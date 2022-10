Istuva presidentti Jair Bolsonaro johti ääntenlaskun alkuvaiheessa. Mielipidekyselyt olivat ennustaneet entisen presidentin Luiz Inácio Lula da Silvan paluuta valtaan.

Rio de Janeiro / Washington

Brasilian presidentinvaalien tilanne oli yhä kovin auki, kun ensimmäisen kierroksen ääntenlasku oli alkuvaiheessa aamuyhdeltä perjantaina Suomen aikaa.

Istuva presidentti Jair Bolsonaro johti paluuta tavoittelevaa entistä presidenttiä Luiz Inácio Lula da Silvaa karkeasti prosentein 47–44, kun äänistä oli laskettu noin 33 prosenttia.

Mielipidekyselyjen mukaan Lula oli selvä suosikki. Useimmat tutkimuslaitokset ennustivat hänelle 10–15 prosenttiyksikön sekä ensimmäisellä että toisella kierroksella. Joidenkin kyselyjen mukaan oli siinä ja siinä, voisiko Lula voittaa suoraan ensimmäisellä kierroksella.

Toinen kierros, jos sitä tarvitaan, järjestetään sunnuntaina 30. lokakuuta.

Brasilialaiset äänestivät samalla myös kongressivaaleissa, jonka tulokset vaikuttavat suuresti siihen, miten helposti tuleva presidentti voi hallita 214 miljoonan asukkaan maata.

Lula suuteli äänestyslippuaan São Paulossa sunnuntaina.

”Emme halua enempää vihaa, enempää eripuraa”, Lula julisti uutistoimistojen mukaan vaalipäivänä..

Tämä viittasi selvästi Brasilian syvään kahtiajakoon, jossa vastapuolet ovat demonisoineet toisiaan rumemmin kuin koskaan.

Suuri osa asiantuntijoista uskoo, että jos Bolsonaro häviää, hän aikoo kiistää tappionsa, mikä voisi lietsoa hänen kannattajiaan kaduille väkivaltaisellakin tavalla.

Tämä lienee sitä todennäköisempää, mitä tiukempi mahdollinen tappio olisi.

Istuva presidentti Jair Bolsonaro saapui äänestyspaikalle Rio de Janeirossa sunnuntaina.

Lula, 76, johti Brasiliaa vuosina 2003–2010. Hänen paluunsa olisi uskomaton suoritus ottaen huomioon, miten ryvettynyt hänen työväenpuolueensa on korruptioskandaalien jäljiltä.

Lula itse sai 12 vuoden tuomion muun muassa rahanpesusta ja istui vankilassa 580 päivää. Korkein oikeus mitätöi Lulan tuomion viime vuonna, joskaan ei toteamalla syytteitä perättömiksi vaan vetoamalla muotoseikkaan: tuomion antanut oikeusistuin oli ylittänyt valtuutensa.

Lula olisi luultavasti voittanut viime presidentinvaalit kalterien takaa, mutta oikeus kielsi hänen ehdokkuutensa.

Lula tervehti kannattajiaan kampanjatilaisuudessa São Paulossa lauantaina, vaalien aattona.

Lulan sitkeää kansansuosiota korruptioleimasta huolimatta selittävät ajan kultaamat muistot. Hänen viime valtakautensa aikana arviolta parikymmentä miljoonaa brasilialaista nousi köyhyydestä.

Siinä olivat avainasemassa Lulan hallituksen sosiaaliohjelmat, jotka toivat vähävaraisille perheille suoria raha-avustuksia vastineeksi siitä, että nämä pitivät lapsensa koulussa.

Avokätiset avustukset mahdollisti silloinen raaka-ainebuumi, josta Brasilia hyötyi, kun sen vienti veti ulkomaille. Vastaavaan ei olisi enää varaa, oli presidenttinä kuka tahansa.

Lulaa on arvosteltu siitä, että hän ei käyttänyt hyvää taloustilannetta rakenteellisten uudistusten, kuten laajasti moitittujen koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmien uusimiseen.

Törkypuheistaan tunnettua Bolsonaroa on verrattu usein Yhdysvaltain edelliseen presidenttiin Donald Trumpiin, jota hän avoimesti ihailee. Silti myös Lulan ja Trumpin viesteissä on selvä yhdistävä tekijä.

”Lulan kampanja on käytännössä Make Brazil Great Again: Äänestäkää minua, niin saatte lihaa pöytään ja hyvän työpaikan, niin kuin viimeksikin. Se on hyvin nostalgista”, kuvailee politiikantutkija Mauricio Santoro Rio de Janeiron osavaltionyliopistosta.

Näiden vaalien alla Lula on ollut haluton puhumaan taloudesta. Hän on tyytynyt viittamaan aiemman kautensa politiikkaan ja saavutuksiin.

”Se on huono vastaus, koska Brasilian ja koko maailmantalouden näkymä on aivan erilainen."

Lula on esiintynyt aiempaa maltillisempana, miltei keskitien kulkijana.

Hänen varapresidenttiehdokkaansa on bisnesmyönteinen keskustalainen Geraldo Alckmin, entinen pitkäaikainen São Paulon osavaltion kuvernööri. He ovat entisiä vastustajia. Vuonna 2006 Lula päihitti Alckminin presidentinvaalien toisella kierroksella.

Tutkija Santoro huomauttaa, että Lula ei voi tehdä kovin vasemmistolaista politiikkaa siksikään, että Brasilian yhteiskunta on muuttunut 10–15 vuodessa arvoiltaan konservatiivisemmaksi,.

Vaalitulokset saatiin sunnuntaina miltei välittömästi äänestyspaikkojen sulkeuduttua, sillä Brasiliassa on käytössä sähköinen äänestysjärjestelmä.

Bolsonaro on kylvänyt epäluuloa äänestyslaitteita kohtaan kuukausikaupalla väittäen, että järjestelmä olisi helposti peukaloitavissa. Hän ei ole esittänyt asiasta todisteita, eikä laitteista ole käynyt ilmi ongelmia parinkymmenen vuoden käytön aikana.

Bolsonaron väitteitä on tulkittu laajasti niin, että hän valmistautuu kiistämään tappionsa.

”Bolsonaro on vilpitön ja rehellinen – ei korruptoitunut”, sanoi sähköteknikko Leonardo Gonçalves, 30, joka asuu öljyteollisuuden rikastuttamassa Macaén satamakaupungissa.

Gonçalvesin isä, väestötietovirastossa työskentelevä José Carlos Moreira, 55, oli parikymmentä vuotta sitten sitten mukana äänestämässä Lulaa valtaan, mutta nykyään hän kannattaa Bolsonaroa.

”Petyin. Lula lupasi kansalle kaiken muttei lunastanut lupauksiaan”, Rio de Janeirossa asuva Moreira sanoi.

Leonardo Gonçalves (vas.) ja José Carlos Moreira viettivät taukoa São Cristóvãon torilla Rio de Janeirossa.

Kun Bolsonaro nousi valtaan neljä vuotta sitten, näyttelijä ja kulttuurituottaja Marta Norbregan kauhistunut kumppani ehdotti muuttoa Pariisiin – vaikka tekemään taidetta metrotunnelien seinille.

Ei se mikään oikea suunnitelma ollut, saati realismia taloudellisesti. Mutta Bolsonaron kausi on osoittautunut Norbregan mielestä jopa pelättyä pahemmaksi.

”Talous, kulttuuri, koulutus ja terveydenhuolto ovat kaikki pahemmassa jamassa kuin ennen.”

Siksi Norbrega vakuutti pohtineensa tosissaan muuttoa Argentiinaan tai Uruguayhin, jos edessä on vielä neljä vuotta Bolsonaroa.

”Puolet hänen äänestäjistään on pahoja. Toinen puoli on tyhmiä”, Norbrega totesi kauhistellen sitten sanojensa suoruutta.

Marta Norbrega asuu Santa Teresan kaupunginosassa Rio de Janeirossa.

Norbrega on kokenut näyttelijä ja kulttuurituottaja, mutta viime vuosina hän on raapinut elannon kasaan oppikirjojen kustannustoimittajana. Hän syyttää Bolsonaroa, joka lakkautti kulttuuriministeriön ja esti useampaan kertaan korona-avustusten jakamisen kulttuurialalle.

Norbrega on varma, että presidentti halusi estää arvoliberaalien näkemysten esittämisen yleisöille.

Työväenpuolueen edellisen valtakauden hän näkee kulta-aikana kulttuurille. Tuolloin hän kiersi maata pienteatterissa, jolla oli parisataa esitystä vuodessa muun muassa valtionyhtiöiden sponsoroimana.