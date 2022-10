Tanskan kuningattaren Margareeta II:n mukaan päätös poistaa prinssin ja prinsessan tittelit neljältä lapsenlapseltaan on välttämätön monarkian säilyttämiselle.

Tanskan kuningatar Margareeta II, 82, kertoo aliarvioineensa, missä määrin hänen perheeseensä vaikutti päätös poistaa kuninkaalliset tittelit hänen neljältä lapsenlapseltaan. Kuningatar kommentoi päätöksestä kummunnutta keskustelua maanantaina kuningashuoneen tiedotteessa.

Kuningatar kertoi viime keskiviikkona poistavansa kuninkaalliset oikeudet nuoremman poikansa prinssi Joachimin neljältä lapselta. Kuningatar perusteli, että haluaa mahdollistaa Joachimin lapsille vapaamman elämän ilman kuningashuoneen velvollisuuksia.

Prinssi Joachimin lapset saavat tammikuusta alkaen käyttää ainoastaan Monpezatin kreivin ja kreivittären titteleitä. Heidän aiemmat Tanskan prinssin ja prinsessan tittelit lakkaavat olemasta. Kuningattarella on yhteensä kahdeksan lastenlasta, ja hänen vanhemman poikansa Frederikin neljä lasta saavat säilyttää arvonimensä.

Kuningatar kommentoi maanantaina, että päätökseen on reagoitu voimakkaasti. Hänen mukaansa päätöstä on valmisteltu pitkään.

”Kuningattarena on velvollisuuteni ja tahtoni varmistaa, että monarkia muovaa itseään ajan vaatimusten mukaisesti. Joskus se tarkoittaa, että vaikeita päätöksiä on tehtävä, ja niille on aina hankalaa löytää oikea ajankohta”, Margareeta II sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa kuninkaallisten tittelien mukana tulee lukuisia sitoumuksia ja velvoitteita, jotka jatkossa kuuluvat yhä harvemmille kuninkaallisen perheen jäsenille. Kuningattaren näkemyksen mukana päätös on välttämätön monarkian säilyttämiselle.

”Olen tehnyt päätökseni kuningattarena, äitinä ja isoäitinä, mutta äitinä ja isoäitinä olen aliarvioinut, missä määrin päätös on vaikuttanut nuoremman poikani perheeseen. Vaikutus on ollut suuri, ja olen siitä pahoillani”, tiedotteessa sanotaan.

Prinssi Joachim kommentoi tanskalaismedialle olevansa järkyttynyt päätöksestä, kertoo Britannian yleisradio BBC.

”Ei ole koskaan mukavaa nähdä, että lapsiasi kohdellaan tuolla tavalla kaltoin. He ovat tilanteessa, jota eivät ymmärrä”, Joachim kommentoi Ekstra Bladetille.

Kuningatar toivoo, että tilanteeseen löytyy ratkaisu perheen sisällä. Margareeta II on ollut Tanskan kuningatar vuodesta 1972.