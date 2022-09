HS:n toimittajan Sami Sillanpään mukaan sodassa vaikuttaa nyt olevan käynnissä vaihe, jossa Venäjä iskee yhä kauemmas rintamalinjalta.

Venäläisjoukot ovat tehneet ohjusiskun Zaporižžjan kaupungin lähelle, sanoo Zaporižžjan alueen kuvernööri Oleksandr Staruh Telegram-kanavallaan.

Staruhin mukaan ohjusisku osui siviilejä kuljettaneeseen autosaattueeseen.

Asiasta kertoo myös uutistoimisto Reuters.

Uutistoimisto AFP kertoi perjantaina iltapäivällä, että iskussa olisi kuollut ainakin 25 ihmistä. Lisäksi loukkaantuneita olisi ainakin 50.

Brittilehti The Guardianin mukaan saattue oli matkalla hakemaan Venäjän miehittämältä alueelta pakenemaan pyrkiviä sukulaisiaan.

Peitetty ruumis ja vaurioituneita autoja ohjusiskupaikalla Zaporižžjan kaupungin eteläpuolella perjantaina.

HS:n Ukrainassa oleva toimittaja Sami Sillanpää ja valokuvaaja Kalle Koponen olivat torstaina iltapäivällä juttukeikalla samassa paikassa, johon ohjusisku perjantaina osui.

Ensitietojen mukaan ohjusisku osui paikkaan, joka on entinen käytettyjen autojen myyntitori, Sillanpää kertoo. Paikka sijaitsee Zaporižžjan kaupungin eteläpuolella.

”Kaupungista etelään lähtevän maantien varressa on viranomaispiste. Sinne kerääntyy ukrainalaisia, jotka haluavat mennä Venäjän miehittämille alueille. Sinne ei tietenkään voi mennä noin vain tiesulkujen ja muiden vuoksi”, Sillanpää kertoo puhelimitse.

Ihmiset rekisteröityvät pisteellä ja joutuvat odottamaan usein muutaman päivän ennen kuin lupa myönnetään, Sillanpää kertoo. Sitten ihmiset kokoontuvat tien varteen ja heidät viedään poliisisaattueessa viimeiselle ukrainalaiselle tiesululle.

”He menevät Venäjän miehittämille alueille joko hakemaan sukulaisiaan pois, viemään apua heille tai koska heidän kotinsa ja omaisuutensa on siellä”, Sillanpää sanoo.

Sillanpää esimerkiksi haastatteli torstaina Anastasia-nimistä naista, joka pyrki Venäjän miehittämään Melitopolin kaupunkiin. Syy oli se, että hänen miestään ei päästetty lähtemään kaupungista perheensä kanssa kaksi viikkoa sitten. Nyt perhe oli palaamassa takaisin.

Anastasia yritti torstaina löytää Zaporižžjan lähistöllä lastensa kanssa kyytiä Venäjän miehittämään Melitopoliin hakeakseen miehensä turvaan Ukrainan puolelle.

Torstaina paikalla oli siviilien lisäksi muutamia poliiseja. Lähimailla ei sijaitse sotilaskohteita, ja matkaa rintamalle on noin 40 kilometriä.

Siksi on vaikea nähdä logiikkaa, miksi Venäjä hyökkää sinne, Sillanpää toteaa.

”Toisaalta missään Venäjän viimeaikaisissa iskuissa ei vaikuta olevan logiikkaa. Ehkä on virheellistä yrittää löytää järkevää selitystä tälle. Se on vain mielivaltaa”, Sillanpää sanoo.

”Tuntuu järjenvastaiselta, että Venäjä haluaa hyökätä niitä ihmisiä vastaan, jotka haluavat tulla alueelle, jonka he aikovat liittää itseensä.”

Sillanpää kertoo olleensa Ukrainassa tämän viikon ja nähneensä monia iskuja, joista osa on tullut jopa lähelle. Sodassa vaikuttaa hänen mukaansa olevan nyt käynnissä vaihe, jossa Venäjä ulottaa iskuja rintamalinjalta Ukrainan kaupunkien keskustoihin, bussipysäkeille, kävelykaduille – siis paikkoihin, jotka eivät ole sotilaskohteita.

”Tätä on tapahtunut tietenkin pitkän aikaa, mutta ainakin tällä viikolla on ollut todella monia iskuja, jotka on tehty rintamalinjalta kauempana oleviin kaupunkeihin, kuten nyt Zaporižžjaan.”

Sillanpää kertoo, että esimerkiksi viime yönä Dnipron kaupungin keskustaan tehtiin kolme ohjusiskua. Yksi niistä osui bussivarikkoon, joka sijaitsi vain 500 metrin päässä hotellista, jossa hän ja Koponen majoittuivat.

Dnipropetrovskin alueen kuvernööri Valentyn Reznitšenko kertoi Telegramissa, että ainakin yksi ihminen kuoli ja viisi loukkaantui iskussa.

Hänen mukaansa paikallinen kuljetusliike tuhoutui iskussa. Ohjusiskun takia syttyneessä tulipalossa tuhoutui 52 linja-autoa. Lisäksi kaupungissa vaurioitui useita kerrostaloja, koulu, kauppa sekä hallintorakennuksia.