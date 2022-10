Percival Mabasa ammuttiin hänen ollessaan matkalla töihin pääkaupunki Manilassa.

Filippiinien Manilassa radiotoimittaja Percival Mabasa ammuttiin tiistaina hänen ollessaan matkalla töihin, uutistoimisto AFP kertoo.

Mabasa, joka tunnettiin myös nimellä Percy Lapid, oli Filippiinien entisen presidentin Rodrigo Duterte suorasanainen kriitikko. Lisäksi Mabasa on kritisoinut nykyisen presidentin Ferdinand Marcos jr.:n hallintoa ja politiikkaa.

Filippiiniläisen journalistiliiton mukaan pääkaupungissa tehty surma oli hävytön ja osoitti, että journalismi on edelleen vaarallinen ammatti maassa. Mabasa on jo toinen toimittaja, joka tapettiin uuden presidentin noustua valtaan kesäkuun lopussa.

Paikallisen poliisiviranomaisen Jonnel Estomon mukaan surmaa selvittämään on perustettu erikoisyksikkö.

Kansainvälinen sananvapausjärjestö Committe to Protect Journalist on sijoittanut Filippiinit seitsemännelle sijalle kansainvälisellä rankaisemattomuuslistallaan. Filippiineillä on tällä hetkellä 13 toimittajiin kohdistunutta selvittämätöntä murhatapausta.