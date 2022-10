Sotimaan on lähetetty kokemattomia ja vanhojakin miehiä, mikä ei ainakaan julkisanotusti ollut Venäjän johdon alkuperäinen tavoite.

Ukrainan tuoreimmissa taisteluissa lyötyjä venäläisdivisioonia on pidetty eliittijoukkoina, mutta nyt nekin ovat joutuneet perääntymään Venäjää nöyryyttäneissä vastahyökkäyksissä.

Samaan aikaan presidentti Vladimir Putinin määräämä liikekannallepano Venäjän sotajoukkojen täydentämiseksi on pahoissa vaikeuksia. Ukrainan rintamalle on saatu toimitettua vain vähäisiä määriä huonosti koulutettuja täydennysmiehiä, kertoo yhdysvaltalainen Ukrainan sotaa seuraava ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ukraina on edennyt nyt nopeasti erityisesti eteläisessä Ukrainassa Hersonin maakunnan pohjoisosissa sekä Luhanskin maakunnan rajalla. Parhaimmillaan ukrainalaisjoukkojen on raportoitu edenneen päivässä jopa 40 kilometriä.

ISW:n mukaan ukrainalaisten Hersonissa ja Lymanin alueella lyömät venäläisdivisioonat ovat olleet niitä, joita on pidetty parhaimpina perinteisen sodankäynnin joukkoina.

”Jopa Venäjän kaikkein parhaimmat joukot joutuvat nöyryytetyiksi sodan edetessä. Ilmiö oli nähtävissä myös aiemmin Harkovan vastahyökkäyksessä”, ISW toteaa raportissaan.

Ukrainalaissotilaat tutkivat vetäytyneiltä venäläisiltä jäänyttä T90A-panssarivaunua Kyrylivkassa 30. syyskuuta.

Näillä divisioonilla on kokemusta aiemmistakin tappioista ukrainalaisjoukkoja vastaan.

Toinen divisioonista lähetettiin sodan alussa helmikuussa valtaamaan pääkaupunki Kiovaa. Muutaman päivän kestoiseksi suunniteltu operaatio kuitenkin päätyi venäläisjoukkojen perääntymiseen.

Viimeisimmissä taisteluissa samaiset joukot ovat paenneet Lymanista ja vetäytyneet Kreminnaan Luhanskin puolelle, missä joukkoja saattaa odottaa jälleen uusi pakomatka, jos Ukraina etenee yhä idemmäs.

Hersonin maakunnassa perääntyneet venäläisjoukot ovat puolestaan keränneet kokemusta muun muassa Tšetšenian sodissa. Divisioona oli mukana myös valtaamassa Ukrainalle kuuluvaa Krimin niemimaata 2014 ja sai Putinilta kunnianosoituksia ”sotilasoperaatioiden menestyksellisestä toteuttamisesta” sekä ”rohkeudesta ja sankarillisuudesta”.

Samaan aikaan, kun Venäjän armeijan terävin kärki on joutunut nuolemaan haavojaan, on Putinin liikekannallepano pahoissa vaikeuksissa, raportoi ISW.

”Venäjän liikekannallepano kärsii vakavista byrokraattisista vaikeuksista ja rajoitteista. Vaikeudet saattavat nakertaa Putinin suunnitelmia tarvittavien joukkojen kasaamisesta sodan jatkamiseksi Ukrainassa”, ISW kirjoittaa raportissaan.

Putinin tavoitteena osittaisessa liikekannallepanossa on ollut 300 000 miehen vahvuisen sotajoukon kasaaminen ja lähettäminen hyökkäyssotaan. Kremlille on kuitenkin tullut yllätyksenä hankkeen mittava vastustus kansalaisten keskuudessa. Jopa sadattuhannet kutsuntaikäiset ovat paenneet maasta, kutsuntatoimistoja vastaan on hyökätty ja venäläiset ovat osoittaneet ärtymystään mielenosoituksissa.

Sotarintamalle on myös lähetetty kokemattomia ja vanhojakin miehiä, mikä ei ainakaan julkisanotusti ollut Venäjän johdon alkuperäinen tavoite.

Liikekannallepanoon kutsutut venäläismiehet kerääntyivät komennukseen Volgogradissa 28. syyskuuta.

Liikekannallepanon vaikeuksista kertoo muun muassa Ukrainan sotilastiedustelupalvelun GUR:n raportti.

Ukrainalaistiedot kertovat esimerkiksi värväyksistä vastaavan sotilaskomissaarin kohtaamista vaikeuksista. Komissaarin olisi pitänyt saada jaettua alueellaan 170 palvelukseen­astumis­määräystä, mutta onnistui toimittamaan niistä vain 16, koska venäläismiehet piileskelivät asunnoissaan eivätkä suostuneet avaamaan ovea värvääjille.

Liikekannallepanon vaikeudet on myönnetty Venäjälläkin.

Esimerkiksi Venäjän eteläisen sotilaspiirin entinen komentaja Andrei Gurulev arvioi lokakuun alussa, ettei 300 000 sotilaan liikekannallepanoa tulla vaikeuksien vuoksi saavuttamaan. Vaikeudet ovat Gurulevin mukaan olleet syy sille, miksi kutsuntatoimistot ovat soveltaneet sotilaiksi kelpaavien kriteerejä luovasti.

GUR:n mukaan kansalaisten tyytymättömyyttä Venäjällä ei vähennä sekään, että sotilaita ei kyetä varustamaan kunnolla, eikä palkkojakaan ole maksettu luvatusti.

Lisäksi Venäjän duuma on hylännyt aloitteen, jonka mukaan mobilisoiduille sotilaille olisi maksettu noin viidentuhannen euron kertapalkkio ja he olisivat saaneet etuisuuksia muun muassa asuntolainojen korkoihin, kertoo ISW.

”Kremlin epäonnistumiset liikekannallepanoon liittyvien lakien noudattamisessa ja systemaattiset lupausten pettämiset tulevat todennäköisesti kasvattamaan närkästystä ja etääntymistä kansalaisten keskuudessa”, ajatushautomo arvioi.