YK:n mukaan Jemenissä on sodan vuoksi meneillään maailman pahin humanitaarinen kriisi.

Jemenin puolivuotinen tulitauko on päättynyt vailla sopimusta jatkosta. YK:n erityislähettiläs Hans Grundberg kertoi sunnuntaina lausunnossaan, että yritykset pidentää ja laajentaa tulitaukoa kuudella kuukaudella eivät olleet tuottaneet tulosta.

Grundberg pahoitteli sitä, ettei sopimukseen päästy, sillä tulitauon jatkaminen olisi hänen mukaansa ollut huomattavaksi eduksi Jemenin kansalle. Hän myös vetosi sodan osapuoliin, jotta ne hyödyntäisivät kaikki mahdolliset keinot sopiakseen rauhasta.

Kahden kuukauden tulitauko alkoi huhtikuussa, ja sitä jatkettiin kahdesti. Sen aikana taistelut Iranin tukemien huthikapinallisten ja Saudi-Arabian johtaman liittouman välillä vähenivät merkittävästi, vaikka sekä kapinalliset että liittouma syyttivät toisiaan tulitauon rikkomisesta.

Sotaa on käyty Jemenissä vuodesta 2014, ja sen seurauksena on suorasti ja epäsuorasti kuollut satojatuhansia ihmisiä. YK:n mukaan Jemenissä on sodan vuoksi meneillään maailman pahin humanitaarinen kriisi. Yli 23 miljoonaa jemeniläistä on riippuvainen humanitaarisesta avusta.

Grundbergin ehdotukseen sisältyivät muun muassa virkamiesten palkkojen maksaminen, reittien avaaminen uudelleen, kaupallisten lentojen laajentaminen ja nykyistä useampien polttoainealusten päästäminen huthikapinallisten hallussa olevaan Hodeidan satamaan. Lisäksi ehdotuksessa mainittiin vankien vapauttaminen, taloudellisten ongelmien ratkaiseminen ja poliittisten prosessien aloittaminen uudelleen.

Grundberg lupasi jatkaa yhteistyötä sodan osapuolten kanssa ratkaisun löytämiseksi.

Sunnuntaina Jemenin lounaisosissa oli ajoittaisia yhteenottoja. Sotilaslähteet liittouman joukoista kertoivat uutistoimisto AFP:lle, että huthikapinalliset ovat lähettäneet alueelle lisävahvistuksia.

Huthit ilmoittivat lauantaisessa lausunnossaan pitävänsä tulitaukoa ”umpikujana”. Heidän näkemyksensä on, että kuluneiden kuuden kuukauden aikana ei ole nähty vakavasti otettavaa halua puuttua humanitaarisiin ongelmiin eikä liittouma ole halunnut sopia jemeniläisten kärsimyksen vähentämiseen tähtäävistä toimista.

Humanitaaristen järjestöjen mukaan tulitauko vähensi uhrien määrä 60 prosentilla ja moninkertaisti polttoainekuljetukset Hodeidaan. Sanaassa monet asukkaat kertoivat hintojen laskeneen ja arjen laadun parantuneen huomattavasti.