Hersonin ja Zaporižžjan pakkoliittämistä Venäjään ei juhlita Venäjällä samalla tavalla kuin Krimin liittämistä vuonna 2014, sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkadi Mošes.

Venäjän presidentti Vladimir Putin julisti perjantaina Moskovassa pitämässään puheessa, että Venäjä liittää Ukrainan Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueet Venäjän federaatioon.

Ilmoitus oli odotettu sen jälkeen, kun Venäjä järjesti Ukrainan alueilla näytösluontoiset ”kansanäänestykset” Venäjään liittymisestä.

Putinin puheen sisältö oli Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkadi Mošesin mukaan myös odotetun kaltainen.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes

Hienoinen yllätys oli kuitenkin se, kuinka suhteellisesti suuren osan puheestaan Putin käytti länsimaiden kritiikkiin liittämis­päätöksen perustelemisen sijaan, sanoo Mošes.

”Neljä viidesosaa ajasta oli lännen kritisoimasta ja valitusta lännestä.”

Putin muun muassa väitti, ettei länsi voi hyväksyä Venäjän kaltaista mahtavaa maata. Lisäksi hän syytti länttä kaksoisstandardeista, puhui Yhdysvaltain atomipommin käytöstä Japanissa toisen maailmansodan lopussa ja väitti lännen venäläisvihan johtuvan siitä, ettei Venäjä antautunut lännen siirtomaavallalle.

Mošesin mukaan puhe kuvasti Putinin käsitystä maailmasta, ja tämä on esittänyt samansisältöisiä väitteitä aiemminkin.

Jo syyskuussa 2004 Beslanin koulukaappauksen jälkeen pitämässään puheessa Putin vihjasi islamistisen terrorismin olevan Venäjän vallan ”uhkaamien” valtioiden työkalu.

”Tämä on hänen maailmankuvansa – siinä Venäjä on konfliktissa lännen kanssa. Ukraina on elementti siinä”, sanoo Mošes.

”Ongelma oli, että eurooppalaiset poliitikot eivät halunneet jostain syystä ottaa sitä tosissaan. He pitivät sitä [Venäjän] sisäiseen keskusteluun tarkoitettuna.”

Nykytilanne eroaa Mošesin mukaan kuitenkin selkeästi vuodesta 2014, jolloin Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä. Silloin Euroopan maat lopulta käytännössä hyväksyivät tilanteen.

Nyt Venäjällä ei ole kansainvälisesti tunnustettuja rajoja, mitä Mošes pitää vaarallisena.

”Jos ennen oli selkeä käsitys siitä, mitä rajoja ei pitäisi ylittää, nyt se puuttuu.”

Mošes ei kuitenkaan odota liittämisilmoituksen muuttavan mitään sodan kulussa lyhyellä aikavälillä. Myöskään ydinasepuheissa ei ollut uutta, vaikka ne täytyykin ottaa vakavasti.

Myös Venäjän sisäinen tilanne eroaa merkittävästi vuodesta 2014, arvioi Mošes. Tuolloin venäläiset iloitsivat joukolla Krimin valtauksesta, sillä nämä pitivät sitä luonnollisena ja oikeutettuna.

Nyt Mošesin mukaan Donbasista voisi vielä syntyä keskustelua Venäjällä, mutta Hersonin ja Zaporižžjan näkeminen Venäjän osana kuitenkin vaatii venäläistenkin silmissä perusteluja.

”Eivät ihmiset puhu suurissa määrin sitä vastaan, mutta tilanne on erilainen.”