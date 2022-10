ISW: Putin on menettämässä venäläisen media­maiseman hallinnan

Venäjän valtionmediat ovat alkaneet käsitellä Venäjän heikentynyttä sotamenestystä yhä avoimemmin ja kriittisemmin. Tämä voi luoda Putinille vakavia ongelmia, kun sotakritiikki astuu ensi kertaa keskivertovenäläisten koteihin.

Ukraina sai viikonloppuna takaisin haltuunsa strategisesti tärkeän Lymanin kaupungin, joka sijaitsee Donetskin alueen pohjoisosassa Itä-Ukrainassa.

Viime aikoina Kremlin ja Venäjän puolustusministeriön perinteinen tarina hallinnassa olevasta tilanteesta on alkanut murtua. Nyt Venäjän armeijan virheistä on alettu kirjoittaa myös valtiolle myötämielisessä mediassa.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kirjoitti sunnuntaisessa katsauksessaan, että Venäjän tappiot ja monin tavoin epäonnistunut ”osittainen” liikekannallepano muuttavat Venäjän informaatiotilaa suuntaan, joka voi olla presidentti Vladimir Putinille haitallinen.

Lue lisää: Ukrainan vastahyökkäys käy uusilla kierroksilla

ISW:n mukaan Kremlin julistus liikekannallepanosta murskasi Kremlin pyrkimykset esittää sota rajattuna ja yleisesti onnistuneena ”erikoisoperaationa”. Tappiot Lymanissa ja Harkovan alueella tulivat kaikkien nähtäville, ja pelko siitä, että liikekannallepanoa käytetään tappioiden korjaamiseksi, koskettaa nyt tavallista venäläistä.

Putin on pitkään luottanut medioiden sensuroivan itse itseään kiristyvän lainsäädännön ikeessä. Presidentti on riippuvainen Venäjän informaatiotilan hallinnasta. Sitä hallitsemalla hän on suojellut omaa hallintoaan, ISW kirjoittaa.

Ajatushautomon mukaan liikekannallepanon virheitä ja Lymanin tappiota käsittelevä kritiikki, jota valtionmedian TV-kanavilla nyt nähdään, onkin rohkeaa ja epätavallista. Se on ensimmäistä kertaa tuonut kritiikin Venäjän sotamenestystä kohtaan keskivertovenäläisten koteihin.

ISW:n mukaan informaatiotilan hallinnalla voi olla Putinin hallinnolle vielä suurempi merkitys kuin sillä oli Mihail Gorbatšovin avoimuus- ja uudistuspolitiikan myötä romahtaneelle Neuvostohallinnolle.

Ukrainan joukkojen sotilas laski Donetskin itsejulistautuneen kansantasavallan lippua Lymanin kaupungissa viime lauantaina. Pysäytyskuva sosiaalisessa mediassa julkaistusta videosta.

Soraääniä kuuluu jo läheltä Putinin lähipiiriä. Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov sekä palkkasotilas­joukko Wagnerin rahoittaja Jevgeni Prigožin ovat viimeaikaisella kritiikillään vahingoittaneet Kremlin kertomusta Lymanista, ISW kirjoittaa.

1. lokakuuta Venäjän puolustusministeriö ilmoitti, että saartouhan vuoksi joukot vedettäisiin Lymanista. Tämän jälkeen Kadyrov syytti Venäjän johtoa epäonnistumisesta Lymanin tilanteen hoitamisessa ja ilmoitti, että Venäjän viranomaisten tulisi ottaa käyttöön "kovempia toimia", mukaan lukien harkita lyhyen kantaman ydinaseiden käyttöä sekä sotatilan julistamista raja-alueilla. Prigožin toisti Kadyrovin kritiikin.

Lännen keskittyminen Kadyrovin ydinaseuhkailuun hämärsi lausuntojen todellista merkitystä, ISW väittää; sitä, että ne todennäköisesti heikensivät Putinin johtajuutta.

Lue lisää: Ukraina sanoo ottaneensa Lymanin haltuun, Venäjä vetäytyy kaupungista – Putinin liittolainen toivoo ydinaseen käyttöä

Myös venäläisten sotabloggaajien yhteisö voi Venäjän tappioiden ja virheiden vuoksi alkaa kyseenalaistaa Putinin esittämiä tulkintoja sodan etenemisestä. ISW:n mukaan tämä on erityisen mahdollista nyt, kun sotabloggaajien kriittiset näkemykset ovat levinneet Kremlin hallitsemien medioiden valtavirtaan.

Venäjän suurimman päivälehden Komsomolskaja Pravdan sotakirjeenvaihtaja Aleksandr Kotsin sunnuntaina julkaistu kirjoitus on hyvä esimerkki Venäjän muuttuneesta informaatiotilasta.

Kots oli Venäjän joukkojen mukana näiden vetäytyessä Lymanista, jota Venäjä oli pitänyt hallussaan huhtikuusta asti. Jutussa toimittaja kuvailee, kuinka tien syrjään kyyristyneet ”likaiset miehet polttivat tupakkaa mietteliäinä, tyhjin katsein, syljeksien hampaidensa välistä”.

Lymaniin jääminen olisi vaarantanut heidät Ukrainan joukkojen saarrolle ja ”häpeälliselle” vangituksi joutumiselle, Kots kirjoittaa.

Kaupunki on strategisesti tärkeä, ja Kots huomauttikin, että Ukraina pystyy sieltä kasvattamaan hyökkäystään Slovjanskiin ja liikkumaan Svatoven, Lysytšanskin tai Kreminnan suuntaan.

Syitä vetäytymiselle ovat Kotsin mukaan joukkojen riittämättömyys, yksittäisten armeijan virkamiesten virheet puolustuksen organisoimisessa, strategisesti tärkeitä asemiaan jättävät, taisteluista kieltäytyvät sopimussotilaat, myöhässä saapuvat reservit, koordinaation puute eri yksikköjen välillä sekä nykyaikaisen tiedustelun puute.

Kotsin johtopäätös on, että sotilaat ovat viimeisiä, joita Venäjän epäonnistumisesta Lymanissa ja sitä ennen Harkovan alueella olisi syytettävä. Sotakirjeenvaihtajan syyttävä sormi osoitti johtoportaaseen.

Taistelukenttien tappiosta huolimatta Putin ilmoitti perjantaina neljän Ukrainan alueen, mukaan luettuna Donetskin alueen liittämisestä kokonaisuudessaan Venäjään, ja että alueiden asukkaat tulisivat olemaan Venäjän kansalaisia ”ikuisesti”.

Venäjä pitää siis omana alueenaan myös Lymania, vaikka kaupunki onkin nyt Ukrainan joukkojen hallussa. Teesiin alueiden kuulumisesta Venäjään päätti kirjoituksensa myös Venäjän sotakirjeenvaihtaja Kots.