Suomen ja Ruotsin jäsenyys on ratifioimatta enää Turkissa ja Unkarissa. Mitkä tekijät maiden etenemiseen nyt vaikuttavat ja onko Suomen jäsenyys viivästymässä?

On kulunut tasan kolme kuukautta siitä, kun Naton 30 jäsenmaata allekirjoittivat Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjat, ja maista tuli tarkkailijajäseniä Natossa.

Jäsenyyksien ratifiointi on sujunut sittemmin hyvin nopeasti.

Nyt listalla on jäljellä enää kaksi maata 30:stä: Turkki ja Unkari.

Molemmissa maissa parlamentit palasivat hiljattain kesätauoiltaan, ja Suomessa odotetaan nyt tietoa ratifiointien aikataulusta.

Viestit eivät ole olleet parhaita mahdollisia.

Turkissa presidentti Recep Tayyip Erdoğan uhitteli tapansa mukaan heti parlamentin auettua lauantaina.

”Me säilytämme periaatteellisen kantamme siihen saakka, kunnes maallemme annetut lupaukset pidetään”, hän sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan Nato-ratifiointiin liittyen.

Unkarissa pääministeri Viktor Orbánin Fidesz-puolue puolestaan tyrmäsi maanantaina oppositiosta tulleen ehdotuksen, jonka mukaan Suomen ja Ruotsin jäsenyydestä sotilasliitto Natossa olisi äänestetty tiistaina.

Mitkä tekijät maiden ratifiointeihin nyt vaikuttavat ja onko Suomen jäsenyys viivästymässä?

Loppusuoralla suurin epävarmuus on Turkin aikeista.

Asia etenee maan parlamenttiin presidentti Erdoğanin haluamaa tahtia, ja näistä haluista ei ole toistaiseksi saatu juuri minkäänlaista tietoa.

Presidentti Sauli Niinistö kommentoi aikataulua viimeksi tiistaina Tallinnassa.

”Minä vain toistan sen, että se on hivenen vaikeasti pääteltävissä oleva asia, jonka oletan olevan vähän konkretian ulkopuolellakin”, Niinistö muotoili.

Hän tapasi Erdoğanin viimeksi YK:n yleiskokousviikolla New Yorkissa. Siellä tunnelma oli ollut ”oikein leppoisa.”

Erdoğan halusi Niinistön mukaan toistaa aiemmin haastattelussa sanomansa, eli että Suomi ei ole niinkään ongelma vaan Ruotsi, mihin Niinistö oli todennut, että maat liikkuvat asiassa yhdessä.

Suomi, Ruotsi ja Turkki käyvät paraikaa keskusteluja Madridin Nato-huippukokouksessa kesällä allekirjoitetun yhteisymmärrysasiakirjan pohjalta.

Asiakirjan myötä Turkki suostui viivytyksen jälkeen siihen, että Suomen ja Ruotsiin jäsenyydet etenevät. Suomi ja Ruotsi puolestaan lupasivat muun muassa tiivistää terrorismintorjuntaa yhdessä Turkin kanssa ja käsitellä Turkin vireillä olevat terroriteoista epäiltyjen karkotus- ja luovutuspyynnöt ”joutuisasti ja perusteellisesti”.

Sittemmin Turkki on julkisuudessa tulkinnut asiakirjaa muun muassa siten, että siinä lupauduttiin luovutuksiin. Näin asiakirjassa ei sanota.

Turkin delegaatio kävi viimeksi viime viikolla asiantuntijatasolla Suomessa keskustelemassa terrorismintorjunnasta. Ruotsalaiset ja turkkilaiset tapaavat tällä viikolla. Kolmen kesken on määrä tavata vielä lokakuun aikana.

Keskusteluja on kuvattu rakentaviksi, mutta suuria liikkeitä niissä ei ole tiettävästi tapahtunut.

Realistista onkin arvioida, että keskusteluilla ja Suomen ja Ruotsin toimilla on vain rajallinen vaikutus Turkin lopulliseen Nato-ratifiointiin.

Turkki tarvitsee luultavasti niistäkin jotakin, jota esitellä voittona kotiyleisölle, mutta ratkaisun avaimet ovat todennäköisesti muualla – kuten Yhdysvalloissa.

”Luulen, että aika paljon kysymys on siitä, miten Turkin neuvottelut etenevät Yhdysvaltojen kanssa hävittäjäkaupoista, Syyrian tilanteesta ja myös tilanteesta itäisellä Välimerellä, missä Yhdysvallat on lisännyt Kreikan kanssa yhteistyötä”, arvioi ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija, Turkkiin erikoistunut Toni Alaranta.

”Mahdollisesti se on myös jonkin verran kiinni siitä, mitä Suomi ja Ruotsi tekevät”, hän sanoo.

Ruotsin ulkoministeriön alainen strategisten tuotteiden tarkastuslaitos (ISP) kertoi vastikään, että se on antanut luvan sotatarvikeviennille Turkkiin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019. Samansuuntaisia viestejä aseviennistä oli kuitenkin saatu jo aiemmin, joten ilmoitus ei todennäköisesti juuri muuta tilannetta.

Valkoinen talo kertoi viimeksi sunnuntaina, että presidentti Erdoğanin neuvonantaja İbrahim Kalın ja Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan olivat tavanneet Istanbulissa ja keskustelleet Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien etenemisestä.

Turkki on toivonut Yhdysvalloilta esimerkiksi mahdollisuutta ostaa F-16-hävittäjiä.

Yhdysvaltojen hallinto ilmoitti Madridin Nato-huippukokouksen jälkeen – Suomen ja Ruotsin jumin juuri ratkettua – että hänen hallintonsa suhtautuu myönteisesti kauppaan. Tämän jälkeen edustajainhuoneessa on kuitenkin ollut halua vaikeuttaa koneiden myymistä. Keskusteluja asiasta käydään todennäköisesti taustalla.

Kalınin ja Sullivanin sanottiin keskustelleen myös ”dialogin ja diplomatian tärkeydestä”, mitä tulee Itäistä Välimerta koskevien erimielisyyksien selvittämiseen.

Itäisellä Välimerellä sijaitsee Kyproksen jaettu saari, jonka asiat saattavat niin ikään kytkeytyä ratifiointivyyhteen.

Turkki reagoi syyskuussa vahvasti Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön tekemään päätökseen purkaa asevientirajoitukset Kyprokselle vuodeksi 2023.

Presidentti Erdoğan on arvostellut tätä julkisuudessa. Viime viikolla hän kertoi uutistoimistojen mukaan, että Turkki aikoo vahvistaa sotilaallista läsnäoloaan Pohjois-Kyproksella, jota se on miehittänyt vuodesta 1974 alkaen.

Turkki ei tunnusta kreikkalaisten asuttamaa Kyproksen tasavaltaa saaren eteläosassa. Turkin lisäksi mikään muu maa ei ole puolestaan tunnustanut Pohjois-Kyproksen itsenäisyyttä.

Kiistat Turkin ja Kreikan välillä ovat kärjistyneet viime aikoina myös Egeanmerellä sijaitseviin saarin liittyen.

Alaranta arvioi, että alueen tilanne vaikuttaa nyt yhtenä tekijänä siinä tasapainoilussa, mitä Yhdysvallat joutuu harrastamaan Kreikan ja Turkin suhteen. Turkissa Suomen ja Ruotsin asia nähdään puolestaan osana paljon suurempaa kokonaisuutta, jossa Turkki pohtii sitä, mistä kaikista naruista se voi vetää.

TUrkki sai jo aiemmin tiettyjä voittoja viivytettyään Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien etenemistä ennen Madridin Nato-huippukokousta.

Se sai nostettua itselleen tärkeän terrorismintorjunnan kokouksen agendalle.

Se sai lisäksi laadittua Suomen ja Ruotsin kanssa yhteisymmärrysasiakirjan, jota se esitteli kotiyleisölleen osoituksena siitä, että terrorismihuolet otetaan tosissaan Natossa. Lisäksi se on saanut myönnytyksiä aseviennissä.

Nyt kysymys on, kuinka kauan Erdoğan haluaa vielä pitää Nato-kortin taskussaan ja mitä Turkki tarvitsee luopuakseen siitä.

Alaranta viittaa Turkin ratifiointiaikataulusta kysyttäessä presidentti Niinistönkin esille ottamaan tekijään eli siihen, että Turkki on viestittänyt sen huolien kohdistuvan enemmän Ruotsiin kuin Suomeen.

Julkisuudessa on spekuloitu jonkin verran sillä, voisiko Turkki jatkaa viivytystään Ruotsin kohdalla ja ratifioida Suomen jäsenyyden.

Alaranta sanoo, että hänen nähdäkseen ratkaisevaa on se, onko Turkki luopunut vaatimuksistaan Suomea kohtaan, mitä tulee esimerkiksi terroriteoista epäiltyjen palautuksiin. Tällaisesta ei ole merkkejä.

”Ottaen huomioon, että mitään sellaista viestiä ei ole tullut, että näistä [vaatimuksista] oltaisiin luopumassa, niin en näe, että tässä oltaisiin nopealla aikataululla etenemässä edelleenkään”, Alaranta sanoo.

”Siltä pohjalta sanoisin, että puhutaan mieluummin kuukausista kuin viikoista.”

Entäpä sitten Unkari?

Suomessa viesti on tähän saakka ollut, ettei Unkarista ole tuotu esiin erityisiä ratifiointiin liittyviä ongelmia. Parlamentin maanantaista tyrmäystäkään ei tulkittu suurena muutoksena tähän.

Presidentti Niinistö huomautti tiistaina, että opposition esityksiä äänestetään Unkarissa automaattisesti nurin.

Se, ettei asia edennyt opposition ehdottamaa tahtia, ei luonnollisesti vielä tarkoitakaan, että Unkari olisi torjumassa Suomen ja Ruotsin jäsenyyden tai edes viivyttämässä niitä sen enempää.

Tapaus oli silti muistutus siitä, mikä on tiedetty alusta saakka: yllätyksiin Nato-tiellä on hyvä varautua.

Budapestissä toimivassa Political Capital -ajatushautomossa poliittisena analyytikkona työskentelevä Rudolf Berkes sanoo, ettei hän lukisi maanantain äänestyksestä vielä paljoa. Unkarin hallitus ei vain luultavasti halua antaa aloitetta oppositiolle Nato-asiassa, hän sanoo.

”Ehkä he haluavat pitää tämän kortin vielä ilmassa, jotta heillä olisi kiristyksen mahdollisuus. Mutta en pidä sitä kovin todennäköisenä.”

Unkarin ulkoministeri Péter Szijjártó on aikaisemmin todennut, että Unkari kannattaa maiden jäsenyyttä, mutta Turkin aikaisemmin esittämät turvallisuushuolet tulee myös ottaa huomioon.

Mahdollista onkin, että Unkari haluaisi saada ennen ratifiointiaan Turkista selvän viestin, että Turkki on etenemässä asiassa, Berkes arvioi.

Tai että Unkarilla on muita intressejä, esimerkiksi EU-kysymyksiin liittyen. EU-komissio on esittänyt Unkarin saamien EU-budjettirahojen osittaista jäädyttämistä oikeusvaltiorikkomusten takia.

Berkes pitää kuitenkin epätodennäköisenä, että Orbán haluaisi suututtaa Nato-liittolaisiaan tai EU-maita EU-koplauksella.

Lopulta selvää on, että Suomessa on vain maltilla odotettava viimeisiä ratifiointeja. Diplomatia on tähänkin saakka ollut vilkasta, ja se todennäköisesti jatkuu.

Jonkinlaisena toiveena kulisseissa on ollut, että ratifiointiasiat olisivat hyvällä mallilla Naton marraskuussa järjestettävään ulkoministerikokoukseen mennessä. Ja että parhaassa tapauksessa jäsenyys olisi selvä vuodenvaihteessa.

Se ei liene edelleenkään mahdotonta, mutta pidempäänkin odotukseen on syytä varautua.