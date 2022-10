Kuluvaa vuotta on hallinnut Euroopassa käytävä massiivinen sota. Tällä voi olla vaikutusta siihen, kenelle jaetaan maailman tunnetuin rauhanpalkinto.

Vuosi 2022 ei jää historiankirjoihin rauhan vuotena. Suurta osaa koko maailman huomiosta on hallinnut Venäjän helmikuussa Ukrainassa aloittama julma hyökkäyssota. Sodassa on kuollut vähintään tuhansia siviilejä ja kymmeniätuhansia sotilaita.

Venäjä on tuhonnut laajoja alueita Ukrainassa, syyllistynyt asiantuntijoiden mukaan lukuisiin sotarikoksiin ja ajanut miljoonia ukrainalaisia pakoon kotimaastaan. Miehityksen jäljiltä Ukrainasta on paljastunut joukkohautoja muun muassa Butšan ja Izjumin kaupungeista.

Ukrainan sota on johtanut pahimpaan pakolaiskriisiin sitten toisen maailmansodan, johtanut ruokakriisin syvenemiseen ja käynnistänyt epävarmuuden ajan kansainvälisessä politiikassa.

Ukrainan sota ei ole ainut asia, joka on kuluneen vuoden aikana horjuttanut kansainvälistä rauhaa.

Kesällä tilanne Taiwanin ja Kiinan välillä kiristyi, kun Kiina aloitti sotaharjoituksen Taiwaninsalmella aivan lähellä Taiwanin rantaa. Hetkellisesti pelko Kiinan ja Taiwanin välisestä sodasta nousi akuutiksi puheenaiheeksi.

Itä-Aasiassa Pohjois-Korea on jatkanut naapureillaan ja Yhdysvalloille uhittelua ohjuskokeillaan. Vuosi sitten Afganistanissa vallan kaapannut äärijärjestö Taleban on ajanut ihmisten elämän ”ihmisoikeuksien kannalta painajaiseksi”.

Väkivaltaan johtaneita vallankumouksia on nähty muun muassa Sri Lankassa, ja ilmastokriisi on lisännyt poliittista epävakautta.

kaikesta huolimatta myös vuonna 2022 Nobel-komitea jakaa Nobelin rauhanpalkinnon. Sen saaja julistetaan perjantaina Norjan pääkaupungissa Oslossa.

Voittajaspekulaatioissa pyörii nimiä, jotka liittyvät Ukrainan sotaan. Asiantuntijat ja vedonlyöjät tuntuvat olevan sitä mieltä, että Nobel-komitealla on tänä vuonna mahdollisuus tuomita Venäjän hyökkäyssota jakamallaan palkinnolla.

HS esittelee nimiä, joita spekulaatioissa on nostettu esille. Samalla on muistettava, että Nobel-komitea voi päätyä yllättäviin ratkaisuihin.

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi istuu parhaillaan vankilassa.

Aleksei Navalnyi

Venäläistä oppositiojohtajaa, Vladimir Putinin hallinnon voimakasta vastustajaa Aleksei Navalnyiä on ennenkin povattu Nobelin rauhanpalkinnon voittajaksi.

Viime vuonna moni uskoi Navalnyin voittoon, koska hän oli vuoden aikana runsaasti esillä. Novitšok-hermomyrkyllä myrkytetty Navalnyi palasi vuoden 2021 alussa yllättäen takaisin kotimaahansa ja joutui saman tien pidätetyksi. Tällä hetkellä Navalnyi istuu yhdeksän vuoden vankeustuomiota, jota pidetään poliittisena.

Oslossa toimivan rauhantutkimusinstituutti Prion johtaja Henrik Urdal nostaa perinteisessä suosikkilistauksessaan Navalnyin esiin vahvana voittajakandidaattina muun muassa siksi, että hän on tehnyt järkkymätöntä työtä demokratian eteen ja korruption kitkemiseksi Venäjällä.

Nobelin rauhanpalkinto jaettiin myös viime vuonna Venäjälle, jolloin toinen voittajista oli venäläisen sanomalehden Novaja Gazetan päätoimittaja Dmitri Muratov. Venäjän Ukrainassa käymä sota voi johtaa siihen, että palkinto menee jo toisena vuonna peräkkäin Putinin toimia vastustavalle taholle Venäjään.

Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja.

Svjatlana Tsihanouskaja

Navalnyin tavoin myös valkovenäläinen oppositiohahmo Svjatlana Tsihanouskaja oli viime vuonna yksi asiantuntijoiden suurimmista suosikeista Nobelin rauhanpalkinnon voittajaksi. Nyt Tsihanouskajan nimi on jälleen esillä.

Maanpaossa elävä Tsihanouskaja nousi yhdeksi tärkeimmistä Valko-Venäjän opposition kasvoista, kun Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukašenka ryhtyi väkivalloin tukahduttamaan väkivallatonta kansanliikettä vilpillisten vaalien jälkeen. Tsihanouskajan mies, oppositiojohtaja Sjarhei Tsihanouski tuomittiin viime vuoden lopulla 18 vuodeksi vankeuteen.

Tsihanouskaja on myös vastustanut voimakkaasti Ukrainan sotaa ja Valko-Venäjän osallistumista sotatoimiin. Henrik Urdal nostaakin ennakossaan esille vaihtoehdon, että komitea myöntäisi Nobelin rauhanpalkinnon yhdessä Navalnyille ja Tsihanouskajalle.

”Näiden kahden jakama Nobelin rauhanpalkinto olisi selvä protesti Venäjän sotatoimille ja Valko-Venäjän antamalle avulle, ja samalla se olisi tuenosoitus demokraattisille ja ei-väkivaltaisille vaihtoehdoille Putinille ja Lukašenkalle”, Urdal kirjoittaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on noussut vuoden aikana Ukrainan taistelutahdon kasvoiksi.

Volodymyr Zelenskyi

Tuskin yksikään henkilö on noussut kuluneen vuoden aikana kansainvälisesti yhtä tunnetuksi kuin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Ukrainan itsenäisyyden puolesta taistelevasta presidentistä on tullut ukrainalaisen taistelutahdon ruumiillistuma, ja niinpä esimerkiksi vedonlyöntisivusto Nicer Oddsin listauksessa hän on tällä hetkellä suosikki rauhanpalkinnon voittajaksi. Listauksen kärkisijoilla on myös yleisesti ”Ukrainan kansa”.

Muun muassa kymmenet Euroopan parlamentin edustajat ovat ehdottaneet palkinnon antamista Zelenskyille siitä hyvästä, että hän on onnistunut torjumaan Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

Rauhanpalkinnon myöntäminen Zelenskyille olisi komitealta suorasanainen tuki puolustussotaa käyvälle Ukrainalle, mutta nähtäväksi jää, ovatko Zelenskyin meriitit rauhan osalta komitean kannalta riittävän merkittävät. Pitää tosin muistaa, että menneinä vuosina palkinto on myönnetty myös esimerkiksi Yhdysvaltain presidentille Barack Obamalle, mitä kriitikot pitivät silloin ennenaikaisena.

Joan Donoghue on toiminut Kansainvälisen tuomioistuimen presidenttinä vuodesta 2021.

Kansainvälinen tuomioistuin

Rauhan Nobel on jaettu useita kertoja myös järjestöille, viimeisimpänä vuonna 2020 Maailman ruokaohjelmalle. Myös tänä vuonna voittajaspekulaatioissa pyörii järjestöjä ja yhdistyksiä, joista Henrik Urdal nostaa esille YK:n alaisen Kansainvälisen tuomioistuimen. Sen presidenttinä on vuodesta 2021 lähtien toiminut yhdysvaltalainen Joan Donoghue.

Haagissa päämajaansa pitävä Kansainvälinen tuomioistuin olisi ajankohtainen kandidaatti palkinnolle, koska vuoden aikana käydyt keskustelut Venäjän sotarikoksista ovat johtaneet siihen, että tuomioistuimen odotetaan jossain vaiheessa käsittelevän myös Venäjän toimia Ukrainassa.

Kansainvälisen tuomioistuimen palkitseminen olisi komitealta kunnianosoitus rauhanomaisille ratkaisukeinoille valtion välisissä konflikteissa, Urdal kirjoittaa. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 75 vuotta, kun tuomioistuin sai käsiteltäväkseen ensimmäisen tapauksensa.

Jodie Ginsberg johtaa Committee to Protect Journalists -järjestöä.

Committee to Protect Journalists -järjestö

Useampana vuonna ennakkospekulaatioissa ehdokas rauhanpalkinnon voittajaksi on ollut yhdysvaltalainen Committee to Protect Journalists -järjestö, joka on jälleen vedonlyöntitilastoissa kärkisijoilla.

Jodie Ginsbergin johtaman järjestön tehtävänä on toimittajien suojeleminen, ja sananvapauden puolustaminen epävarmoina aikoina on yksi tärkeistä tehtävistä rauhan edistämiseksi.

Committee to Protect Journalists -järjestön palkitsemisen todennäköisyyttä vähentää se, että komitea palkitsi juuri viime vuonna Dmitri Muratovin ja Maria Ressan ponnisteluistaan sananvapauden edistämiseksi.

Muita vaihtoehtoja

Ehdotuksia Nobelin rauhanpalkinnon voittajaksi on annettu jälleen runsaasti, ja on täysin mahdollista, että palkinto menee taholle, jota ei ole osattu ennakoida. Näin kävi esimerkiksi viime vuonna, jolloin Muratov ja Ressa eivät olleet ennakkovedonlyönneissä vahvoilla.

Viime vuoden tapaan spekulaatioissa pyörii jälleen ilmastoaktivisti Greta Thunberg. Tämän lisäksi rauhanpalkintoa on ehdotettu myös tunnetulle luontodokumentaristille David Attenborough’lle.

Järjestöpuolella vahvana ehdokkaana on pidetty myös YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ää, joka on tänä vuonna ollut runsaasti esillä, kun pakolaisten määrä on noussut ennätyskorkealle. Kansalaisaktivismin puolelta rauhanpalkintoa on ehdotettu myös mustien syrjintää vastustavalle Black Lives Matter -liikkeelle.

Poliitikoista Zelenskyin lisäksi vedonlyöntilistauksissa on kärkeen noussut Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Erityisesti keväällä Macronin yhteydessä puhuttiin hänen rauhantyöstään, kun hän yritti luoda yhteyttä lännen ja Venäjän välille.

Jos palkinto liittyy johonkin muuhun konfliktiin kuin Ukrainan sotaan, hyvinä vaihtoehtoina on pidetty esimerkiksi Kiinassa uiguurien asiaa ajavaa Ilham Tohtia tai Intiassa uskonnollista väkivaltaa vastustavaa Harsh Manderia.