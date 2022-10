Äärijärjestö Oath Keepersin perustajan väitetään yrittäneen saada Donald Trumpilta luvan estää Joe Bidenin valtaannousu aseellisesti.

YhdysvalTAIN pääkaupungissa Washingtonissa käynnistyi maanantaina oikeuden­käynti, jossa viittä äärioikeistolaisen Oath Keepers -järjestön jäsentä syytetään kapinallisesta salaliitosta kongressitalon väkivaltaisen valtaamisen yhteydessä 6. tammikuuta 2021.

Liittovaltion syyttäjä Jeffrey Nestler totesi uutistoimisto AFP:n mukaan avaus­puheenvuorossaan, että järjestö syyllistyi ”aseistettuun kapinaan” ja ”Yhdysvaltain hallituksen vastustamiseen väkivalloin”. Harvinaisesta rikosnimikkeestä voi seurata 20 vuoden vankeustuomio.

Nestlerin mukaan silmälappua käyttävä Oath Keepers -järjestön perustaja Stewart Rhodes johti sotilastyylisiin asuihin sonnustautuneita hyökkääjiä ”kuin kenraali taistelukentällä”.

Syytteiden mukaan järjestön jäsenet pyrkivät kumoamaan vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen eli demokraatti Joe Bidenin vaalivoiton. Kongressitaloon hyökänneiden mielestä vaalit voitti republikaani Donald Trump.

Syyttäjän mukaan Oath Keepersin jäsenet olivat tuoneet Washingtonin lähellä olevaan hotelliin aseita, ammuksia ja kranaatteja, joita he odottivat käyttävänsä myöhemmin. Joukko oli kotoisin Texasin, Floridan, Ohion ja Virginian osavaltioista.

Ainakin 919 ihmistä on saanut syytteet mellakkaan liittyen, mutta vain pientä osaa heistä syytetään kapinan yrittämisestä tai muista raskaammista rikoksista. Oath Keepersin lisäksi äärijärjestöjen Proud Boys ja Three Percenters jäsenet ovat saaneet kovia syytteitä.

AFP:n mukaan Oath Keepers -johtajien puolustuksen odotetaan argumentoivan, että järjestön jäsenet odottivat, että Trump olisi julistanut hätätilan Bidenin valtaannousun estämiseksi ja pyytänyt Oath Keepersiä mukaan suojaamaan Yhdysvaltoja.

Oikeusministeriön mukaan Stewart Rhodes oli yrittänyt ottaa puhelimella yhteyttä jonkin välikäden kautta Trumpiin illalla 6. tammikuuta. Rhodes toivoi, että hän saisi Trumpilta valtuudet estää vallanvaihto voimatoimin.

Epäselvää on, keneen Rhodes oli yhteyksissä, jos kehenkään. Ainakaan Trumpin kanssa hän ei päässyt puhumaan, asiasta todistanut Oath Keepers -järjestön jäsen on kertonut. Rhodesin asianajajan mukaan koko puhelu on keksitty juttu, The Washington Post -lehti kertoo.

Näkymä Yhdysvaltain kongressitalon mellakan aikana 6. tammikuuta 2021.

Oikeudenkäynnin on toivottu valottavan sitä, millaisia suhteita Trumpin lähipiirillä oli kongressitalon valtaajiin.

Kongressitalon valtausta tutkiva erityisvaliokunta on selvittänyt jo pitkään, missä määrin Trump itse sekaantui yrityksiin kumota presidentinvaalien tulos. Trump ei ole koskaan myöntänyt hävinneensä Bidenille ja hän kiertää vieläkin maata puhumassa suuresta huijauksesta.

Joulukuussa 2020 Trump kutsui Twitterissä kannattajiaan saapumaan Washingtoniin 6. tammikuuta 2021, koska tiedossa olisi ”villiä menoa”. Lupaus ”villistä menosta” oli monen Washingtoniin saapuneen kannattajan sotahuuto internetin keskustelufoorumeilla ennen pääkaupunkiin saapumista.

Tammikuun 6. päivä kongressin oli määrä muodollisesti vahvistaa Bidenin vaalivoitto. Trump järjesti kongressin kokoontumisen yhteydessä joukkotilaisuuden, jossa hän pyysi kannattajiaan marssimaan kongressitalolle.

Hän pyysi tukijoitaan pysymään ”rauhallisina ja isänmaallisina”, mutta myös ”näyttämään voimaansa”. Seurasi mellakka, jonka yhteydessä viisi ihmistä menetti henkensä.

Syyttäjän mukaan Oath Keepers -järjestön jäsenet olivat keskustelleet salatuissa keskusteluryhmissä, kuinka he halusivat aloittaa sisällissodan estääkseen Bidenin nousun presidentiksi.

”Minä aion henkilökohtaisesti käynnistää sisällissodan”, maanantaina syytettyjen joukossa ollut järjestön jäsen Thomas Caldwell oli kirjoittanut.

Oath Keepers -järjestön perustaja Stewart Rhodes puhui radiopuhelimeen Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin tilaisuudessa Minnesotan osavaltion Minneapolisissa lokakuussa 2019.

Stewart Rhodes, 56, perusti Oath Keepers -järjestön vuonna 2009. Hän on entinen armeijan laskuvarjojoukkojen sotilas, joka on valmistunut Yalen huippuyliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Hän on aiemmin työskennellyt libertaarisen kongressiedustajan Ron Paulin avustajana.

Yhden selvityksen mukaan Oath Keepersiin on kuulunut 38 000 jäsentä, mukaan lukien poliiseja ja sotilaita. Järjestön julkilausuttu tavoite on ollut taistella tyranniaa vastaan ja puolustaa Yhdysvaltain perustuslakia.