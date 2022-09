HS haastatteli ihmisiä itäukrainalaisessa Pokrovskissa. Pokrovsk on sodan näivettämä hiilikaivoskaupunki, joka on Ukrainan sotilaiden hallussa.

Pokrovskin keskustan tori on melko hiljainen, koska suuri määrä kaupunkilaisista on muuttanut pois. Kaupunkilaiset eivät juuri lotkauta korviaan Putinin puheille.

POKROVSK.

HS haastatteli ihmisiä Pokrovskin kaupungissa hieman ennen Venäjän presidentti Vladimir Putinin julistusta, jossa hän väittää neljän Ukrainan alueen kuuluvan nyt Venäjään.

”Sanoo mitä sanoo. Ihmiset täällä eivät anna mitään arvoa hänen puheilleen”, sanoi kahvilan pitäjä Anna Kurjanina.

Kurjanina puhuu äidinkielenään venäjää, kuten suurin osa itäisen Ukrainan asukkaista.

Kahvilassa sattui olemaan cappuccinoa nauttimassa ryhmä Ukrainan asevoimien sotilaita, jotka olivat vapaapäivällä. Vanhempi upseeri, joka ei halunnut nimeään julki, sanoi, etteivät Venäjän julistukset muuta mitään.

”Kaikki ovat meidän alueitamme. Me jatkamme taistelua, kunnes koko Ukraina on vapautettu”, hän sanoi.

”Emme haluaa mitään muiden omaa. Mutta emme luovu siitä, mikä kuuluu meille.”

Anna Kurjanina pitää kahvilaa Pokrovskissa.

Pokrovsk on sodan näivettämä hiilikaivoskaupunki, joka on Ukrainan sotilaiden hallussa. Venäjän miehittämä alue Donetskin hallintoaluetta alkaa noin 35 kilometrin päässä Pokrovskista.

Venäjän joukot hallitsevat nyt hieman yli puolta Donetskin laajasta alueesta. Kremlin mukaan koko hallintoalue tullaan kuitenkin ennen pitkää liittämään Venäjään.

Se tarkoittaisi, että myös Olga Kasnajenkon sekatavarapuodista keskustan kadunkulmassa tulisi osa Venäjää. Kasnajenko tuhahtaa ajatukselle.

”Tämä on Ukrainaa. En tiedä mitä ne puhuvat”, hän sanoo.

Pokrovskin seudulla sota on jatkunut jo vuodesta 2014, jolloin Venäjän sotilaat yhdessä ukrainalaisten separatistien kanssa valtasi alueita Itä-Ukrainassa. Yli kahdeksan vuoden sota on saanut suuren osan Pokrovskin asukkaista lähtemään. Kaupungissa on voimassa öinen ulkonaliikkumiskielto, ilmaiskut ovat yleisiä ja alkoholin myyminen on kielletty.

”Olemme jo tottuneet sotaan. Elämää pitää jatkaa”, hän sanoo. ”Asun Ukrainassa, enkä ole koskaan halunnut muuta. Pääasia olisi, että saisi elää rauhassa.”

Pokrovskissakin on kuitenkin myös venäjänmielisiä. Äskettäin kiinni otettiin paikallisia, jotka olivat tehneet yhteistyötä Venäjän kanssa ja toimittaneet venäläissotilaille tietoja ilmaiskuja varten.

”Pettureita”, Kasnajenko kuittaa.

Kauppias Olga Kosjanenko (vas.) myy tavaroitaan Pokrovskin keskustassa.

Sota jatkuu kiivaana Donetskin alueella, mutta rintamalinja on pitkään pysynyt melko samana. Donetskin alueen lisäksi Venäjä sanoo liittävänsä itseensä Luhanskin, Zaporižžjan ja Hersonin alueita. Mikään näistä hallintoalueista ei ole nyt kokonaan Venäjän miehitysjoukkojen hallussa.

Vallatut alueet vastaavat noin 15 prosenttia Ukrainasta. Se on noin Portugalin kokoinen alue.

Ukraina ja kansainvälinen yhteisö on jo tuominnut Venäjän alueliitokset laittomiksi.

Itä-Ukrainassa venäjän kieli, ortodoksinen uskonto ja perhesiteet ovat pitäneet ihmisillä yhteyttä Venäjään myös Ukrainan vuonna 1991 tapahtuneen itsenäisyyden jälkeen.

Moni itäukrainalainen on aiemmin arvostellut Kiovan hallitusta korruptiosta ja vauraamman Länsi-Ukrainan suosimisesta. Venäjän hyökkäys on kuitenkin tiivistänyt ukrainalaisia yhteen.

Jo Neuvostoliiton aikana Pokrovskin suurella hiilikaivoksella työskennellyt Dmitri sanoi: ”Olen tyytyväinen Ukrainassa. Eläkkeeni riittää hyvin elämiseen.”

Dmitri kävi perjantaina ostamalta keskustan torilta munakoisoja ja jatkoi eläkepäivänsä viettämistä entiseen tapaan.

”En tiedä, mitä Putinin päässä liikkuu. En kiinnitä huomiota hänen puheisiinsa.”