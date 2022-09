Kun Vladimir Putin oli julistanut ”osittaisen” liikekannallepanon, valtiolliset ja hallinnolle myönteiset tiedotusvälineet saivat presidentinhallinnolta ohjeet, kuinka asiasta tulee viestiä.

Meduza on saanut tämän ohjeistuksen haltuunsa. Ohjeistuksessa todetaan, että Venäjä on voittanut ”vain koko maailmaa vastaan” käytyjä sotia ja vain sellaisia sotia, joita venäläiset ovat pitäneet ”kansansotina”. Näin ollen on tehty johtopäätös, että nykytilanteessa venäläisille suunnatun pääviestin tulee olla: ”Venäjän kansan täytyy yhdistyä Naton uhatessa”. Kremlin mukaan länsiliittouma tähtää Venäjän ”hajalle repimiseen ja ryöstöön”.