa puheluissa sotilaat paljastivat syyllistyneensä sotarikoksiin.

"He kertoivat, että siellä, minne olemme menossa, on joukko siviilejä kävelemässä ympäriinsä. Ja he antoivat käskyn tappaa kaikki, jotka näemme”, Sergei kertoi tyttöystävälleen.

Sotilaat kehuskelivat ukrainalaiskodeista varastamillaan tavaroilla ja rahalla. Omaisten reaktiot ryöstelyyn vaihtelivat.

Jotkut ihmettelivät ukrainalaisten vaurautta. Eräs sotilas kuvaili veljeskansansa ”kierivän rahassa”. Monet lupasivat tuoda Ukrainasta ”matkamuistoja”.

"Millaisen television haluat? LG:n vai Samsungin?” Yksi sotilas kysyi tyttöystävältään.

Jatkuvista takaiskuista turhautuneet ja henkensä puolesta pelkäävät venäläissotilaat kertoivat olevansa kyllästyneitä armeijaan ja sotaan.

Jatkuvista takaiskuista turhautuneet ja henkensä puolesta pelkäävät venäläissotilaat kertoivat olevansa kyllästyneitä armeijaan ja sotaan. Monet kuitenkin pelkäsivät taisteluista kieltäytymisen seurauksia.

Toisaalta useille taistelun jatkaminen oli taloudellisesti välttämätöntä. Kuukausipalkkojensa lisäksi sotilaat kertoivat ansaitsevansa noin 53 euron taistelupäivärahaa, mikä on kolminkertainen monissa venäläiskaupungeissa ansaittaviin keskipalkkoihin nähden.

Ulkomaailmasta eristäytyneet ja komentajiinsa turhautuneet sotilaat yllättyivät, kun heidän perheenjäseniltään kuulemat tiedot sodasta eivät vastanneet heidän kokemaansa todellisuutta.

Eräs sotilas joutui oikomaan äitinsä hänelle esittämiä väitteitä.

"Äiti, emme ole nähneet täällä ainuttakaan fasistia. Tämä sota perustuu valheelliseen lähtökohtaan. Kukaan ei tarvinnut tätä. Tulimme tänne, ja ihmiset elivät täällä tavallista elämää. Samaan tapaan kuin Venäjällä. Ja nyt heidän täytyy elää talojensa kellareissa. Voitko kuvitella?”

Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan on jatkunut jo yli seitsemän kuukautta.

Maaliskuun lopussa sotilaat kertoivat läheisilleen perääntyneensä Kiovan läheisyydestä. Puheluista huokui molemminpuolinen helpotus.

"Luojan kiitos. Kuka tietää, milloin tämä loppuu”, Aleksandrin äiti sanoi kuultuaan uutiset.

"No, se ei ole enää meidän ongelmamme”, juuri Valko-Venäjän rajan ylittänyt Aleksandr vastasi.

Venäjällä Putin sanoi epäonnistuneen Kiovan valtauksen tarkoituksena olleen Ukrainan joukkojen heikentäminen. Venäjän joukot ryhmittyivät uudelleen ja suuntasivat itään, missä Venäjän tukemat separatistit ovat käyneet sotaa yli kahdeksan vuoden ajan.

Ukrainan viranomaiset ja toimittajat saapuivat 1. huhtikuuta Kiovan lähellä sijaitseville vapautetuille alueille. Venäjän miehityksen synkkä todellisuus, jonka venäläissotilaat olivat välittäneet perheilleen, tuli nyt näkyväksi koko maailmalle.

Järkytyksestä sekaisin oleva Andrei koitti siivota katua talonsa edessä Butšassa huhtikuun alussa.

Ukrainan viranomaiset ovat löytäneet yli 1 100 ruumista Butšan alueelta Venäjän peräännyttyä kaupungista maaliskuun lopulla. Osa ruumiista oli piilotettu kaivoihin ja kellareihin tai haudattu väliaikaisiin hautoihin.

Poliisin mukaan löydetyistä 617 kuoli ampumahaavoihin.