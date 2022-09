Kremlin lehdistösihteerin mukaan Putinin on perjantaina kello 15 määrä allekirjoittaa sopimukset Ukrainalta miehitettyjen alueiden liittämisestä Venäjään. Aiemmin oli liikkunut tietoa siitä, että Venäjä lykkäisi ilmoitusta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoittaa perjantaina sopimukset miehitettyjen alueiden liittämisestä Venäjään. Asiasta ilmoitti Kremlin lehdistösihteeri Dmitri Peskov torstaina päivällä ja siitä uutisoivat esimerkiksi uutistoimistot Reuters ja Tass.

Venäjän on povattu pyrkivän liittämään Ukrainalta miehittämänsä Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueet itseensä mahdollisimman pian ”kansanäänestysten” päättymisen jälkeen. Ne päättyivät tiistaina, väitetysti korkealla äänestysaktiivisuudella ja vahvalla tuella Venäjään liittymiselle.

Äänestyksen tulos on ollut selvillä alusta asti. Tass ilmoitti lauantaina äänestyksen oltua käynnissä vasta toista päivää, että lakiesitys alueiden liittämisestä Venäjään vietäisiin duumaan keskiviikkona, hyväksyttäisiin torstaina ja liittämisestä ilmoitettaisiin perjantaina.

Länsimaat ovat laajalti tuominneet ”kansanäänestykset” valheellisiksi ja laittomiksi.

Aiemmin tällä viikolla liikkui epäilyksiä siitä, lykkäisikö Kreml kuitenkin lopulta liittämisilmoitusta.

Esimerkiksi maanpaossa toimiva venäläinen verkkolehti Meduza kertoi keskiviikkona, että Venäjä aikoisi lykätä Ukrainassa miehittämiensä alueiden liittämistä sekä rajojen täydellistä sulkemista kutsuntaikäisiltä miehiltä.

Meduzan mukaan Kremlissä ei pidettäisi asian kanssa nyt kiirettä, koska "olosuhteet eivät sitä vaadi" ja koska venäläiset eivät ole vakuuttuneita alueiden liittämisen tarpeellisuudesta. ”Ne [alueet] liitetään kyllä. Mutta ilman kiirehtimistä”, presidentin hallintoa lähellä oleva lähde oli kertonut Meduzalle.

Lähteen mukaan Kreml olisi päätynyt lykkäämään liittämistä, sillä viime viikolla ilmoitetun liikekannallepanon aiheuttamassa kuohunnassa niiden ”PR-efekti olisi lähestulkoon nolla”.

Myös duuman puhemiehes Vjatšeslav Volodin ja parlamentin ylähuoneen puheenjohtaja Valentina Matvijenko olivat aiemmin Meduzan mukaan kertoneet, että liittämisasiakirjoja tarkasteltaisiin vasta 3. tai 4. lokakuuta järjestettävässä istunnossa.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi sekin katsauksessaan keskiviikkona, että Kreml voisi lykätä liittämisilmoitusta ”valmistellakseen paremmin Venäjän informaatiotilaa”.

Tästä huolimatta ISW piti perjantaita 30. syyskuuta todennäköisimpänä vaihtoehtona jonkinnäköiselle liittämisilmoitukselle.

Vaalikomission jäsenet laskivat ”kansanäänestyksessä” annettuja ääniä Donetskin itsejulistautuneessa kansantasavallassa tiistaina.

Meduzan lähellä presidentin hallintoa olevat lähteet kertoivat myös, että Kreml olisi järjestänyt salaisen mielipidemittauksen liikekannallepanon hyväksyttävyydestä – eivätkä valtaapitävät olisi pitäneet sen tuloksista.

Yksi lähteistä kertoo, että Kremlissä aliarvioitiin maasta pois haluavien määrä liikekannallepanon vuoksi. Jo sadattuhannet venäläismiehet ovat lähteneet maasta välttääkseen joutumisen rintamalle.

"Rajoja on nyt hankala sulkea. Jos näin tehtäisiin, tarvittaisiin tuhansia turvallisuusjoukkoja ja turhautuneet ihmiset saattaisivat yrittää tulla läpi. Meillä ei ole nyt riittävästi ylimääräisiä turvallisuusjoukkoja tähän", lähde sanoo.

Duuman puhemies Vjatšeslav Volodin ilmoitti torstaina aamupäivällä Telegram-kanavallaan, että kutsuntalistoilla olevat henkilöt eivät saisi poistua maasta. Volodinin mukaan tällaiset henkilöt eivät liikekannallepanon julistamisen jälkeen saisi liikekannallepanosta säätävän lain mukaan poistua asuinpaikaltaan.

”Laissa on tällainen kohta, ja kaikkien asevelvollisten tulee noudattaa sitä”, Volodin kirjoitti.

Volodin ilmoitti keskiviikkona myös, että maasta lähtevien ihmisten nimet kootaan Venäjän rajoilla listalle. Asiasta kertoi venäläinen uutistoimisto Interfax.

”Luuletteko, että he lähtevät, ja kukaan ei näe, kuka lähti ja miksi?”, Volodin sanoi duuman istunnossa keskiviikkona.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasi duuman puhemiehen Vjatšeslav Volodinin lokakuussa 2020.

Tilanne kuitenkin kehittyy, ja pian Volodinin ulostulon jälkeen venäläismediat kertoivat, että Venäjän puolustusministeriö oli oikaissut Volodinia. Se oli täsmentänyt, että kielto poistua asuinpaikkakunnalta ei nykyolosuhteissa ole voimassa. Asiasta kertoo esimerkiksi Fontanka.

Viime päivinä armeijan kutsuntatoimistoja on kuitenkin sijoitettu Georgian ja Suomen rajanylityspisteille, ja joitain rajan ylittäjiä on sotilaskomissariaattien käskyllä estetty poistumasta maasta. Meduzan ja Interfaxin mukaan myös Venäjän ja Kazakstanin rajalle olisi lähipäivinä tulossa kutsuntapiste.