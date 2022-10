Ukrainasta varastettua viljaa on rahdattu esimerkiksi Egyptiin, Libyaan, Irakiin ja Saudi-Arabiaan.

Kun syyrialainen irtolastialus Laodicea saapui satamaan Libanonissa viime kesänä, ukrainalaisdiplomaatit sanoivat aluksen kuljettaneen Venäjän varastamaa viljaa ja kehottivat Libanonin viranomaisia takavarikoimaan aluksen.

Venäjä kutsui väitettä tuolloin ”valheelliseksi ja perusteettomaksi”. Libanonin valtakunnansyyttäjä asettui asiassa Kremlin puolelle ja ilmoitti, että 10 000:n tonnin ohra- ja vehnäjauholasti ei ollut varastettu. Laiva sai purkaa lastinsa.

Uutistoimisto Associated Pressin (AP) ja Public Broadcasting Servicen (PBS) yhteisselvityksessä on nyt kuitenkin havaittu, että Syyrian omistama Laodicea-alus on osa pitkälle kehitettyä venäläistä salakuljetus­operaatiota, joka on hyödyntänyt muun muassa väärennettyjä asiakirjoja varastaakseen ukrainalaista viljaa vähintään 530 miljoonan dollarin (lähes 540 miljoonan euron) arvosta.

AP seurasi satelliittikuvien ja radiodatan avulla kolmea tusinaa alusta, jotka tekivät yli 50 matkaa kuljettaen viljaa Venäjän miehittämiltä Ukrainan alueilta Turkin, Syyrian, Libanonin ja muiden maiden satamiin.

Selvityksessä käytiin läpi lukuisia esimerkkitapauksia laivoista, jotka ovat esimerkiksi väärentäneet tietoja siitä, missä satamassa vilja on lastattu kyytiin.

Viljavarkauksia, joita jotkut asiantuntijat pitävät sotarikoksina, toteuttavat selvityksen mukaan varakkaat liikemiehet ja valtionyhtiöt Venäjällä ja Syyriassa. Osa varkauksiin syyllistyneistä liikemiehistä on jo Yhdysvaltain ja EU:n pakotelistoilla.

Samanaikaisesti Ukrainassa Venäjän joukot ovat hyökänneet maatiloille, viljasiiloihin ja edelleen Ukrainan hallinnassa oleviin laivauslaitoksiin tuhoten ruokaa ja nostaen sen hintaa sekä heikentäen samalla Ukrainan kykyä viedä viljaa ulkomaille.

138-metrisen Laodicean kuljettama vilja ja jauhot aloittivat todennäköisesti matkansa Etelä-Ukrainan Melitopolin kaupungista, jonka Venäjä miehitti sodan alkuaikoina.

Telegramissa 9. heinäkuuta julkaistulla videolla näkyy juna, joka ajaa Melitopolissa sijaitsevalle massiiviselle viljavarastolle. Junan vihreisiin vaunuihin on merkitty isoilla keltaisilla kirjaimilla venäläisen Agro-Fregat LLC -yrityksen nimi ja logo.

Venäjän miehitysviranomainen Andrei Siguta piti seuraavalla viikolla lehdistötilaisuuden, jossa hän sanoi kuljetettavan viljan ”tarjoavan elintarviketurvaa” Venäjän hallinnassa oleville alueille Ukrainassa ja että hänen hallintonsa ”arvioi sadon ja määrittää, mikä osuus laitetaan myyntiin”.

Yhdysvaltain hallitus määräsi Sigutalle ja neljälle muulle Venäjän miehitysviranomaiselle pakotteita 15. syyskuuta ukrainalaisen viljan varkauksista ja viennistä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin allekirjoitti perjantaina sopimukset neljän Ukrainan miehitetyn alueen liittämisestä Venäjään kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Ukraina ja sen länsiliittolaiset tuomitsivat välittömästi pakkoliitokset.

Melitopolin ukrainalaispormestari Ivan Fjodorov kertoi AP:lle, että venäläismiehittäjät siirtävät valtavia määriä viljaa alueelta junilla ja kuorma-autoilla satamiin Venäjälle ja Krimille.

Viime kuukausina sosiaalisessa mediassa liikkuneet videot antavat viitteitä tasaisesta Z-symboleilla varustettujen viljankuljetusautojen virrasta, joka liikkuu kohti etelää Ukrainan miehitetyillä alueilla. Agro-Fregatin junanvaunujen on raportoitu liikkuvan Krimin Feodosijan satamakaupungin läpi. Satelliittikuvissa näkyy kuorma-autoja ja junia rivissä lastaamassa viljaa laivoihin.

Kreml on kiistänyt varastaneensa viljaa, mutta Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass raportoi 16. kesäkuuta, että Ukrainan viljaa kuljetettiin rekoilla Krimille, mikä johti pitkiin jonoihin rajatarkastusasemilla.

Myöhemmin Tass kertoi, että Melitopolista oli saapunut viljaa Krimille ja että lisätoimituksia on odotettavissa Lähi-idän ja Afrikan asiakkaille.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen viljan maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet roimasti, mikä on lisännyt venäläisten salakuljettajien voittoja ja samalla käynnistänyt ”nälkätsunamin”, joka vaikuttaa ainakin 345 miljoonaan ihmiseen, YK:n Maailman elintarvikeohjelman johtaja David Beasley sanoi syyskuussa.

Vaikka ukrainalaisia itseään tuskin uhkaa nälänhätä, on Venäjän hyökkäyssota tehnyt ison loven maan vientituloihin. Vuonna 2021 Ukraina vei vehnää, maissia ja kasviöljyjä viiden miljardin dollarin arvosta.

Melitopolin pormestarin Fjodorovin mukaan korkeat markkinahinnat eivät ole auttaneet ukrainalaisia maanviljelijöitä miehitetyillä alueilla, sillä he ovat joutuneet myymään satonsa Venäjän hallitsemille yrityksille puolella siitä, mitä viljasta olisi maksettu ennen sotaa.

Jos myynnistä kieltäytyy, ottavat venäläiset viljan eivätkä maksa mitään, Fjodorov sanoo.

Ukrainalainen maatalousyhtiö Harveast ilmoitti, että venäläiset olivat vieneet noin 200 000 tonnia viljaa, minkä yrityksen toimitusjohtaja Dmitri Skornjakov arvioi maksaneen yritykselle noin 50 miljoonaa dollaria.

Skornjakovin mukaan hänen työntekijänsä miehitetyssä Ukrainan Mariupolissa ilmoittivat, että vilja kuljetettiin kuorma-autoilla rajan yli Venäjälle.

"Varastaakseen ne vain ajavat Rostoviin ja Taganrogiin, pieniin Venäjän satamiin. Sitten vilja sekoitetaan venäläiseen viljaan ja sanotaan, että se on venäläistä viljaa”, Skornjakov sanoi.

Samaa näyttää tapahtuvan myös merellä.

Satelliittikuvat ja transponderitiedot osoittavat Venäjän rannikon edustalle ankkuroitujen suurten rahtilaivojen tapaavan pienempien Krimin ja Venäjän satamista tulevien viljalaivojen kanssa, mikä hämärtää lastin todellisen alkuperän. Suuret alukset kuljettavat sekoitettua viljaa Egyptiin, Libyaan, Irakiin ja Saudi-Arabiaan.

Viljan suuren kysynnän vuoksi varastetullekin viljalle on helppo löytää ostajia.