Räjäytykseen tarvittava välineistö on ollut saatavilla kaupallisilta markkinoilta.

Nord Stream -kaasuputken räjähdys lähellä Bornholmin saarta Tanskan vesillä on lähes varmasti sabotaasi. Nord Stream 1 ja 2 -putkistoista on löytynyt jo neljä vuotokohtaa, jotka on todennäköisesti saatu aikaan räjäyttämällä.

Kaikki viittaa vahvasti valtiolliseen toimijaan, käytännössä Venäjään. On vaikea kuvitella, millä muulla valtiolla olisi motiivi räjäyttää putket.

Operaatio ei silti ole niin vaikea, ettei sitä voisi periaatteessa suorittaa myös ammattitaitoinen siviilitoimija, kertovat sanomalehti Svenska Dagbladetin (SvD) haastattelemat asiantuntijat.

Esimerkiksi offshore-öljynporauksessa joutuu joskus räjäyttämään vedenalaisia kallionkielekkeitä tai vastaavia. Tarvittava välineistö on ollut kaupallisilla markkinoilla 20 vuotta, sanoo alustekniikan ja kiinteän mekaniikan tutkija Hans Liwång SvD:lle.

Liwångin mukaan tehtävään ei tarvittaisi välttämättä enempää kuin kolme ihmistä.

Räjäytyskohta noin 70–80 metrin syvyydessä olisi sukeltajien saavutettavissa, sanoo entinen taistelusukeltaja ja Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Patrik Hulteströmin.

”Sukellusala on kehittynyt nopeasti”, Hulterström sanoo SvD:lle. ”On olemassa siviilisukeltajia, jotka voivat mennä näihin syvyyksiin, jos heillä on oikeat varusteet.”

Hulteström ei silti olisi antanut tehtävää sukeltajille. Siitä olisi tullut monimutkainen, koska se olisi vaatinut erityisiä hengityskaasusekoituksia ja turvapysäytyksiä sukeltajantaudin välttämiseksi.

Syvyyksiin on pitänyt kuljettaa suuri määrä tarvikkeita. Laskelmien mukaan putken räjäyttämiseen tarvinnee noin sata kiloa dynamiittia.

Operaatio vaatisi erityisosaamista, jotta sytyttimet ja ajastimet saisi kytkettyä putkeen syvyydessä. Ne pitäisi myös osata tiivistää tarkasti niin, että sytyttimet toimisivat.

Eri kohdassa räjähtäneet putket ovat tietysti vaatineet erilliset tiiminsä tai paljon aikaa.

Useimmat asiantuntijat pitävät todennäköisimpänä, että räjähteet on viety kaasuputkelle miehittämättömällä sukellusveneellä. Suurempi sukellusvene olisi melkein varmasti havaittu Itämerellä.

Sanomalehti The Timesin haastatteleman sotilaslähteen mukaan räjähteet on voitu viedä paikalle joitakin viikkoja etukäteen. Toinen vaihtoehto on, että räjähteet on jätetty putkeen huoltotoimenpiteiden aikana.

Venäjällä on tiettävästi Pietarissa miehittämättömien autonomisten sukellusveneiden tutkimuskeskus ja tukikohta. Mutta räjäytyksestä olisi ehkä selvitty vanhemmillakin konsteilla.

Etäohjattavia vedenalaisia työrobotteja on käytetty vuosikymmeniä paljon vaikeammissakin olosuhteissa, esimerkiksi uponneiden laivojen hylyissä. Laivastot käyttävät niitä miinanraivaukseen.

”Valtiotoimijoilla on tietysti kyky tällaiseen. Esimerkiksi Ruotsi käyttää miehittämättömiä työrobotteja. Ne laskevat miinoihin räjähteitä ja tuhoavat ne”, Hulteström sanoo.