Ukrainalaiskappale, jota krimiläinen kauneuskuningatar lauloi Instagramissa, on noussut Ukrainan vastarinnan symboliksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Krimiläinen kauneuskuningatar tuomittiin Venäjällä sakkoihin Instagramiin lataamastaan videosta, jolla hän laulaa ystävänsä kanssa ukrainalaista protestilauluna tunnettua kansallislaulua. Asiasta kertoi maanpaossa oleva venäläislehti Meduza viitaten uutistoimisto Ria Novostiin.

Vuoden 2022 Miss Krimiksi valittu Olga Valejeva tuomittiin oikeudessa 40 000 ruplan sakkoihin ukrainalaislaulun esittämisestä Instagramissa. Nykykurssilla summa on noin 770 euroa.

Valejevan kanssa videolla laulanut ystävä tuomittiin 10 vuorokaudeksi arestiin. Valejevan rangaistuksen kerrotaan olleen lievempi, koska tällä on alaikäisiä lapsia.

Naiset tuomittiin syyllisiksi kahteen hallinnolliseen rikkeeseen: Venäjän sotavoimien halventamiseen ja ääriliikkeiden propagandistisen symboliikan levittämiseen.

Valkokukkainen ja punamarjainen koiranheisi kuuluu ukrainalaiseen symboliikkaan.

Tšervona kalina on tunnettu ukrainalainen laulu, jonka on säveltänyt ja sanoittanut Stepan Tšarnetski vuonna 1914. Venäjän hyökättyä Ukrainaan viime helmikuussa laulusta tuli yksi Ukrainan symboleista. Sillä on Ukrainassa osoitettu vastarintaa, ja Ukrainan ulkopuolella tukea puolustussotaa käyvälle maalle.

Laulun nimi Tšervona kalina eli ”punainen koiranheisi” tai ”punamarjaheisi” symboloi Ukrainaa. Laulun sanoissa kerrotaan Ukrainan vapaaehtoisten marssivan verisellä tantereella ja vapauttavan ukrainalaiset moskoviittien kahleista.

Laulusta on kuluvan vuoden aikana tehty useita eri versioita. Tšervona kalinaa laulaa Youtubeen ladatulla videolla muun muassa Ukrainanan puolustusvoimat. Videon alussa sotilas soittaa Ukrainan kansallissoitinta banduraa.

Laulua on myös esitetty ympäri maailmaa Ukrainan tueksi. Tällä videolla kappaletta laulavat ihmiset ympäri maailmaa, myös Suomesta. Video on tekstitetty englanniksi.

Laulusta versionsa on esittänyt myös Pink Floyd, joka soittaa ukrainalaisen Boombox-yhtyeen laulajan Andri Hlyvnjukin taustalla.

Krimin sisäministeriön Telegram-kanavalla julkaistiin sunnuntai-iltana video, jossa naiset tunnustavat syyllisyytensä laulun esittämiseen. Valejeva kertoo, ettei hänellä ollut käsitystä kappaleen merkityksestä, eikä hänen tarkoituksensa ollut edistää propagandaa.

Instagramista löytyy lyhyt pätkä parvekkeella lauletusta laulusta. Videon naiset latasivat Instagramiin itse, ja se keräsi laajasti huomiota.

Omalla Instagram-tilillään Valejeva kertoo olevansa ukrainalainen ja kotoisin Krimiltä.

Krimin niemimaa on Venäjän vuonna 2014 miehittämä ja laittomasti itseensä liittämä osa Ukrainaa.

Miss Krim 2022 Olga Valejeva pyysi ystävänsä kanssa anteeksi ukrainalaislaulun esittämistä Instagramissa. Anteeksipyyntövideo julkaistiin alunperin Krimin viranomaisten Telegram-kanavalla. Kuvakaappaus Instagramista.

Meduzan mukaan Krimillä tuomittiin syyskuun puolivälissä sakkoihin ja 15 päivän vankeuteen kuusi ihmistä, jotka lauloivat häissä ”punamarjaheisiä”.

Venäjän valtionmedian mukaan laulua ”pidetään ukrainalaisten nationalististen ryhmien, mukaan luettuna Venäjän federaatiossa kiellettyjen ryhmien”, hymninä, Meduza kertoo.