Venäjällä sodan tunnetuin vastustaja on laulaja Alla Pugatšova, jota pidetään poliitikkojakin vaikutusvaltaisempana. Syyskuussa hän otti vastoin tapojaan kantaa politiikkaan ja nousi julkisesti sotaa vastaan.

Moskova

Suomalaiset tuntevat Venäjältä vähintään presidentti Vladimir Putinin, hyvänä kakkosena tullee laulaja Alla Pugatšova.

Venäjällä Pugatšova, 73, nauttii erityisasemasta. Häntä verrataan Britannian edesmenneeseen hallitsijaan, kuningatar Elisabetiin, joka on nähnyt monet hallituksenvaihdokset ja hallinnot.

Pugatšovasta puhuttaessa toistetaan usein vanha sutkaus: Kuka oikein on Leonid Brežnev [Neuvostoliiton kommunistipuolueen pääsihteeri]? Pieni poliittinen tekijä Pugatšovan aikakaudella.

Pugatšovan elämänkerturin Aleksei Beljakovin mukaan laulaja on onnistunut vaikuttamaan poliittiseen eliittiin niin neuvostoaikana kuin nyky-Venäjällä usein sanomatta sanaakaan.

Kansan parissa monet luottavat aikakaudelta toiselle porskuttaneeseen Pugatšovaan enemmän kuin poliitikkoihin. Pugatšova on korkeimmalla arvonimellä palkittu kansantaiteilija.

Moskovski komsomolets -lehden musiikkikriitikko Ilja Legostajev kuvaa Pugatšovan vaikutusvaltaa vetämällä yhtäläisyysmerkin Pugatšovan ja Venäjän välille.

”Monille ihmisille Venäjällä hän on Venäjä. Hän on eräänlainen synnyinmaan äiti”, Legostajev kommentoi puhelimitse HS:lle.

Katso Youtubesta Alla Pugatšovan versio iskelmästä Miljoona ruusua:

Pugatšova ei ole urallaan juuri kommentoinut julkisesti politiikkaa, mutta tänä syksynä hän teki poikkeuksen.

Laulaja julkaisi Instagramissaan 18. syyskuuta Venäjän oikeusministeriölle osoitetun vetoomuksen, jossa hän arvosteli sotaa ja Venäjän hallintoa ja pyysi nimeämään itsensä ”ulkovaltain agentiksi”.

”Pyydän ottamaan minut rakkaan maani ulkomaan agenttien riveihin, koska olen solidaarinen miehelleni – rehelliselle, kunnolliselle ja vilpittömälle ihmiselle, joka on aito Venäjän patriootti. Hän toivoo synnyinmaalleen kukoistusta, rauhallista elämää, sananvapautta sekä miestemme surmaamisen lopettamista kuvitteellisten päämäärien vuoksi, mikä tekee maastamme hylkiön ja elämästä kansalaisillemme raskaan.”

Pari päivää aikaisemmin Venäjän oikeusministeriö oli kirjannut Pugatšovan aviomiehen, koomikko Maksim Galkinin ulkovaltain agentiksi. Galkin on toistuvasti sanonut vastustavansa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Venäjän hallinto on tuominnut Galkinin ulostulot muun muassa Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin suulla, mutta Pugatšovan Instagram-päivitystä valtionjohto ei ole kommentoinut sanallakaan. Niin ikään Pugatšovan toive ulkovaltain agenttien rekisteriin panemisesta on jätetty huomiotta.

Alla Pugatšova kiitti lokakuussa Instagramissa ”monimiljoonaista kannattajiensa armeijaa” saamastaan tuesta, rakkaudesta ja kyvystä erottaa totuus valheesta:

Pugatšovan kannanoton on arvioitu tavoittaneen miljoonat venäläiset perinteisen tai sosiaalisen median kautta.

Moskovassa sen huomasi muun muassa siitä, että monet nuoret kaupunkilaiset ottivat Pugatšovan oma-aloitteisesti esiin eri aiheista tehdyissä katuhaastatteluissa.

”Rehellisesti sanottuna en ole pitänyt Alla Pugatšovaa oikein minään. Hänellä on kauniita lauluja, mutta minulle hän on edustanut ihmistä, joka esiintyy televisiossa Pervyi kanal -kanavalla uutenavuotena. Olin hyvin iloisesti yllättynyt, kun hän puhui avoimesti huolimatta siitä vallasta, jota hänellä on informaatiokentällä”, sanoi parikymppinen Kiinan-politiikan tutkimuksesta maisteriksi valmistunut Katja HS:lle syyskuussa.

”Valitettavasti tällaisia ihmisiä on vähän. Jos he toimivat näin, joutuvat he lähtemään Venäjältä, eivätkä voi jäädä tänne”, hän jatkoi.

Pugatšova lähti heti hyökkäyksen jälkeen Israeliin. Hän on korostanut, että kyse ei ole maastamuutosta, vaan lomasta ja hoidosta.

Elokuun lopussa Pugatšova palasi Moskovaan, missä hänet nähtiin Neuvostoliiton viimeisen johtajan Mihail Gorbatšovin muistotilaisuudessa syyskuun alussa. Sen jälkeen Pugatšova on Instagram-päivitystensä perusteella ollut jälleen Tel Avivissa.

Alla Pugatšova toivotti kansalaisille hyvää uutta vuotta Pervyi kanalilla, yhdellä Venäjän päätelevisiokanavista vuonna 2014:

Venäjällä ulkovaltain agenttien eli hallintoa eri tavoin arvostelevien rekisteri on paisunut Venäjän hyökkäyksen jälkeen, mutta miksi Pugatšovaa ei ole pantu sinne?

Yhdysvaltalainen Wesleyanin yliopiston historian apulaisprofessori Victoria Smolkin kirjoitti Meduzassa, että Venäjän hallinnon toimet Pugatšovaa vastaan saisivat kansalaiset itse asiassa kyseenalaistamaan koko hallinnon.

Hän pitää Pugatšovan vetoomusta järjettömänä.

”Pugatšova on niin erottamaton osa neuvostoliittolaista ja venäläistä yhteiskuntaa, että jos nykyhallinto asemoisi hänet ’vieraaksi’, herättäisi se miljoonien, Pugatšovan rinnalla eläneiden ihmisten mielessä vaarallisen kysymyksen: Onko se itse asiassa Putinin hallinto, josta on tullut vieras, muukalainen elementti?”

Alla Pugatšovan viimeisin Instagram-päivitys marraskuun puolivälissä käsittelee hänen ja hänen miehensä yhdessäolon 21-vuotispäivää:

Sota on jakanut venäläisen yhteiskunnan. Vastustajia on paljon, mutta presidentin päätösten ja toimien kannattajiakin edelleen löytyy, vaikka tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolet venäläisistä toivoo rauhanneuvotteluja Ukrainan kanssa.

Miten Alla Pugatšovan sodanvastainen julistus on vaikuttanut venäläisiin kansalaisiin?

Julkisesti hänen esimerkkiään ei ole seurannut kukaan muu vastaavan tason venäläinen. Venäjällä vastaanotto on ollut ristiriitainen. Pugatšova on saanut osakseen paljon tukea, mutta myös loanheittoa ja vähättelyä.

Konkreettiset vaikutukset ovat jääneet toistaiseksi vähäisiksi suuresta huomiosta huolimatta. Sota jatkuu, protestit on tukahdutettu. Mutta sodan hiljainen vastustus lienee kasvanut.

Musiikkikriitikko Legostajev arvelee, että Pugatšova on onnistunut vankistamaan sodanvastaisen kansanjoukon tunnetta siitä, että kaikki ei ole aivan oikein.

”Monet venäläiset ovat saaneet vahvistuksen epäilyilleen. Venäjällä on suhteellisen paljon ihmisiä, jotka tuomitsevat sotilaallisen operaation ja kannattavat rauhaa. Alla Borisovnan asema on vahvistanut näiden venäläisten näkökantoja, ja luonnollisesti tällaisen mediakasvon tuki on innoittanut monia.”