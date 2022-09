Venäjän varaulkoministerin mukaan EU-maat tuhoavat toimillaan ”humanitaarisen yhteistyön perustan”.

Venäjän varaulkoministerin Aleksandr Gruškon mukaan Venäjä tulee reagoimaan Suomen viisumirajoituksiin ”omien etujensa mukaisesti”. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass.

"Lähdemme liikkeelle omista eduistamme. On selvää, että nämä EU-maiden epäystävälliset toimet tuhoavat humanitaarisen yhteistyön perustan”, Gruško sanoi lehdistötilaisuudessa jo keskiviikkona ennen Suomen virallista päätöstä.

Gruškon mukaan Venäjällä on ”paljon valinnanvapautta” sen suhteen, mihin toimenpiteisiin se voi ryhtyä vastauksena Suomelle. Hän lisäsi, ettei Venäjällä kuitenkaan ole vielä tarkkoja suunnitelmia siitä, miten se tulee vastaamaan.

Gruško totesi myös, että kansainväliset sitoumukset ovat hänen nähdäkseen hyvin selkeitä. Hän katsoo, että ne toteavat vapaan liikkuvuuden olevan osa kansainvälisiä suhteita. Gruško väittää, että Euroopan unioni haluaa erottaa ”oikeat” kansalaiset ja ”vääristä” kansalaisista.

”Näemme, miten helposti EU-maat nykyään vääntävät kansainvälisiä sopimuksia geopoliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Nykyään ne julistavat, että ihmisten, venäläisten, liikkuminen on etuoikeus eikä lainkaan vapaus. Näin he itse kumoavat kaikki periaatteet, joiden noudattamista he ovat vaatineet jo vuosia”, Gruško lisäsi.

Suomen hallitus teki torstaina periaatepäätöksen, jolla venäläisten matkustaminen Suomeen vähenee merkittävästi. Uudet rajasäännökset astuvat voimaan torstain ja perjantain välisenä yönä.

Käytännössä raja sulkeutuu venäläisiltä turisteilta, mutta maahan pääsee edelleen monista erityissyistä.

Edelleen maahan saisi tulla muun muassa perhesyistä. Syyksi kelpaa, jos on tulossa tapaamaan perheenjäseniä, joita ovat esimerkiksi omat lapset, vanhemmat ja isovanhemmat.

Venäläiset voivat päästä edelleen Suomeen opiskelemaan ja tekemään välttämätöntä työtä. Erityisryhmien joukossa ovat muun muassa diplomaatit.

Listalla on myös kohta ”muut perustellut syyt”. Tällä perusteella voi maahan päästä esimerkiksi opposition jäseniä.