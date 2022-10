Tbilisi / Helsinki

Narulla puuhun sidottu Felix-kissa käyskentelee nurmikolla, ja valkoiset lakanat kuivuvat ilta-auringossa. Täällä on rauhallista.

Silti usein kun yli ajaa lentokone, jostain kantautuu ilotulistusten pauke tai ukkostaa, Svitlana Timakina, 43, pelästyy. Viime aikoina hän on kuitenkin oppinut hieman myös rentoutumaan. Elämässä on kaikkea, mitä ihminen voi tarvita.

”Ja enemmänkin”, Timakina korostaa.

Timakina asuu Georgian pääkaupungissa Tbilisissä vapaaehtoisten järjestämässä majoituksessa, jossa on yhteensä 85 ukrainalaispakolaista. Hän saapui Tbilisiin perheensä ja Felix-kissansa kanssa huhtikuussa pian sen jälkeen kun Mariupolin-koti oli tuhoutunut ilmaiskussa.

Pakomatka taittui erikoisluvalla, sillä Timakinan miehen vanhemmat sairastivat syöpää. Molemmat kuolivat Georgiassa.

Timakina aikoo jäädä Georgiaan. Hinnat ovat halvempia kuin Euroopassa ja ihmiset lämpimämpiä kuin Puolassa, jossa hänen miehensä työskentelee.

”Eikä ole, minne palata”, Timakina sanoo.

Se, mitä perheen kodista jäi jäljelle ilmaiskussa, paloi tuhkaksi muutamaa viikkoa myöhemmin.

Timakinan mukaan ukrainalaispakolaiset elävät georgialaisasuntolassa kuin yksi suuri perhe. Lapset leikkivät keskenään sekä osallistuvat opetukseen ja taideaskareisiin. Aikuiset ottavat vastuun ruoanlaitosta ja siivoamisesta kiertävissä vuoroissa.

”Lapsille on paljon ohjelmaa, mikä on hyvä. Välillä olisi hauskaa, jos myös aikuisille olisi enemmän järjestettyä tekemistä.”

Georgia on ukrainalaispakolaisille käytännöllinen asuinmaa myös siksi, että venäjän kielellä pärjää maassa hyvin. Tosin helmikuun jälkeen jännitteet ovat kasvaneet eikä osa paikallisista suostu puhumaan venäjää, vaikka osaavat.

Kohtelu yleensä paranee, kun selviää, että on kyse ukrainalaispakolaisista eikä venäläisistä.

”Yritämme pitää esillä sinikeltaisia rannekoruja tai Ukrainan lippuja, jotta meidät tunnistetaan”, Timakina sanoo.

Georgian parlamenttitalo maan pääkaupungissa Tbilisissä.

Ukrainan värit ovat Georgiassa nähtävissä kaikkialla. Georgialaiset osoittavat tukeaan Ukrainalle ripustamalla lippuja ikkunoihin, maalaamalla bussipysäkin seinämiä sinikeltaisiksi ja myymällä Ukrainaan liittyviä matkamuistoja.

Georgian parlamenttitalon edessä Tbilisissä on muistomerkki, jonka edessä on suuria valokuvia. Niiden kasvot kuuluvat vapaaehtoistaistelijoille, jotka menettivät henkensä Ukrainassa puolustaessaan maata Venäjää vastaan.

Georgialaisia lähti sotimaan Donbasiin jo vuonna 2014. Venäjän aloitettua suurhyökkäyksen helmikuussa noin parituhatta georgialaista on lähtenyt Ukrainaan. Joukossa on sotilaita, runoilijoita ja entinen puolustusministeri.

Heistä noin parikymmentä on kuollut taisteluissa.

Miksi niin moni georgialainen on päättänyt lähteä sotimaan Ukrainaan? Siihen on kaksi keskeistä syytä, arvioi vanhempi tutkija Alex Petriashvili Georgian strategisen ja kansainvälisen tutkimuksen säätiö -ajatushautomosta (GFSIS).

Ensimmäinen liittyy maiden yhteiseen historiaan ja strategiseen kumppanuuteen Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen.

”Meillä on hyviä muistoja ukrainalaisista, jotka taistelivat vierellämme Georgiassa 1990-luvulla ja vuonna 2008”, Petriashvili sanoo. ”Lisäksi georgialaiset sotilaat ovat sanoneet suoraan, etteivät taistele ainoastaan Ukrainan puolesta, vaan myös koko Euroopan turvallisuuden puolesta.”

”He uskovat vahvasti, että Ukrainan voitto tarkoittaa myös Georgian voittoa, mikä merkitsisi demokratian voittoa.”

Georgialaisten sympatia Ukrainaa kohtaan on näkynyt sodan alkupäivistä asti. 24. helmikuuta tuhannet mielenosoittajat ryntäsivät kaduille Tbilisissä osoittaakseen tukeaan ukrainalaisille.

Ukraina on silti pettynyt Georgiaan.

Eikä se ole mikään salaisuus, sanoo Petriashvili. Syynä on hallitus, jota johtaa vuosien 2012, 2016 ja 2020 vaalit voittanut Georgialainen unelma -puolue.

Hallitus on viime vuosina lähentynyt Venäjän kanssa ja pysynyt myös sodan alettua melko puolueettomana. Georgia on ottanut vastaan ukrainalaispakolaisia muttei ole osallistunut talouspakotteisiin. Maa on myös pitänyt voimassa venäläisten viisumivapaan oikeuden oleskella maassa vuoden ajan.

”Georgialainen unelma on ollut erittäin varovainen kaikissa Ukrainaa puolustavissa liikkeissään”, Petriashvili sanoo.

Hänen mukaansa valtapuolueen toimintaa ohjaavat sisäpoliittiset päämäärät. Puolue uskoo, että Venäjän-mielisten ääriryhmien tuki voi turvata sen vallassa pysymisen myös ensi vaalien jälkeen.

”He pelkäävät, että Ukrainan voitto muuttaa kansainvälistä turvallisuusjärjestystä demokratioiden hyväksi. He pelkäävät, että siitä olisi heille haittaa.”

Georgian hallituksen tuki ukrainalaispakolaisille on sekin ollut ailahtelevaa. Valtio esimerkiksi ensin tarjosi ilmaista asumista pakolaisille mutta lopetti tukiohjelman kesällä vedoten turistikauteen.

Päätös ohjelman lopettamisesta ilmoitettiin äkkinäisesti. Alexander Bluvskhteen, 43, oli juuri muuttanut vaimonsa ja kahden lapsensa kanssa valtion rahoittamaan hotelliin, kun heille kerrottiin, että heidän pitäisi lähteä.

”Ehdimme asua siinä viikon”, mies toteaa.

Ukrainasta pakolaisena Georgiaan saapunut Alexander Bluvskhteen on joutunut muuttamaan Tbilisin sisällä neljä kertaa pakolaisten tukiohjelmien lakkauttamisen ja nousevien vuokrien vuoksi.

Bluvskhteenin mukaan Georgian asuntomarkkinoilla tapahtuu nyt ”uskomattomia asioita”. Kesällä Ukrainasta saapunut perhe on joutunut muuttamaan Tbilisin sisällä jo neljä kertaa: tukiohjelman lakkauttamisen ja nousevien vuokrien vuoksi.

Viimeisessä vuokra-asunnossa kuukausimaksu korotettiin yllättäen 350 dollarista 600 dollariin. Siihen eivät minibussia ajavan miehen tulot riittäneet edes 17-tuntisia päiviä raatamalla.

Bluvskhteenin mukaan georgialaisten tuki ukrainalaisille on helppo nähdä Tbilisin kaduilla. Valtion toimia hän kuitenkin osin ihmettelee, esimerkiksi siksi, ettei venäläisten runsaaseen maahantuloon ole lainkaan puututtu.

“Näiden nuorten venäläisten pitäisi taistella oikeuksistaan maassaan. Muuten he eivät pääse ‘kuninkaastaan’ koskaan eroon.”

Myös moni georgialainen on ollut pettynyt valtionsa toimiin. EU:n ja Naton jäsenyydet ovat olleet pitkään Georgian, Ukrainan ja Moldovan yhteisiä tavoitteita. Vuosina 2014 kolmikko allekirjoitti Euroopan unionin kanssa assosiaatiosopimuksen yhteistyöstä.

Georgia on pitkään ollut myös Naton kumppani muun muassa Afganistanissa ja Irakissa.

Demokratian majakaksi kutsuttu Georgia oli pitkään lähempänä EU- ja Nato-jäsenyyksiä kuin esimerkiksi Ukraina. Nyt tilanne on kääntynyt päälaelleen.

Kun EU tänä vuonna myönsi hakijamaan statuksen Ukrainalle ja Moldovalle, samaa tavoitellut Georgia jätettiin aseman ulkopuolelle. Unioni lupasi Georgialle hakija-aseman, mikäli hallitus sitoutuisi toteuttamaan tiettyjä muutoksia muun muassa oligarkian kitkemiseksi.

Georgialaisten keskuudessa tilanne on herättänyt suurta kiukkua maan hallitusta kohtaan. Kun maa ei saanut hakijamaan asemaa, kymmenettuhannet ihmiset osoittivat mieltään Tbilisissä.

Paikalla oli paljon myös sellaisia mielenosoittajia, jotka eivät yleensä osallistu kansalaisaktivismiin, Petriashvili kertoo.

”Noin 80 prosenttia georgialaisista kannattaa EU-jäsenyyttä ja 70 prosenttia Nato-jäsenyyttä”, hän sanoo. ”Ne ovat kannatuslukuja, joista monien nykyisten jäsenmaiden johtajat voivat vain haaveilla.”