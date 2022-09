Lyman on keskeinen rautateiden solmukohta, jonka kautta Venäjä on kuljettanut tarpeistoa joukoilleen.

Ukrainan joukot ovat onnistuneet lähes kokonaan saartamaan venäläisjoukot strategisesti tärkeässä Lymanin kaupungissa, joka sijaitsee Donetskin alueen pohjoisosissa Itä-Ukrainassa. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimistot Reuters ja AFP sekä talouslehti Forbes.

Lymanin taisteluista ja siitä, kumpi osapuoli on voitolla, on liikkunut hiljattain monenlaisia vahvistamattomia huhuja. Nyt sekä Ukrainan joukot että Venäjän tukema separatistihallinto Donetskissa ovat vahvistaneet, että Lyman on osittain saarrettu.

AFP:n mukaan Venäjän asettaman nukkehallinnon johtaja Denis Pušilin sanoi perjantaina sosiaalisessa mediassa, että myöskään kaksi kaupungin lähellä sijaitsevaa kylää eivät ole kokonaisuudessaan Venäjän joukkojen hallinnassa.

Lymanin vapauttaminen olisi yksi Ukrainan itäisen vastahyökkäyksen tähän asti suurimmista saavutuksista. Samalla kaupungin menettäminen olisi merkittävä takaisku Venäjälle, joka valtasi sen toukokuussa viikkoja kestäneiden taisteluiden jälkeen.

Lyman on keskeinen rautateiden solmukohta, jonka kautta Venäjä on toimittanut tarpeistoa joukoilleen rintamalla. Ilman Lymania Venäjän täytyisi suunnitella logistiikkaansa uudelleen Itä-Ukrainassa.

Lisäksi Lymanin valtaaminen takaisin tarjoaisi Ukrainalle paremmat mahdollisuudet edetä viereiselle Luhanskin alueelle. Donetsk ja Luhansk muodostavat yhdessä Donbasin alueen, jonka ”vapauttamisen” Venäjä on nimennyt yhdeksi sodan tärkeimmistä tavoitteista.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tunnusti Donetskin ja Luhanskin Ukrainasta itsenäisiksi ”kansantasavalloiksi” helmikuussa hieman ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Seuraavaksi Venäjä haluaa liittää alueet itseensä vilpillisten ”kansanäänestysten” jälkeen.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoi tuoreimmassa katsauksessaan, että Ukrainan joukot murtautuivat torstaina Venäjän puolustuksen läpi Lymanin pohjoispuolella ja katkaisivat samalla viimeisen huolto- ja poistumisreitin kaupungista.

ISW:n tietojen mukaan Ukraina tulee pian valtaamaan kaupungin takaisin, jollei Venäjä onnistu vahvistamaan joukkojaan alueella välittömästi.

Ajatushautomon mukaan on kuitenkin epätodennäköistä, että Venäjä voisi estää kaupungin valtauksen lähettämällä alueelle hiljattain mobilisoituja lisäjoukkoja.

Ukrainan eteneminen varjostaa Venäjällä perjantaina järjestettäviä juhlallisuuksia, joissa Putinin on määrä ilmoittaa Donetskin, Luhanskin sekä Zaporižžjan ja Hersonin alueiden liittämisestä Venäjään.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi perjantaina toimittajille, että Venäjä aikoo liittää itseensä myös sellaisia osia näistä alueista, jotka ovat Ukrainan hallinnassa.

Putin on antanut ymmärtää, että Venäjä voisi tarpeen tullen käyttää omiksi pitämiensä alueiden puolustamiseen jopa ydinaseita. Ukraina on sanonut, että se ei aio ottaa Venäjän uhkauksia huomioon, vaan sen tavoite on edelleen ajaa kaikki Venäjän joukot pois Ukrainasta.