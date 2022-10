”Ukraina ei ole tähän mennessä onnistunut saamaan näin isoa joukkoa venäläisiä vangiksi”, sanoo Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, Pekka Toveri.

Ukraina kertoo saartaneensa venäläisjoukot strategisesti tärkeässä Lymanin kaupungissa Itä-Ukrainassa. Ukrainan asevoimien tiedottaja Serhii Tšerevatyi ilmoitti asiasta lauantaina televisiohaastattelussa, kertoo uutistoimisto Reuters.

”Lyman on tärkeä, koska se on seuraava askel Ukrainalle kuuluvan Donbasin vapauttamisessa. Se tarjoaa mahdollisuuden edetä syvemmälle kohti Kreminnaa ja Severodonetskia”, Tšerevatyi sanoi haastattelussa.

Lymanin saartaminen ja Lymanissa olevien venäläisjoukkojen motittaminen olisi Ukrainan suurin voitto sen jälkeen, kun Ukrainan asevoimat onnistuivat ajamaan Venäjän joukot pois Harkovan alueelta syyskuun alkupuolella.

Edeltävien päivien aikana Ukraina on onnistunut valtaamaan kyliä Lymanin lähellä. Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi jo perjantaina, että Ukraina valtaa Lymanin seuraavan kolmen vuorokauden aikana.

Ukrainan ilmoittamien tietojen mukaan saarretussa Lymanin kaupungissa on tällä hetkellä motissa 5 000–5 500 venäläissotilasta. Saarrettujen sotilaiden määrä saattaa olla tätä pienempi tappioiden ja motin murtamisyritysten vuoksi.

Tšerevatyin mukaan operaatio Lymanin ympäristössä on edelleen kesken, ja hän sanoi tv-haastattelussa, että venäläisjoukot yrittävät murtaa motin päästäkseen pakenemaan oman puolustuslinjan puolelle.

”Jotkut ovat antautuneet. Paljon on kuolleita ja haavoittuneita, mutta operaatio ei ole vielä ohi”, Tšerevatyi sanoi.

Luhanskin alueen ukrainalaisen kuvernöörin Serhi Haidain mukaan venäläissotilaat olisivat hakeneet turvakäytävää pois kaupungista, mutta Ukraina ei olisi suostunut tähän pyyntöön.

Itä-Ukrainan Donetskin alueella sijaitseva Lyman on toiminut kuukausia Venäjän logistiikka- ja kuljetuskeskuksena maan asevoimien alueen pohjoisosissa toimiville joukoille.

Ilman Lymania Venäjän täytyisi suunnitella logistiikkaansa uudelleen Itä-Ukrainassa, minkä vuoksi kaupungin valtaaminen takaisin Venäjältä olisi iso onnistuminen Ukrainan asevoimille.

Venäjän edustajat eivät ole toistaiseksi kommentoineet Ukrainan ilmoittamia tietoja Lymanin saarrosta, Reuters kertoo.

Sotilaat kiinnittivät Ukrainan lippua Lymanin kaupungin kylttiin lauantaina jaetussa Ukrainan presidentin kanslian julkaisemassa videossa.

Venäjän joukkojen motittaminen Lymaniin olisi Venäjälle ”aikamoinen nöyryytys”, arvioi Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri.

”Ukraina ei ole tähän mennessä onnistunut saamaan näin isoa joukkoa venäläisiä vangiksi. Syyskuun alkupuolella nähdyssä vastahyökkäyksessä venäläiset pääsivät vielä irtautumaan, vaikka heiltä jäikin mittava määrä kalustoa ukrainalaisten käsiin”, Toveri sanoo.

Toveri sanoo menneen sotahistorian osoittavan, että venäläisjoukkoja on aiemminkin onnistuttu saartamaan, mutta sen jälkeen Venäjän sotilaat ovat onnistuneet murtamaan motin ja pakenemaan.

Toveri pitää silti selvänä, että Ukraina yrittää parhaansa mukaan pitää Venäjän sotilaat motissa ja ottaa heidät lopulta sotavangeiksi. 5 000 sotilasta vastaa neljästä viiteen taisteluosastoa, minkälaisen määrän menettäminen tekisi ison loven Venäjän puolustukseen. Sotavangeista olisi myös hyötyä myöhempää vankienvaihtoa varten.

Jos Venäjä ei saa mottia murrettua, Toverin arvion mukaan Lymanissa olevat venäläisjoukot tuskin pystyvät jatkamaan taistelua paljon viikkoa pidempään.

”Paljon on kiinni siitä, minkä verran venäläisillä on materiaalia varastossa. Kun ampumatarvikkeet, ruoka ja polttoaine loppuvat, taisteleminenkin loppuu. Toisaalta saarrettuna ollessa jos näyttää siltä, ettei apua ole tulossa, taistelutahto voi loppua jo aiemmin.”

On vielä liian aikaista arvioida, miten Lymanin saartaminen vaikuttaa sodan seuraaviin tapahtumiin. Se riippuu siitä, pystyvätkö Ukrainan joukot etenemään Lymanista nopeasti kohti idässä seuraavaksi olevia Kreminnaa ja Severodonetskia vai saako Venäjä ryhmitettyä puolustuslinjansa uudelleen sinne sitä ennen.

”Jos Ukraina ei pysty hyödyntämään tätä laajempaan etenemiseen, puhutaan vain parinkymmenen kilometrin alueen valtaamisesta.”

Toveri muistuttaa myös, että Ukraina on jatkanut vastahyökkäystä samalla suunnalla monen viikon ajan.

”Emme voi tietää tarkalleen, missä kunnossa Ukrainan joukot ovat. Menestyksekäskin hyökkäys kuluttaa aina joukkoja: menetetään miehiä ja ampumatarvikkeita. Onko Ukrainalla lähettää lisää joukkoja tukemaan vastahyökkäystä? Se selviää lähiviikkoina.”

Venäjä aloitti viime viikolla niin sanotun osittaisen liikekannallepanon, minkä tarkoituksena on lisävoiman tuominen rintamalle. Toistaiseksi tästä ei ole ollut hyötyä ainakaan Luhanskin ja Donetskin suunnalla, Toveri arvioi.

”Venäjällä kiire on kauhea ja hätä on kova. Toistaiseksi saatujen tietojen mukaan panssarimiehiä on lähetetty rintamalle ilman koulutusta. Taisteluarvo näillä joukoilla ei ole iso. Etelä-Ukrainassa Hersonin suunnalla Venäjällä on sen sijaan arvioiden mukaan viitisenkymmentä taistelupataljoonaa, jotka ovat levänneet hyvin, mutta ilmeisesti Putinilla ei ole ollut halukkuutta siirtää heitä pois sieltä, koska Etelä-Ukrainan hallintaa pidetään tärkeämpänä kuin Luhanskin aluetta.”

Ajankohta Lymanin saartamiseen on erityisen kiusallinen presidentti Putinille, joka julisti juuri perjantaina Venäjän liittävän Ukrainan Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueet Venäjän federaatioon.

Lyman kuuluu Donetskin hallinnolliseen alueeseen, joka on tähänkin mennessä ollut todellisuudessa vain noin puoliksi Venäjän joukkojen hallussa. Lymanista Ukrainan on mahdollista edetä kohti Luhanskia, joka on ollut kesäkuusta lähtien käytännössä kokonaan Venäjän valloittama.

”Putin on liittänyt nämä alueet Venäjään omin lupinensa, ja nyt Ukraina ottaa niitä takaisin, eikä hän pysty sitä estämään. Se on Putinille nöyryytys”, Toveri sanoo.