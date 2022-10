Aleksei Navalnyin mukaan on mahdollista, että Venäjä lakkaa olemasta maa, joka luo jatkuvasti uusia konflikteja. Sen saavuttaminen pitäisi olla länsimaiden silmissä todellinen voitto sodassa.

Länsimaiden pitäisi tällä hetkellä katsoa paljon nykyhetkeä pidemmälle. Vaikka on oleellista varmistaa, että Ukraina säilyttää itsenäisyytensä ja voittaa sodan, pitäisi huomiota suunnata siihen, että Venäjä ei tulevaisuudessa enää halua aloittaa uusia sotia.

Näin kirjoittaa Washington Postissa tällä viikolla julkaistussa tekstissään venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi, joka on tunnettu presidentti Vladimir Putinin hallinnon voimakkaana vastustajana.

Hän itse istuu parhaillaan yhdeksän vuoden vankeustuomiota, ja tuoreen tekstin Washington Post on saanut Navalnyiltä hänen lakitiiminsä välityksellä.

Washington Postissa Navalnyi kirjoittaa siitä, millainen Putinin jälkeisen Venäjän pitäisi olla ja miten länsimaiden pitäisi ohjata Venäjää kehittymään oikeaan suuntaan.

Navalnyin mukaan ongelma on, että länsimaat eivät tällä hetkellä mieti, mitä tapahtuu sodan jälkeen. Hänestä on selvää, että Putin ei koskaan myönnä tappiotaan Ukrainalle vaan ennemminkin syyttää siitä Natoa ja koko länttä, mistä seurauksena on vain uusia sotilaallisia konflikteja.

”Jotta vältämme tämän, sodanjälkeisen Venäjän pitäisi olla rauhaa tavoitteleville tahoille keskeisin kysymys – eikä vain yksi asia muiden joukossa.”

On mahdollista, että Venäjä lakkaa olemasta maa, joka luo jatkuvasti uusia konflikteja, Navalnyi kirjoittaa. Sen saavuttaminen pitäisi olla länsimaiden silmissä todellinen voitto sodassa.

Navalnyin näkemykset muistuttavat HS:n tällä viikolla haastatteleman, Saksan kysytyimpiin Venäjä-asiantuntijoihin kuuluvan Stefan Meisterin huomioita. Myös hänen mukaansa läntisessä Euroopassa pitäisi luoda skenaarioita siitä, mitä on tulossa sen jälkeen, kun valta Venäjällä vaihtuu. Vallanvaihto on välttämätön, ja sitäkin lännen pitäisi nyt yrittää edistää, Meister sanoi.

Navalnyi käy Washington Postin kirjoituksessaan läpi keskeisiä syitä Venäjän nykyiseen tilaan:

Venäjän johto on ollut kateellinen Ukrainan myönteisestä kehityksestä jo Boris Jeltsinin ajoista lähtien. Sota on ollut varma keino ratkaista kaikki kotimaan poliittiset ongelmat. Putinin korvaaminen vain jollakulla toisella eliittiin kuuluvalla ei lopulta muuttaisi Venäjän toimintatavoissa mitään.

Näiden syiden vuoksi Navalnyi kirjoittaa, että Venäjän keskeisin ongelma ei ole Putin, vaikka hän on nykyisen sodan aloittanutkin.

”Itse luotu imperialistinen autoritäärisyys on Venäjän todellinen kirous ja syy kaikille sen ongelmille”, Navalnyi kirjoittaa.

Keskeiseksi ratkaisuksi Navalnyi tarjoaa parlamentaarista demokratiaa. Se on hänen mukaansa ainut keino, jolla Venäjän suunta voi muuttua.

Hänen mielestään länsimaat tekivät Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen suuren virheen antaessaan Venäjän tehdä mitä se halusi ja hyväksyessään Jeltsinin ehdottaman mallin, jossa valta keskittyy presidentille.

Nyt Venäjä pitää palauttaa saman valinnan eteen ja venäläiset pitää tällä kertaa ohjata tekemään oikea valinta, Navalnyi kirjoittaa. Hän myöntää, ettei parlamentaarisuus ole millään tavalla ihmelääke, joka ratkaisee kaikki ongelmat, mutta aidon opposition luominen, vallan hajauttaminen ja todellisen monipuoluejärjestelmän saaminen aikaan johtaisi siihen, että kaiken vallan keskittyminen Putin-mielisille olisi hänen mukaansa mahdotonta.

”Venäläisiä ihmisiä ja venäläistä eliittiä ei pidä pakottaa. He tarvitsevat selvän merkin ja selityksen, miksi tämä vaihtoehto on parempi. Parlamentaarinen demokratia on myös järkevä ja haluttava vaihtoehto monille poliittisille ryhmittymille Putinin ympärillä. Se antaisi heille mahdollisuuden säilyttää vaikuttavuutensa ja taistella vallasta, ja samalla he voivat varmistaa, ettei heitä tuhoa toinen vielä aggressiivisempi ryhmä”, Navalnyi kirjoittaa.