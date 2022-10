Andrei Zubovin mukaan Putinin hallinto kaatuu muutamassa kuukaudessa.

Moskovalainen historian professori ja oppositiopuolue Parnasin jäsen Andrei Zubov, 70, ennustaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin hallinnon kaatuvan Ukrainan hyökkäyssodan seurauksena muutamassa kuukaudessa.

Zubovin mukaan edessä voi olla sotilasvallankaappaus, jota Putinin mahdollinen turvautuminen taktiseen ydinaseeseen vain jouduttaisi. Sotilaat eivät hänen mukaansa suunnittele valtaan takertumista vaan siirtävät maan johdon mahdollisimman nopeasti siviilihallitukselle, koska heidän tavoitteensa on lopettaa tappiollinen sota.

”Siksi kenraalien on saatava neuvotteluyhteys Ukrainaan ja länteen, ja siihen tarvitaan siviilihallitus, joka hylkää putinilaisen aggression. Siksi hallitukseen on saatava sellaisia jäseniä, jotka haluavat ja pystyvät neuvotteluihin lännen kanssa.”

”Tulemme näkemään jo lokakuun aikana tapahtumia, jotka kertovat aika tarkasti siitä, miten asiat jatkossa kehittyvät”, Zubov sanoo haastattelussa Hangossa.

Andrei Zubov on paitsi tutkija myös vannoutunut optimisti.

Zubov pakeni vaimonsa Olgan ja poikansa Daniilin kanssa Suomeen viime viikon torstaina ja jatkoi kuluneella viikolla matkaansa Tšekkiin, jossa häntä odottaa vierailevan luennoitsijan pesti.

Andrei Zubov nousi kansainväliseen julkisuuteen maaliskuussa 2014, kun hän vertasi Krimin miehitystä ja ”kansanäänestystä” Adolf Hitlerin niin kutsuttuun Anschlussiin eli Itävallan liittämiseen natsi-Saksaan toisen maailmansodan alkusoittona vuonna 1938. Zubov sai tämän jälkeen potkut virastaan Moskovan eliittiyliopistossa Mgimossa.

Zubov vertasi tuolloin Vladimir Putinin Venäjää diktaattori Benito Mussolinin Italiaan.

”Hallinto muistuttaa edelleen italialaista fasismia”, Zubov sanoo nyt.

”Putin itse on enemmän Hitlerin kaltainen.”

Lue lisää: Professori vertaa Putinia Mussoliniin

Zubovin alkuperäinen suunnitelma oli saapua Tšekin Brnoon kuluvana viikonloppuna lentämällä puolisoineen Moskovasta Taškentin ja Istanbulin kautta perille. Venäjän osittainen liikekannallepano ja Putinin ilmoitus neljän Ukrainan maakunnan liittämisestä Venäjään muuttivat kuitenkin suunnitelmia. Maasta päätettiin lähteä heti.

”Päätimme ottaa Daniilin mukaan; hän on 31-vuotias reserviläinen ja voi saada määräyksen astua palvelukseen”, Zubov kertoo.

”Lisäksi hän kuuluu Parnasin sihteeristöön ja on näkyvä puolueen jäsen, josta voisi olla seurauksia.”

Olga-vaimon Schengen-viisumi oli umpeutunut, mutta Tšekin konsulaatti järjesti uuden kolmessa tunnissa viime viikon keskiviikkona.

”Sanoin tulevani hakemaan viisumin, mutta konsulaatista sanottiin, ettei se käy missään tapauksessa, koska koko lähetystö on Venäjän turvallisuuspalvelun valvonnassa.”

”Jatko oli kuin vakoojaelokuvassa”, Zubov kertoo. ”Elegantti nainen lähetystöstä luovutti viisumin Moskovan kadulla puolenyön aikaan. Torstaina yhdeltä aamuyöllä nousimme autoon ja ajoimme yhtä soittoa Värtsilän raja-asemalle, jonne tulimme torstai-iltana. Luojan kiitos, venäläiset rajamiehet päästivät Daniilin Suomeen.”

Raja sulkeutui seuraavana yönä.

” "Olen vakuuttunut, että 95 prosenttia eliitistä ajattelee, että Putin on häviäjä.”

Nykyhallinnon nopea romahdus johtuu Zubovin mukaan eliitin hajanaisuudesta ja Putinin suosion jyrkästä laskusta.

”Venäjän eliitin enemmistö ei ole lainkaan tyytyväinen Putinin toimiin”, Zubov sanoo. ”On joitakin ääri-ihmisiä kuten [palkkasotilasyhtiön johtaja Jevgeni] Prigožin tai [Tšetšenian johtaja Ramzan] Kadyrov, jotka unelmoivat joka suuntaan aggressiivisesta Venäjästä ja tekevät siitä omaa poliittista uraansa.”

”Mutta Putinin lähipiiri kaipaa rikasta ja rauhallista elämää, eikä sota lännen kanssa ole heidän etujensa mukainen. He voivat hyväksyä nopean ja voittoisan sodan ja pitää Putinia politiikan mestarina”, Zubov sanoo ja jatkaa:

”Mutta mitään tällaista ei näy, vaan Putin on umpikujassa ja sota venyy, lännen vastarinta lisääntyy ja ydinsota on yhden askeleen päässä. Siksi olen vakuuttunut, että 95 prosenttia eliitistä ajattelee, että Putin on häviäjä. Että on löydettävä hallitus, joka kykenee vuoropuheluun lännen kanssa.”

Venäjän suurvaltahaaveita elättävä ja laajaa sotaa vaativa niin kutsuttu ”sotapuolue” on vaatinut huonon taistelumenestyksen vuoksi kenraaleille lähtöpasseja, suoraan presidentti Putiniin arvostelua ei ole suunnattu. Kenraalikuntaa äärikansallismielisten haukut ja vaatimukset hermostuttavat.

”Tätä seuraa välien rikkoutuminen toisaalta armeijan ja toisaalta sotaa kannattavien ekstremistien välillä. Ollaan tilanteessa, jossa tämä ristiriita voi johtaa sotilasvallankaappaukseen.”

”Sotapuolueen” veteraaneista, sosiaalisen median hahmoista ja imperialistipolitiikoista on siis Zubovin mukaan tullut liikkeelle paneva voima, joka saisi kenraalikunnan ryhtymään vallankaappaukseen.

Helppoa se ei olisi, sillä koko Venäjän sisäinen turvallisuusjärjestelmä toisiaan vahtivine tiedustelupalveluineen on rakennettu jo neuvostoaikana nimenomaan estämään sotilaskaappaukset.

Zubovin ennusteessa ”sotapuolueen” sotaintoilijoiden toiminta kuitenkin johtaisi lopulta heidän tavoitteidensa kannalta täysin päinvastaiseen tulokseen: rauhaan, vetäytymiseen ja presidentin syrjäyttämiseen. Se ei olisi näiden imperialistien ensimmäinen virhe.

”Sotapuolue halusi mobilisointia”, Zubov muistuttaa. ”Putin kokeneena poliitikkona ymmärsi, että liikekannallepano vaarantaa hänen yhteiskunnallisen tukensa, ja juuri niinhän siinä kävi. Sitä paitsi sotapuolueessa ei väkeä kovin paljoa ole.”

Lisäksi sekä sodan että presidentin kannatus kansan keskuudessa on Zubovin mukaan romahtanut. Putinin ja hänen sotauhonsa kannatus johtui alun perin professorin mielestä ”imperialismin jälkeisestä syndroomasta”. Siis menetetyn mahdin tuskasta, jota on aiemmin podettu vaikkapa sellaisissa siirtomaavalloissa kuin Ranskassa ja Britanniassa.

”Se on imperialistista voimantuntoa, jota Putin on käyttänyt hyväkseen oikein kepeästi”, Zubov sanoo. ”Hän käyttää sitä idean tasolla mutta antaa ihmisten elää rauhassa. Kunhan nämä vain tukevat häntä, ja vastineeksi hän toteuttaa ihmisten imperialistisia mielihaluja.”

”Tämä särkyi 21. syyskuuta, kun Putin ilmoitti mobilisoinnista. Kaikki imperiumin ihailijat tajusivat, että heidän on itsensä taisteltava tämän imperiumin puolesta ja kuoltava. Kävi selväksi, että siihen on harvalla halua. Tavallinen venäläinen haluaa maata sohvalla ja katsoa televisiosta, kuinka sitä imperiumia puolustetaan.”

”Mobilisointi on aloittanut varsinaisen joukkopaon. Se näkyy vaikkapa omissa tutuissani, joilla on sukulaisia, jotka taas ovat juuri näitä sohvaimperialisteja. He ovat aivan kauhuissaan: jos heidän lapsensa tai lastenlapsensa joutuvat sotaan, he kuolevat. Ja yhdessä hetkessä he lakkaavat uskomasta putinilaiseen propagandaan.”

”Parhaillaan on meneillään Putinin kannatuksen valtava romahdus valtavalla nopeudella. Siksi Venäjältä lähtee parhaillaan satoja tuhansia miehiä pakoon.”

Andrei Zubovin mukaan Putinin ydinaseen käyttö jouduttaisi sotilasvallankaappausta. Armeija siirtäisi maan johtamisen kuitenkin pian siviilihallitukselle, koska sotilaiden tavoitteensa on lopettaa tappiollinen Ukrainan sota.

Zubov sanoo uskovansa, että Venäjän poliittinen järjestelmä kyetään uusimaan puolessatoista vuodessa niin, että maassa on parlamentaarinen järjestelmä ja tämän myötä demokraattiset instituutiot alkavat kehittyä.

Maan muuttaminen todelliseksi liittovaltioksi ja ”järjestelmällinen dekommunisointi” sentään kestää useita vuosia. Tämä tarkoittaa virkakieltoja turvallisuuspalveluiden työntekijöille ja Neuvostoliiton perinnön läpikäymistä, joka jäi 1990-luvulla tekemättä.

Entä sisällissota? Niinhän kävi vuonna 1917, kun Venäjällä viimeksi kaapattiin valta.

”Missä, Ukrainassako vai Suomessa? Zubov kysyy silmät pyöreänä. ”Ai Venäjällä! Kenen välillä?”

”Sisällissotaan tarvitaan kaksi melko tasavahvaa osapuolta. Nämä Ukrainassa sotivat aktiiviset imperialistit, heitä on vähän.”

”Ehkä joissakin oloissa olisi mahdollista, että Venäjä vajoaisi anarkiaan. Mutta tässä mielessä sotilasvallankaappaus saattaa ollakin hyvä vaihtoehto. Armeija kykenee luomaan tarvittavaa järjestystä.”

Zubov on siis melko jääräpäinen optimisti.

”Puhun, mitä itse ajattelen enkä halua näytellä pessimistiä”, Zubov sanoo.

”Voitte tietysti puhua jonkun toisen kanssa, joka kertoo, että siellä on kaikki pelkää venäläistä kurjuutta, Venäjä on aina kuolemaksi, mutta minä en ajattele niin.”

”En lähtenyt Venäjältä aloittaakseni uuden elämän lännessä. Tietysti edessä on erittäin vaarallinen ajanjakso, verta ja vallankaappausta. Mutta kun vain on mahdollista palata takaisin, niin lähden heti.”

Siis pian?

”Pian. En edes sulkenut asuntoni päävesihanaa.”