Ukraina on ilmoittanut saaneensa haltuun strategisesti tärkeän Lymanin kaupungin Itä-Ukrainassa. Venäjä vetää joukkonsa pois alueelta välttääkseen uhan siitä, että sen joukot saarrettaisiin kaupunkiin.

Lymanin valtaaminen on Ukrainan suurin voitto sen jälkeen, kun Ukrainan asevoimat onnistuivat ajamaan Venäjän joukot pois Harkovan alueelta syyskuun alkupuolella.

Lyman on toiminut kuukausia Venäjän logistiikka- ja kuljetuskeskuksena maan asevoimien alueen pohjoisosissa toimiville joukoille. Ilman Lymania Venäjän täytyy suunnitella logistiikkaansa uudelleen Itä-Ukrainassa.

Ukraina ilmoitti Lymanin valtaamisesta myöhään lauantaina Telegramissa presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantajan Kyrylo Tymošenkon julkaisemalla videolla, joka oli kuvattu Lymanin keskustassa kaupungintalon ulkopuolella. Asiasta raportoi uutistoimisto Reuters.

”Rakkaat ukrainalaiset – tänään Ukrainan asevoimat... vapauttivat ja ottivat hallintaansa Lymanin alueen Donetskin alueella”, yksi sotilaista sanoi Reutersin mukaan videolla.

Videon lopuksi Ukrainan sotilaat hurraavat, heittävät talon katolta alas Venäjän liput ja nostavat tilalle Ukrainan lipun. Sotilaiden jalkojen juuressa lojuu niin sanotun Donetskin kansantasavallan lippu. Lyman kuuluu Ukrainassa Donetskin hallinnolliseen alueen. Donetsk on yksi neljästä alueesta, jotka presidentti Vladimir Putin ilmoitti perjantaina liittävänsä Venäjän federaatioon.

Muutamia tunteja aiemmin Venäjän puolustusministeriö oli sanonut Venäjän valtiollisen uutistoimiston Ria Novostin haastattelussa, että Venäjän joukot vetäytyvät Lymanista, jotta ne eivät joutuisi Ukrainan saartamiksi.

Aikaisemmin lauantaina Ukrainan asevoimien tiedottaja Serhii Tšerevatyi oli ilmoittanut, että Ukraina oli saartanut Lymanin kaupungin, jossa tuossa vaiheessa oli ollut hänen mukaansa noin 5 000 venäläistä sotilasta.

Presidentti Zelenskyi sanoi lauantaina videolla pitämässään puheessa, että Ukraina aikoo jatkaa entisestään etenemistä Donbasissa, eli Donetskin ja Luhanskin alueilla Itä-Ukrainassa.

”Kuluneen viikon aikana Ukrainan lippujen määrä Donbasissa on kasvanut. Niitä nousee entistä enemmän tulevina viikkoina”, Zelenskyi sanoi.

Ukrainan armeija väitti sunnuntaiaamuna julkaistussa lausunnossa, että sen koneet olivat tehneet viimeisen vuorokauden aikana noin 30 iskua, joilla ne olivat tuhonneet muun muassa Venäjän aseita ja ilmatorjuntajärjestelmiä. Tietoja ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin iloitsi lauantaina Ukrainan menestyksestä Lymanin suunnalla. Hän kommentoi asiaa tiedotustilaisuudessa Havaijilla. Austinin mukaan Ukrainan eteneminen on rohkaisevaa ja luo uusia ongelmia Venäjän armeijalle.

Austin huomautti antamassaan lausunnossa, että Venäjä on käyttänyt Lymania merkittävänä kaupunkina joukkojensa ja materiaalinsa kuljettamisessa etelään ja länteen.

”Ilman näitä reittejä kuljetuksista tulee vaikeampaa. Se luo selvän ongelman Venäjän etenemiselle”, Austin sanoi.

Austin ei kommentoinut sitä, voiko Lymanin valtaaminen johtaa Venäjältä uudenlaisiin vastatoimiin. Presidentti Putin on viime aikoina vihjaillut puheissaan ydinaseiden käyttämisellä.

Ydinaseet otti esille Lymanin valtaamisen jälkeen Putinin liittolainen, Tšetšenian presidentti Ramzan Kadyrov. Hän ilmoitti Telegramissa ärtymyksensä siitä, miten tilanne Itä-Ukrainassa on kehittynyt.

”Henkilökohtainen mielipiteeni on, että tarvitsemme rajumpia toimenpiteitä – aina raja-alueilla sotatilan julistamiseen ja lyhyen kantaman ydinaseiden käyttämiseen asti”, Kadyrov kirjoitti.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että Yhdysvallat tietäisi hyvissä ajoin, jos Venäjä aikoisi käyttää Ukrainassa niin sanotun taktisen ydinaseen.

Yhdysvaltainen ajatuspaja Institute for the Study of War (ISW) julkaisi Suomen aikaan sunnuntaiaamuna Ukrainan tilanteesta uusimman raporttinsa, jossa se ottaa kantaa myös Kadyrovin kommenttiin.

ISW ei pidä Kadyrovin kommenttia ”erityisen huomionarvoisena”, koska se ei vastaa Venäjän tiedotuksen yleistä linjaa vaan muistuttaa enemminkin venäläisten sotabloggaajien liioiteltuja vaatimuksia.

”Venäjän armeija on nykytilassaan lähes varmasti kykenemätön toimimaan ydintaistelukentällä, vaikka sillä on tarvittavat varusteet ja on historiansa aikana kouluttanut yksiköitään siihen. Uupuneiden sopimussotilaiden, hätäisesti mobilisoitujen reserviläisten, varusmiesten ja palkkasoturien muodostama Venäjän armeijan kaoottinen joukko ei voi toimia ympäristössä, jossa olisi käytetty taktista ydinasetta. Tämä on jälleen yksi syy siihen, mikä vähentää ydinaseen käyttämisen todennäköisyyttä”, ISW:n raportissa sanotaan.