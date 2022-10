Putinin uhkailut ydinaseiden käytöstä on otettu lännessä tosissaan. Edellisen kerran ydinsotaa pelättiin yhtä vakavasti vuonna 1962.

Sitä mukaa kun Venäjän johdon uhkailut ydinaseiden käytöstä Ukrainan hyökkäyssodassa ovat toistuneet, on lännessä alettu pohtia tarvittavia vastareaktiota.

Jo ydinaseilla pelottelu on otettu vakavasti, koska pahimpana lopputulemana voisi olla täysimittainen ydinsota, jossa tuhannet ydinaseet tuhoaisivat planeetan maailmanlopun näyttämöksi. Tuhovoimaa maailmassa riittää, sillä Yhdysvalloilla ja Venäjällä on edelleen yhteensä yli 10 000 ydinasetta.

Pahimman vaihtoehdon toteutumista tuskin halutaan edes Venäjällä, mutta nurkkaan ajetun presidentti Vladimir Putinin arvaamattomuuden vuoksi kaikkeen on haluttu varautua.

Edellisen kerran maailma joutui pohtimaan vakavasti ydinsodan mahdollisuutta vuonva 1962 Kuuban ohjuskriisin aikaan.

Jos Venäjä maailmanlopun uhkakuvista huolimatta päätyisi turvautumaan ydinaseeseen, länsimaiden vastareaktiot riippuisivat monesta eri tekijästä:

Mihin Venäjä iskun tekisi ja millaisella ydinaseella? Olisiko kyseessä vähempitehoinen taktinen ydinase vai totaaliseen tuhoon kykenevä strateginen ase? Tehtäisiinkö ydinisku näytösluontoisesti esimerkiksi merellä vai kohdistuisiko se johonkin asutuskeskukseen?

Yhdysvallat on rauhoitellut Putinin uhkapuheita sillä, etteivät amerikkalaiset ole vielä havainnut mitään merkkejä Venäjän ydinasearsenaalin liikuttelusta. Viimeksi tiistaina uutistoimisto Reuters siteerasi nimetöntä länsiviranomaislähdettä, jonka mukaan Venäjän ydinasejoukkojen toiminnassa ei ole havaittu mitään tavanomaisesta poikkeavaa.

Asiasta kertovia uutisia kuulee kuitenkin toistuvasti: Israelin tiedustelun mukaan lähelle Suomea Kuolan niemimaalle on tuotu tavanomaisesta poiketen TU-160 ja TU-95 strategisia pommikoneita, Putin olisi lähettänyt Venäjän ydinasearsenaaliin liittyvän junan kohti Ukrainaa ja että Venäjä testaa parhaillaan Belgorod-sukellusvenettä ja sen ”super-torpedoa” Poseidonia.

Yhden selkeimmistä mahdollisista tapahtumienkulusta on esittänyt Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelun CIA:n entinen johtaja ja eläköitynyt neljän tähden kenraali David Petraeus.

Petraeuksen mukaan Yhdysvallat ja sen kumppanit Natossa toimisivat päättäväisesti, jos Venäjä iskisi ydinaseella Ukrainaan.

Ydiniskun seurauksena Yhdysvallat liittolaisineen tuhoaisi vastaiskuissa kaikki Venäjän joukot Ukrainassa samoin kuin Venäjän laivaston Mustallamerellä, Petraeus arvioi uutiskanava ABC:n haastattelussa.

Koska Ukraina ei ole Naton jäsenmaa, ei sotilasliitossa käytettäisi vastaiskussa perusteena kollektiivisen puolustuksen takaavaa artiklaa.

Senkin käyttöä voitaisiin Petraeuksen mukaan kuitenkin tulkita suotuisasti siinä tilanteessa, että ydinlaskeuma kulkeutuisi johonkin sotilasliiton jäsenmaista, kuten vaikkapa Puolaan.

”Ydinaseen käyttö olisi niin kauhistuttavaa, että sillä olisi väistämättä seurauksia. Tilanteen kärjistymistä ydinaseiden käyttöön ei haluta, ja tällaisessa tapauksessa olisi osoitettava, ettei ydinaseiden käyttöä hyväksytä missään tapauksessa.”

Petrauksen näkemykset jäävät valistuneiksi arvioiksi, sillä esimerkiksi Yhdysvaltojen johto ei ole kertonut konkreettisesti, kuinka se vastaisi ydiniskuun.

Sen sijaan Yhdysvallat on kertonut kahdenkeskisesti Venäjälle, millaisia seuraukset olisivat.

” ”Vastaiskun tulisi olla murskaava, ja tämä on käsittääkseni se viesti, jonka sotilasliitto on Moskovaan lähettänyt.”

Julkisesti Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on tyytynyt toteamaan, että minkä tahansa ydinaseen käytöllä olisi ”vakavat seuraukset”. Bidenin turvallisuusneuvonantaja Jake Sullivan on puolestaan muotoillut lännen vastareaktioiden olevan ”katastrofaaliset”.

Näkemyksensä lännen vastareaktiosta on esittänyt myös muun muassa Puolan ulkoministeri Zbigniew Rau, joka on arvioissaan samoilla linjoilla Petraeuksen kanssa.

”Käsittääksemme Putin on uhkaillut ydinaseilla Ukrainaa, mutta ei Nato-maita. Siksi Naton tulisi vastata perinteisillä keinoilla. Joka tapauksessa vastaiskun tulisi olla murskaava, ja tämä on käsittääkseni se viesti, jonka sotilasliitto on Moskovaan lähettänyt”, Rau sanoi The Guardianin mukaan.

Valkoisen talon entisen ydinaseasiantuntijan Jon Wolfsthalin mukaan tärkeintä lännen vastatoimissa olisi sen varmistaminen, että Putin ei pääsisi hyötymään ydiniskusta ja että hänen poliittinen, taloudellinen ja henkilökohtainen asema kärsisi, Wolfsthal arvioi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Lännen vastatoimiin voisi kuulua sekin, että Ukrainalle annettaisiin kaikkein tehokkaimpia aseita sotaan Venäjää vastaan. Ukrainalle voitaisiin antaa esimerkiksi aiempaa tehokkaampia ilmatorjuntajärjestelmiä sekä pidemmän kantaman ohjuksia.

”Mitä tahansa rajoituksia Ukrainan aseavulle onkaan, niitä ei enää olisi”, arvioi Washingtonissa toimivan CSIS-järjestön sotilasasiantuntija Mark Cancian uutistoimisto AFP:n mukaan.