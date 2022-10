Myhailo Dianov kertoo, että Venäjän joukot pitivät vankeja nälässä ja syöttivät näille rehuseosta. Hän myös uskoo, että heinäkuisen vankilaräjähdyksen takana oli Venäjä.

Vasemmalla puolella Myhailo Dianov Azovstal-tehtaassa kuvassa, jonka Azov-rykmentti on julkaissut 11. toukokuuta 2022. Oikeanpuoleisessa kuvassa Dianov 22. syyskuuta vapauduttuaan Venäjän vankeudesta. Kuvan on julkaissut Ukrainan turvallisuuspalvelu.

Syyskuun loppupuolella Venäjä ja Ukraina suorittivat vankienvaihdon. Ukraina luovutti Venäjälle 55 sotavankia ja Venäjä Ukrainalle 215.

Ukrainalle luovutettujen joukossa oli sotilaita, jotka puolustivat Mariupolia terästehdas Azovstalissa samalla, kun Venäjä kuristi kaupunkia piirityksellä ja pommituksilla.

Myhailo Dianov, ukrainalainen merijalkaväen sotilas, oli yksi heistä. Hän oli vaihdetuista vangeista se, jonka äärimmäisen riutuneesta olemuksesta kertoneet kuvat toivat joillekin mieleen keskitysleirivangit.

Vapauduttuaan Dianov antoi mediaprojekti Front 18:lle videohaastattelun, joka löytyy suoratoistopalvelu Youtubesta. Haastattelun pääkohdista kertoo maanpaossa toimiva venäläislehti Meduza.

Donetskin alueeseen kuuluvan Mariupolin puolustustaistelut alkoivat maaliskuun alkupuolella. Pian Venäjä alkoi piirittää Mariupolia.

Toukokuun puolivälissä tuli käsky Azovstalin, Mariupolin puolustuksen viimeisen linnakkeen antautumisesta. Noin kaksi ja puoli tuhatta ukrainalaista sotilasta laski aseensa. Dianov päätyi muiden sotavankien kanssa Olenivkan kylässä sijaitsevaan vankilaan Donetskin alueelle.

Aamulla 29. heinäkuuta Olenivkan vankilassa tapahtui räjähdys, jossa kuoli yli 50 ukrainalaista sotavankia. Venäläiset ja ukrainalaiset syyttivät iskusta toisiaan.

Dianov oli räjähdyksen aikaan Donetskin sairaalassa, sillä hänen toinen käsivartensa oli pahasti vahingoittunut sotavamman vuoksi. Myöhemmin samaan sairaalaan alettiin toimittaa räjähdyksessä haavoittuneita. Dionavin mukaan räjähdyksen silminnäkijät kertoivat sen tapahtuneen vankilan sisältä käsin. Myös Ukrainan turvallisuus­palvelu kertoi räjähdyksen jälkeen, että sen tiedot viittasivat räjähteisiin vankilan sisällä.

Dianov uskoo, että Venäjä järjesti räjähdyksen keskeyttääkseen vankienvaihdon.

Lue lisää: Tuhoisa vankila­isku tappoi kymmeniä, Ukrainan turvallisuus­palvelun mukaan puhelu­tiedot viittaavat räjähteisiin vankilan sisällä – tämä iskusta tiedetään

Syyskuun alussa Kiovassa järjestettiin mielenosoitus, jossa vaadittiin Venäjän tunnustamista terrorismia tukevaksi valtioksi Olenivkan vankilaiskun vuoksi.

Vangit kokivat paljon kidutusta, Dianov kertoo; heitä lyötiin pampuilla, annettiin sähköiskuja ja työnnettiin neuloja kynsien alle.

Dianov kertoo vartijan keksineen milloin mitäkin, mitä ei olisi saanut tehdä.

”Useimmiten minua hakattiin, kun minut vietiin tutkintakomiteaan. Automaattiaseella päähän. Joko käänsin pääni väärään suuntaan tai laskin sitä liian alas, tai en nostanut kättäni.”

Kun Dianov sanoi, ettei pystynyt nostamaan vammautunutta kättään, häntä lyötiin.

Ruuaksi ukrainalaisvangeille annettiin väkirehua, Dianov kertoo Meduzan mukaan. Se on esimerkiksi hevosille syötettävää, paljon ravintoaineita sisältävää viljasekoitusta.

Aikaa syödä annettiin 30 sekuntia.

”Ihmistä voidaan viiltää, lyödä, mutta kaiken kivun pystyy kestämään. Mutta nälkä taas...”, Dianov muistelee.

”Se on yksinkertaisesti kamalaa. Kun suljet silmäsi, näet vain ruokaa. Et perhettä, et välitä onko Ukraina vapaa vai ei, et välitä mistään. Jos ihmisen haluaa tuhota henkisesti ja fyysisesti, hänelle voi vain olla antamatta ruokaa.”

Dianovin mukaan vangeille annettiin myös tarkoituksella kuumaa vettä ja kovaa leipää. Niitä ei yksinkertaisesti ehtinyt syödä annetussa ajassa.

”Ja vierellä seisoi vartijoita saksanpaimenkoirien kanssa. Ketkä olivatkaan fasisteja.”